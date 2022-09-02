MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım, Trabzon'da partililerle bir araya geldi Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım, Trabzon'da partililerle bir araya geldi Açıklaması

02.09.2022 15:48
MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım, Trabzon'da partililerle bir araya geldi Açıklaması

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, "(6'lı masa) Bugüne kadar Cumhurbaşkanı adayını ilan edemediler ama Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, ben buradan ilan ediyorum, eğer PKK onaylarsa." dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, "(6'lı masa) Bugüne kadar Cumhurbaşkanı adayını ilan edemediler ama Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, ben buradan ilan ediyorum, eğer PKK onaylarsa." dedi.

Yıldırım, Sürmene ilçesindeki Halk Eğitimi Merkezi'nde organize edilen, "Adım Adım 2023, İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma" programında, Türkiye'nin ve dünyanın 2,5 yıldır koronavirüs salgını, kuraklık ve savaşla sınandığını söyledi.

Dünyada, Rusya- Ukrayna Savaşı ile birlikte doğal gaz fiyatları ve buna bağlı olarak enerji ve akaryakıt fiyatlarının da zirve yaptığını belirten Yıldırım, dünyada son 40 yılın en fazla enflasyon artışının yaşandığını dile getirdi.

Yıldırım, yaşanan sürece ilişkin düzelme emareleri gördüklerini vurgulayarak, "Türk ekonomisi kötü mü? Değil. Ekonomiye topyekun baktığınız zaman, dünyadaki ihracatın yüzde 1'i sizde. Ayda 25 milyar dolarlık ihracat yapıyorsunuz, borsanız zirve yapmış. Dünyada büyüme hızı artan iki ülke var, biri Suudi Arabistan, biri Türkiye." diye konuştu.

Türkiye'de genel makro değerlerin güzel olduğunun ancak enflasyon ve hayat pahalılığının sıkıntı yarattığının altını çizen Yıldırım, enflasyon ve etkilerine karşı emekliye ve memura gerekli iyileştirmelerin yapıldığını, çiftçiye, tarımsal ürünlere gerekli desteğin de verildiğini ifade etti.

Yıldırım, bazı siyasetçilerin ekonomi üzerinden yaptıkları açıklamaları eleştirerek, şunları kaydetti:

"Siyasetçilerimiz ocakta bağırıyorlar, 'Domatesin fiyatı kaç lira oldu biliyor musunuz?' Domates ocakta mı çıkar? Hayır, ağustosta, temmuzda çıkar ama o bağırıyor. 'Salatalık, patlıcan, fasulye kaç lira oldu? Doğal gaza gelen zammı gördünüz mü?' Tamam da ne var? 'Yönetemiyorsunuz, sandığı getirin.' Bunu sık sık duyduk, duyuyoruz. 'Sandığı getirin' diyor da sandığı getirin dedikten sonra diyor ki 'Demirtaş niye içerde? Osman Kavala'yı niye bırakmıyorsunuz?', 'Sandığı getirin, ekonomi kötü, ben bu ekonominin formüllerini buldum, şöyle üretim yapacağım, şu kadar ucuzluk yapacağım, bunları yapacağım' yok, Osman Kavala niye içerde? Demirtaş niye çıkmıyor? Sebep ekonomi, sonuç teröristleri içerden çıkarmak. Kılıçdaroğlu'nun genel siyaseti. Hep bunu dinledik."

"Biz bu seçimi alacağız, almak niyetindeyiz"

Yıldırım, 2023 seçimlerinin yaklaştığını anımsatarak, MHP'nin "Adayımız belli, kararımız net" sloganıyla seçim çalışmalarına başladığını, bu tür programlarla da vatandaşlarla buluştuklarını söyledi.

Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın birinci turda açık ara seçimi kazanacağına inandığını dile getiren Yıldırım, şu değerlendirmede bulundu.

"Biz bu seçimi alacağız, almak niyetindeyiz. Karşısında kimse var mı? Evet, Türkiye'de çeşitli blok siyasetleri var. Hep beraber izlediğimiz 6'lı masa diye bir masa adlandırıldı, 6 siyasi parti bir masanın etrafında 6 kere toplantı yaptı, 30 kere görüştü. Bugüne kadar Cumhurbaşkanı adayını ilan edemediler ama Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, ben buradan ilan ediyorum, eğer PKK onaylarsa. PKK onaylarsa Kılıçdaroğlu'dur. Bir siyasi partinin 6 tane genel başkan yardımcısı 'Adayımız bu' derse, grup başkanvekili 'Gönüllerin adayı değil, düpedüz aday' derse, Edirne Belediye Başkanı '12. Cumhurbaşkanım buyurun kürsüye' derse, Balıkesir'de bölge mitingi yapıyorsunuz, '12. Cumhurbaşkanı hoş geldin' diye pankart asılıyor ve senin de sesin çıkmıyorsa, sen zaten adaysın. O 6'lı masa sana dünden razı."

Yıldırım, 6'lı masaya ilişkin sözlerini şöyle sürdürdü:

"6 siyasi partinin bir tanesi sol kökenli parti CHP, 5 tanesi sağcı parti. Hepsinin gayreti CHP'ye ülkeyi teslim etmek. Azami gayret var, canhıraş şekilde çalışıyorlar. Hanımefendiyi köpek kaptı sokakta, kendilerini telef ediyorlardı 'CHP'ye memleketi teslim edelim' diye. Şimdi bakıyorsunuz İYİ Parti, MHP'nin siyasetini beğenmedi, Devlet Bahçeli'nin siyasetini beğenmeyip gitti, parti kurdu. Sen kendin İçişleri Bakanlığı yapmış insansın, 'Ben Başbakan olacağım.' Niye? 'Kadından devlet başkanı olmaz?' Peki 5 sene evvel oluyor muydu, yeni bir şey mi değişti? Başbakan olabilmesi için 4 seçim alacak. Birincisi Cumhurbaşkanı istediği kişi seçilecek, ikincisi Meclis'te 360'ı bulacak, üçüncüsü referanduma gideceksin. Dördüncüsü de parlamenter sisteme göre Anayasa oylandıktan sonra seçime gideceksin, birinci parti çıkaracaksın, Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı olacak ve sana görev mektubu verecek, sen Başbakan olacaksın..."

Böyle bir sürecin yaklaşık 2,5 yıl alacağını belirten Yıldırım, şunları kaydetti:

"Bunu, çağır şu çocuğa anlat, kanmaz. Çocuğun elinde oyuncağını almaya kalk, vermez. Çocuk bile akıllıdır ama bir gayret var ki bir teşvik var ki CHP'ye bu ülkeyi teslim edelim. E sen bakanlık yapmışsın, CHP'nin başındaki adam genel müdürlük yapmış, makam olarak sen ondan daha üstün bir makamdasın. Buyur sen ol aday. Niye ısrar ediyorsunuz CHP'ye teslim edelim diye? İşte bir münafık siyasetinin emareleridir bunlar."

Tüm partililere Cumhur İttifakı'na destek olmaları çağrısında bulunan Yıldırım, daha sonra beraberindeki MHP MYK üyeleri Afşin Birben ve Yavuz Tellioğlu, MHP Trabzon İl Başkanı Bekir Sıtkı Tarım ve bazı ilçe başkanları ile esnafı ziyaret etti.

Yıldırım, Araklı ilçesinde düzenlenen programda da partililerle bir araya geldi.

YORUMLAR
500
Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun TEKNOFEST ziyaretine yorum yaptı: Nasıl olduysa uğramış Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun TEKNOFEST ziyaretine yorum yaptı: Nasıl olduysa uğramış MHP'den CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na 'Terörist Demirtaş ve Sorosçu Kavala' tepkisi MHP'den CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na 'Terörist Demirtaş ve Sorosçu Kavala' tepkisi Tweet akımına katılan Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı alıntılayıp 'Zam' yazdı Tweet akımına katılan Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı alıntılayıp 'Zam' yazdı
Kaynak: AA

Milliyetçi Hareket Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Trabzon, PKK, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım, Trabzon'da partililerle bir araya geldi Açıklaması - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:32 Oyuncu Janset Paçal yıllar sonra kameralara takıldı! Son hali hayranlarını sevindirdi
16:50 TFF binasına silahlı saldırı soruşturmasında gözaltı sayısı 4'e çıktı
16:34 CHP'li Engin Altay'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Ana muhalefet partisi askerlere hedef gösterilir mi kardeşim
16:33 Mauro Icardi geldi geliyor! Muslera ipucunu verdi
16:26 Bakan Mehmet Muş açıkladı: Türkiye'nin dış ticaret hacmi 21,3 milyar dolar oldu
16:13 Tweet akımına katılan Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, önceki açıklamalarına göndermede bulundu: Işıltı
16:10 MHP'den CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na "Terörist Demirtaş ve Sorosçu Kavala" tepkisi
16:05 TFF binasını kurşunlayan saldırganlar kıvırdı! Silahı denediklerini iddia ettiler
16:04 İkisi de evliydi! Yasak aşk yaşadıkları öne sürülen emekli astsubay ile hemşirenin ormanda cesedi bulundu
16:31 Galatasaray'ın kaptanı Muslera'dan taraftara güvence: Tutuk başladık ama toparlarız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2022 17:54:11. #1.11#
SON DAKİKA: MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım, Trabzon'da partililerle bir araya geldi Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement