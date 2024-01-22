Milli Savunma Bakanı Güler: "Uzay çalışmalarımız, kararlılıkla sürdürülecektir"

Konya Büyükşehir Belediyesi tarihinin en yüksek bütçeli yatırımı niteliğini taşıyan Ağır Bakım Kentsel Dönüşümü ve 56. Bakım Fabrika Müdürlüğü'nün temeli Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in katılımıyla atıldı. Savunma Bakanı Yaşar Güler, temeli atılan fabrikanın stratejik bir niteliğe sahip olduğunu belirtirken, Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğunun ülkemizin bilim ve teknoloji alanındaki ilerlemesinin yeni ve tarihi bir adımı olduğunu, bundan sonra da uzay çalışmalarının kararlılıkla sürdürüleceğini söyledi.

Temel atma töreni Konya'nın merkez Selçuklu ilçesi Aşağı Pınarbaşı Mahallesinde gerçekleştirildi. Törende konuşan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, temeli atılan fabrikanın, Konya Büyükşehir Belediyesi'nin bugüne kadarki en büyük bütçeli yatırımı olmasının yanı sıra, aynı zamanda stratejik bir niteliğe sahip olduğunu söyledi. Bakan Güler, "1950'den beri hizmet veren 56. Bakım Fabrikamızın; bu yatırımla yeniden iskan edilmesi, imkan ve kabiliyetlerinin artırılması, kahraman ordumuzun kritik ihtiyaçlarının karşılanması noktasında son derece önemli bir projedir. İnanıyorum ki Konya'mız, bu projeyi de alnının akıyla ve başarıyla tamamlayacak, ülkemizin savunma sanayii alanındaki gelişimine katkılarını artırarak devam ettirecektir. Konya, sahip olduğu stratejik coğrafi konumu ve geniş ulaşım ağı sayesinde silah, mühimmat ve malzemenin yanı sıra iaşe, ikmal ve lojistik malzemelerin temini ve cepheye gönderilmesinde de önemli roller üstlenmiştir. Konya, 3. Ana Jet Üs Komutanlığı, 56. Bakım Fabrika Müdürlüğü ve 47. Mühimmat Bölüğüne de ev sahipliği yapmaktadır. Ayrıca Konya'da bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri KBRN Okulu ile Hava Savunma Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığımız da faaliyetlerine büyük bir başarıyla devam etmektedir. Cephanelik Dönüşüm Projesi çerçevesinde 47. Mühimmat Deposu Bölük Komutanlığının, Çumra'daki yeni ve modern tesisine çok yakın bir zamanda taşınacağının da müjdesini vermek isterim" dedi.

"Uzay çalışmalarımız, kararlılıkla sürdürülecektir"

Bakan Yaşar Güler, Türkiye'nin, bir asır önce varlık yokluk mücadelesi veren bir ülkeden, bugün kendi silah sistemlerini tasarlayıp üretebilen, bunları ihraç edebilen ve dünyanın önde gelen savunma sanayii şirketlerine sahip olan bir ülke konumuna ulaştığını ifade ederek, "Bugüne kadar yerli ve milli savunma sanayimizin ürettiği birçok ürünü; şanlı ordumuzun, dost ve müttefik ülke silahlı kuvvetlerinin hizmetine sunduk. Son olarak 3 gün önce de yine yerli ve milli imkanlarla üretilen gemilerimiz ile insansız deniz aracımızı, kahraman ordumuzun envanterine dahil ettik. Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda sadece kara, deniz ve hava platformlarında değil, siber ve uzay alanlarında da kritik projeleri başlattık. Nitekim uzay bilim misyonumuz çerçevesinde ilk kez bir Türk vatandaşı, Hava Kuvvetlerimizin seçkin bir personeli olan Pilot Albay Alper Gezeravcı, uzay yolculuğuna çıktı. Bu yolculuk ülkemizin bilim ve teknoloji alanındaki ilerlemesinin yeni ve tarihi bir adımıdır. Bundan sonra da uzay çalışmalarımız, kararlılıkla sürdürülecektir. Savunma ve havacılık ihracatında, öncü şehirlerimizden olan Konya da, sahip olduğu potansiyel ve oluşturduğu ekosistem ile savunma sanayimizin bu gelişiminde, merkezi bir üs olma durumunu daha da pekiştirecektir" ifadelerini kullandı.

"Türkiye Yüzyılı'nı aynı zamanda savunma sanayinin ve üretimin yüzyılı yapmak en önemli hedefimiz"

Savunma Bakanı Yaşar Güler, konuşmasına şöyle devam etti:

"Kahraman ordumuzun etkinliğinin artırılması için ihtiyaç duyduğumuz silah sistemlerinin bakım, onarım ve modernizasyonlarının, kendi imkan ve kabiliyetlerimizle yapılması hayati önemdedir. Bu yeni tesisle birlikte, fabrikamızın önümüzdeki dönemde şanlı ordumuza sağladığı katkıların artarak devam edeceğine yürekten inanıyorum. Fabrikamızın açılmasıyla birlikte Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, donanım ve teknolojik olarak güçlü bir tesise daha kavuşmuş olacaktır. Böylece ihtiyaç duyduğumuz hizmetler de; daha etkin, daha modern ve hızlı bir şekilde karşılanmış olacaktır. Kimsenin şüphesi olmasın ki Cumhurbaşkanımızın liderliğinde başta savunma sanayii olmak üzere hemen her alanda yakaladığımız bu gelişim ve ilerleme ivmesini, en üst seviyelere çıkartacağız. Cumhuriyetimizin ikinci asrına başladığımız bu tarihi dönemde, 'Türkiye Yüzyılı'nı aynı zamanda savunma sanayinin ve üretimin yüzyılı yapmak en önemli hedefimizdir."

"Yaklaşık 4,5 milyarlık güncel bedelle Milli Savunma Bakanlığımıza yeni tesisler kazandırmış oluyoruz

Törende konuşan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya'da Milli Savunma Bakanlığı ile yaptıkları iki büyük kentsel dönüşüm işi olduğunu söyledi. Başkan Altay, bunlardan birincisinin Cephanelik Kentsel Dönüşümü olduğunu hatırlatarak, "Sille bölgesinde bulunan 1 milyon 670 bin metrekarelik alanda Milli Savunma Bakanlığımıza ait cephanelik alanımız bulunuyor. Geçen yıllarda yazışmalar, projeler ve şu an itibariyle cephanelik Çumra'da 8 milyon metrekarelik alanıyla iglo cephaneliklerle akıllı mühimmata uygun Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en modern cephaneliğini inşa etmek nasip oldu. Bugüne kadar cephanelik için güncel bedeli yaklaşık 1,5 milyar lira para harcadık. Son etap, üçüncü etabın ihalesini de gerçekleştirdik. Orada da son kalan dört iglo cephaneliği yapıyoruz. Onun da yaklaşık 500 milyon liraya mal olması planlanıyor. Cephanelik taşınmasıyla ilgili yaklaşık Konya Büyükşehir Belediyesi güncel bedeli 2 milyar liralık bir bedel harcamış olacak. Bunun karşılığında cephaneliğin bulunduğu alan Büyükşehir Belediyemize devrediliyor. O bölgede de yatay mimariye uygun kentsel dönüşüm için bir planlama yapıyoruz. Bugün burada temelini attığımız iş ise 56. Bakım Fabrika Müdürlüğü'nün inşaat işleri. Bildiğiniz gibi Konyalıların ağır bakım diye ifade ettikleri Meram Yeniyol ile Meram Eskiyol, Şehir Caddesi ile Ateşbaz arasında kalan 640 bin metrekarelik alanda bir dönüşüm gerçekleştiriyoruz. Bu dönüşüm çerçevesinde taahhüdümüzde bulunan 56. Bakım Fabrikalarının inşaatının temelini bugün gerçekleştireceğiz. Burada 140 bin metrekarelik kapalı alanıyla Türkiye'nin en modern tesislerinden birisi inşa ediliyor. İnşallah burada mevcut görevine ilave olarak önemli işlerin yapılacağına inanıyorum. Fabrika alanları, depolar, eğitim tesis alanları, komuta alanları, spor alanlarıyla birlikte modern bir alana kavuşmuş olacak. Bizim için bir önemi de Konya tarihinin tek seferde yapılan en büyük ihalesini gerçekleştirdik. Burada şu anda fiyat farksız 2 milyar lira, fiyat farkıyla yaklaşık 2,5 milyar liralık bir iş gerçekleştiriyoruz. Bunun karşılığı olarak yine mevcut ağır bakımın bulunduğu 640 bin metrekarelik alan Büyükşehir Belediyemize devredilecek. Yaklaşık 400 bin metrekarelik İstanbul Millet Bahçesi'nin dört katı büyüklüğünde, şehrimize bir yeşil alanla birlikte sağlık tesisi alanları, eğitim tesis alanları ve kentsel dönüşümde kullanmak için konut alanları da Büyükşehir Belediyemize devrolmuş olacak. Böylece askerlerimiz tarafından yıllardır korunan, ağaçlandırılan, adeta hazır bir park haline dönüştürülen bu alan da Konyalıların hizmetine sunulmuş olacak. Şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. İnşallah bu tesisi en kısa sürede tamamlayıp Mehmetçiğimizin hizmetine sunmuş olacağız. Böylece Milli Savunma Bakanlığı ile yapmış olduğumuz protokol çerçevesinde yaklaşık 4,5 milyarlık güncel bedelle askerimize, Milli Savunma Bakanlığımıza yeni tesisler kazandırmış oluyoruz" dedi.

AK Parti Konya Milletvekili Tahir Akyürek de, temeli atılan tesislerin hayırlı olmasını diledi.

Konya Valisi Vahdettin Özkan ise "Ordumuzun, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin imkan, kabiliyetlerinin giderek arttırılması hem memleketimizin birliği, bütünlüğü hem de küresel düzeyde rekabet gücümüzü, diplomatik gücümüzü arttırma yönünde de çok önemli. Milletimizin yaşam kalitesini arttırma yönünde hükümetimizle beraber belediyelerimizin yaptığı işin de çok kıymetli olduğunu özellikle vurgulamak istiyorum. Konya'mızda belediyemizin bütün bakanlıklarla geliştirmiş olduğu iş birliğiyle klasik mahalli müşterek ihtiyaçların dışında merkezi idarenin yaptığı işleri de iyileştirmelerde çok önemli bir müdahilliği vardır. Bugünkü proje de aslında bunun bir tezahürü" şeklinde konuştu.

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ise yaptığı konuşmada, "Kahraman ordumuzun gücüne güç katacağı bu projenin aynı zamanda huzur ve hoşgörü şehri olan Konya'mıza ve bu bölgeye de ayrı bir değer katacağına inanıyorum. Ayrıca Konya'mızda yapımı devam eden Çumra'daki Mühimmat Bölük Komutanlığı inşaatında Konya Büyükşehir Belediye Başkanı ve belediyemizin göstermiş olduğu gayret ve özveri için teşekkürlerimi sunuyorum. 56. Fabrika Müdürlüğünün yeni tesislerinin ülkemize, milletimize ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından temel atma törenine geçildi. Bakan Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Bayraktaroğlu, Vali Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Altay ve protokol mensupları butona basarak fabrikanın temelini attı. - KONYA