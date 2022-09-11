MHP lideri Bahçeli'den, "HDP'ye bakanlık" sözlerine tepki! Millet İttifakı'nı ahtapota benzetti - Son Dakika
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MHP lideri Bahçeli'den, "HDP'ye bakanlık" sözlerine tepki! Millet İttifakı'nı ahtapota benzetti

11.09.2022 18:28

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Bursa'daki mitinginde CHP milletvekili Gürsel Tekin'in "HDP'ye bakanlık verilebilir" sözlerine tepki gösterdi. Millet İttifakı'nı ahtapota benzeten Bahçeli, "Ahtapotun 6 ayağı bellidir, diğer iki ayağı HDP ile emperyalizmin ana unsurlarıdır. CHP'nin gizli ajandası HDP ile ittifak kurmaktır. HDP'ye bakanlık vermek demek, teröristlerin tıpkı belediyeler gibi bakanlıklara da yerleşmesi demektir" ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Bursa'da "2023'e Doğru: Aday Belli, Karar Net" mitinginde konuştu. Bahçeli, CHP milletvekili Gürsel Tekin'nin günlerce konuşulan "HDP'ye bakanlık verilebilir, her partiye verilebilir" sözlerine de tepki gösterdi.

BAHÇELİ'DEN AHTAPOT BENZETMESİ

CHP'nin stratejisinin HDP ile ittifak kurmak olduğunu öne süren Bahçeli, "Zillet ittifakı ahtapot gibi Türkiye'yi sarıp kemirmek niyetindedir. Bizim ahtapot siyasetine feda edilecek bir ülkemiz yoktur. Ahtapotun 6 ayağı bellidir, diğer iki ayağı HDP ile emperyalizmin ana unsurlarıdır. Zillet İttifakı'nın içinden en azında dürüst açıklamalar yapanlar da vardır. HDP'nin desteği ile büyükşehirleri kazanan belediler şimdi HDP'ya bakanlık açıklaması yapmaktadır. Bu zillete Türk milleti izin veremez. CHP'nin adımı taktikseldir, kurnazca bir manevradır. Gizli ajandaları, gizli gündemleri HDP ile ittifak kurmaktır. HDP'ye bakanlık vermek demek, teröristlerin tıpkı belediyeler gibi bakanlıklara da yerleşmesi demektir" diye konuştu.

Bahçeli'den CHP'li vekilinin 'HDP'ye bakanlık verilebilir' sözlerine tepki! Millet ittifakını ahtapota benzetti

Bahçeli'nin konuşmasından satır başları:

Bursalı kardeşlerimizin yanı sıra Çanakkaleli, Bilecikli, Yalovalı kardeşlerimize hoş geldiniz diyorum. Geçen hafta Sivas muazzam bir açık hava toplantısına şahit oldu, birilerinin uykuları kaçtı.

"KIZIL ELMA'YA DOĞRU İLERLEYECEĞİZ"

Kim hangi tuzağı kursun ayrışmayacağız, ayrılmayacağız. El ele gönül gönüle kızıl elmaya doğru ilerleyeceğiz. Mutlaka Allah'ın izniyle başaracağız. Taviz vermeyeceğiz, tembellik göstermeyeceğiz, mutlaka kazanacağız.

Bahçeli'den CHP'li vekilinin 'HDP'ye bakanlık verilebilir' sözlerine tepki! Millet ittifakını ahtapota benzetti

BİZİM ANKETLERİMİZ TÜRKİYE'DİR"

Bizim anketlerimiz maaşa bağlanmış şirketler değil, A'dan Z'ye Türkiye'dir. İman varsa imkan vardır. İrade varsa ihanet tutunamayacaktır. Zafer sabredenlerin inananların sadık yâridir. Öyle bir cevap veriniz ki 7 düvel ne oluyor Bursa'da diye endişeye kapılsın. Aramızda ayrık otu bulundurmayacağız, saflarımızı sık tutacağız. Mutlaka Allah'ın izni ile başaracağız. Taviz vermeyeceğiz, mutlaka kazanacağız. Cumhuriyet'in 100. yılında cumhurun zaferine ulaşacağız.

Bahçeli'den CHP'li vekilinin 'HDP'ye bakanlık verilebilir' sözlerine tepki! Millet ittifakını ahtapota benzetti

"ZİLLET PARTİLERİ İLE ULAŞILACAK BİR GELECEK YOKTUR"

Sözümüz sözdür, kararımızın da sonuna kadar arkasındayız. Oyalanma anlayışında değiliz. Cumhurbaşkanı adayımız sayın Erdoğan'dır. Zillete karşı aynı mevzideyiz, Türkiye düşmanlarına karşı aynı cephedeyiz. Vatansız millet neyse Türkiye'nin karşısına geçmiş zillet ittifakı da odur. Zillet partileri ile ulaşılacak bir gelecek yoktur. Karanlık zihniyet açısından bir farkları yoktur. Bu ittifakın çatısını alev almıştır. Paçası tutuşan Kılıçdaroğlu 'inadına beraber olacağız' demiştir. Beraberlik inançla olur, inatla değil.

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Son Dakika Politika MHP lideri Bahçeli'den, 'HDP'ye bakanlık' sözlerine tepki! Millet İttifakı'nı ahtapota benzetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: MHP lideri Bahçeli'den, "HDP'ye bakanlık" sözlerine tepki! Millet İttifakı'nı ahtapota benzetti - Son Dakika
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