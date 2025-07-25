MHP'den Terörsüz Türkiye Toplantısı - Son Dakika
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Politika

MHP'den Terörsüz Türkiye Toplantısı

25.07.2025 13:00
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MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, 'Terörsüz Türkiye için Milli Birlik ve Dayanışma Buluşmaları-Asırlık Birlik Sonsuz Kardeşlik' temasıyla gerçekleştirilecek bölgesel toplantıların ilkinin 9 Ağustos'ta Erzurum'da gerçekleştirileceğini söyledi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, 'Terörsüz Türkiye için Milli Birlik ve Dayanışma Buluşmaları-Asırlık Birlik Sonsuz Kardeşlik' temasıyla gerçekleştirilecek bölgesel toplantıların ilkinin 9 Ağustos'ta Erzurum'da gerçekleştirileceğini söyledi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, yazılı açıklamasında, MHP kadroları olarak, Türkiye'nin geçmiş tecrübelerinden dersler çıkarmak ve tarihteki olumsuz hadiselerin tekerrürünü engellemekle mükellef olduklarını belirterek, "90'lı yıllardan itibaren kaotik bir hal alan bölgesel ve küresel konjonktürün özellikle son dönemdeki yansımaları, Türkiye'yi her anlamda paradigma değişikliğine sevk etmiştir. Bilhassa 15 Temmuz 2016'daki hain FETÖ kalkışması, ülkede bütün dengeleri altüst etmiş, Türkiye; tehlikeli, hayati bir sarsıntı geçirmiştir. O gün devletimizi bölünme tehlikesiyle karşı karşıya bırakan tehdit, bizzat aziz milletimizin sergilediği varlık refleksiyle savuşturulmuştur. O vakit, Türkiye büyük bir badireden dönmüştür. Ancak ülkede hem iç dinamiklerin takviyesi, hem de uluslararası ilişkilerimizin yeniden tanzim zarureti hasıl olmuştur. İşte son dönemde MHP ve Cumhur İttifakı tarafından hayata geçirilen terörsüz Türkiye hamlesi, bu zaruretlerin bir neticesidir. O bakımdan, çok yönlü ve çok kapsamlıdır. Bu hamle, ülkemizi küresel aktör mevkiine yükseltecek Türk ve Türkiye Yüzyılı adımının da devamı niteliğindedir. Türkiye'de, kimi hükümetler veya siyasi liderler iş başındayken, ülkemizin bekası ve küresel çıkarlarımız gereği, bu kabil projeleri hayata geçirmişlerdir. Bugün de olan budur" dedi.

Yalçın, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin 'Milliyetçi-Ülkücü Hareket'in jargonuna, fikriyatına, hafızasına ve siyasi tecrübe birikimine sahip olduğunu kaydederek, "Milletimizin geleneksel teşkilatçılığının, kadim devlet anlayışının ve varlık bilincinin Devlet Bahçeli'nin liderliğinde temessül etmesi tesadüf değildir. Sayın Devlet Bahçeli'nin bütün bunlar kadar dikkate değer bir başka hususiyeti ise geleceğe dönük liderlik öngörüsüdür. Liderimiz; milletinin istikbali için ülkü dokuma, stratejik ve vizyoner hedefler istihsal etme meziyetine maliktir. Mesela bugün devlet politikası haline gelen Türkiye Yüzyılı idealinin fikir temelleri, Genel Başkanımız Devlet Bahçeli tarafından atılmıştır" diye konuştu.

'İKİNCİ TOPLANTI İSTANBUL'DA'

Terörsüz Türkiye sürecinin Bahçeli'nin siyasi diyalog hamlesiyle başladığını anımsatan Yalçın, Bahçeli'nin talimatları doğrultusunda, 'Terörsüz Türkiye için Milli Birlik ve Dayanışma Buluşmaları-Asırlık Birlik Sonsuz Kardeşlik' temasıyla gerçekleştirilecek bölgesel toplantıların ilkinin 9 Ağustos'ta Erzurum'da gerçekleştirileceğini söyledi. Yalçın, "Toplantıya katılacak MHP Divan üyeleri, MYK ve MDK üyeleri, milletvekilleri, il ve ilçe teşkilatlarımızın görevlileri; bir gün öncesinden, merkez ittihaz edilen Erzurum başta olmak üzere, Ardahan, Artvin, Bayburt, Bingöl, Gümüşhane, Rize, Trabzon ve Tunceli illerine dağılarak bire bir temaslara başlayacaklardır. Toplantılarımıza davet edilecek ticaret ve sanayi odaları, ziraat odaları, esnaf ve sanatkar odaları, meslek birlikleri ve sendikalar, sivil toplum kuruluşları, dernek ve vakıflar, şehit ve gazi dernekleri, yerel yöneticiler, muhtarlar ve vatandaşlarımızla görüşmeler gerçekleştirilecektir. Görüşmelerde, terörsüz Türkiye gündemine ve Türkiye'nin güncel meselelerine dair kapsamlı durum değerlendirmesinde ve fikir alışverişinde bulunulacaktır. Ayrıca şimdiden tekrar duyurmuş olalım: Erzurum'dan sonraki ikinci toplantı da, 16 Ağustos 2025 Cumartesi günü, İstanbul ilimizin ev sahipliğinde gerçekleştirilecektir. İstanbul merkezli toplantımızın katılımcı illeriyse Çanakkale, Düzce, Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ ve Zonguldak olacaktır" ifadelerini kullandı.

'TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİ SİYASET ÜSTÜ'

Yalçın, toplantıların amacını ise şöyle anlattı:

"MHP'nin terörsüz Türkiye tezinin haklılığına dair yaygın kabulün, daha geniş toplumsal katmanlara ve siyasi yelpazenin bütün dilimlerine yerleşmesine katkıda bulunmak, terörsüz Türkiye hedefinin, siyasetler üstü bir mesele olduğunu izah etmek, Milliyetçi-Ülkücü Hareket'in, terörsüz Türkiye ile Türk milletinin faydasını esas aldığı gerçeğini benimsetmek, MHP'nin, terörsüz Türkiye ve Türkiye Yüzyılı hedeflerinin, gündelik siyasi kaygıların ötesinde olduğunun altını çizmek, terörsüz Türkiye adımıyla asla siyasi taviz verilmediğini somut örneklerle anlatmak, üniter devletten geriye dönüşün imkansız olduğu fikrini yerleştirmek, Anayasa'nın ilk 4 maddesinin değiştirilemez olduğu gerçeğini hafızalara kazımak, Türklüğe ve Türkçeye eş koşulması taleplerinin, kırmızı çizgimiz olduğunun hatırda tutulmasını sağlamak, milletimizin egemenliğine halel getirilmesinin asla mümkün olmadığını gerekçeleriyle anlatmak, toplumsal ve siyasi barışa duyulan konjonktürel ihtiyacı gerekçeleriyle anlatmak, Türkiye'nin sosyolojisinin, çatışma kültürüne değil; uzlaşma ve barış iklimine uygun olduğunu bilerek çalışmak, toplumsal uzlaşma ve barışın Türkiye'nin bekası bakımından taşıdığı önemi izah etmek, negatif imaj ve toplum mühendisliği çabalarını boşa çıkarmak, Genel Başkanımızın bilge liderliğinde MHP'nin eriştiği siyasi müessiriyet ve üretkenliğin güçlenmesine omuz vermek, MHP'nin; çatışmacı değil, aksine siyasi çatışmalara son verme kudretine sahip bir parti olduğu kanaatini kuvvetlendirmek, MHP kadrolarının şiddet yanlısı olmadığını; bilakis toplumsal huzur, refah, barış ve esenliğe odaklandığını geniş kitlelere gerekçeleriyle izah etmek, toplumda giderek yerleşen, MHP'nin sorun üreten değil; sorun çözen parti olduğu inancına katkıda bulunmak, siyasi paradigma değişikliğini zaruri kılan bölgesel ve küresel gelişmeleri etraflıca izah etmek."

Kaynak: DHA

Semih Yalçın, Politika, Erzurum, Türkiye, Terör, Son Dakika

Son Dakika Politika MHP'den Terörsüz Türkiye Toplantısı - Son Dakika

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