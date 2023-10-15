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Milli İrade Platformu öncülüğünde Filistin'e destek yürüyüşü gerçekleştirildi - Son Dakika

Milli İrade Platformu öncülüğünde Filistin'e destek yürüyüşü gerçekleştirildi

Son Güncelleme: 15.10.2023 09:12

Milli İrade Platformu öncülüğünde toplanan grup, Beyazıt Meydanı'ndan Ayasofya Camii'ne kadar Filistin'e destek yürüyüşü gerçekleştirdi. Ayasofya Camii'nde Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kıldırdığı akşam namazının ardından Filistin'de hayatını kaybedenler için dua edildi. Türk ve Filistin bayrakları ile yürüyen kalabalık 'Kudüs bizimdir, bizim kalacak, Hamas'a selam direnişe devam, Katil İsrail Filistin'den defol,' sloganlarıyla Ayasofya Camii'ne yürüdü. Yürüyüş sırasında İstanbul Valiliği'nin kararıyla, tramvay seferleri Kabataş-Eminönü ve Yusufpaşa-Bağcılar arasında yapıldı. Filistin'e destek yürüyüşüne destek için eski TBMM Mustafa Şentop, AK Parti İstanbul milletvekilleri Süleyman Soylu ile Hasan Turan'ın da aralarında olduğu milletvekilleri, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri de yer aldı. Yürüyüşün ardından Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kıldırdığı akşam namazı sonrası Filistin'de hayatını kaybedenler için dua edildi. Erbaş, Filistin, Gazze, Kudüs, Arakan, Irak, Hindistan, Keşmir, Doğu Türkistan ve dünyanın pek çok yerinde yaşanan olayların sona ermesi için dua etti.

Milli İrade Platformu öncülüğünde toplanan grup, dün akşam Beyazıt Meydanı'ndan Ayasofya Camii'ne kadar Filistin'e destek yürüyüşü gerçekleştirdi. Ayasofya Camii'nde Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kıldırdığı akşam namazının ardından Filistin'de hayatını kaybedenler için dua edildi.

SLOGANLAR ATTILAR

Milli İrade Platformu öncülüğünde Filistin'e destek yürüyüşü gerçekleştirildi. Türk ve Filistin bayrakları ile yürüyen kalabalık "Kudüs bizimdir, bizim kalacak, Hamas'a selam direnişe devam, Katil İsrail Filistin'den defol" sloganlarıyla Ayasofya Camii'ne yürüdü. Beyazıt Meydanı'nda başlayan yürüyüş yaklaşık 1 buçuk saat sonra Ayasofya Camii'nde son buldu.

SELÇUK BAYRAKTAR VE SOYLU DA KATILDI

Yürüyüş sırasında İstanbul Valiliği'nin kararıyla, tramvay seferleri Kabataş- Eminönü ve Yusufpaşa- Bağcılar arasında yapıldı. Filistin'e destek yürüyüşüne destek için eski TBMM Mustafa Şentop, AK Parti İstanbul milletvekilleri Süleyman Soylu ile Hasan Turan'ın da aralarında olduğu milletvekilleri, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri de yer aldı.

AKŞAM NAMAZINI ERBAŞ KILDIRDI

Yürüyüşün ardından Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kıldırdığı akşam namazı sonrası Filistin'de hayatını kaybedenler için dua edildi. Erbaş, Filistin, Gazze, Kudüs, Arakan, Irak, Hindistan, Keşmir, Doğu Türkistan ve dünyanın pek çok yerinde yaşanan olayların sona ermesi için dua etti.

Milli İrade Platformu öncülüğünde Filistin'e destek yürüyüşü gerçekleştirildi
Milli İrade Platformu öncülüğünde Filistin'e destek yürüyüşü gerçekleştirildi
Milli İrade Platformu öncülüğünde Filistin'e destek yürüyüşü gerçekleştirildi
Milli İrade Platformu öncülüğünde Filistin'e destek yürüyüşü gerçekleştirildi
Milli İrade Platformu öncülüğünde Filistin'e destek yürüyüşü gerçekleştirildi
Kaynak: DHA

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Beyazıt Meydanı, Filistin, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Milli İrade Platformu öncülüğünde Filistin'e destek yürüyüşü gerçekleştirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Milli İrade Platformu öncülüğünde Filistin'e destek yürüyüşü gerçekleştirildi - Son Dakika
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