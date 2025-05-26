MİT Başkanı Kalın'dan tarihi mesaj: Türkiye artık akışı izleyen değil, yön veren ülke - Son Dakika
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Politika

MİT Başkanı Kalın'dan tarihi mesaj: Türkiye artık akışı izleyen değil, yön veren ülke

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MİT Başkanı Kalın\'dan tarihi mesaj: Türkiye artık akışı izleyen değil, yön veren ülke
26.05.2025 00:07
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MİT Başkanı Kalın\'dan tarihi mesaj: Türkiye artık akışı izleyen değil, yön veren ülke
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Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Türkiye'nin 40 yıldır süren terör sorununun sonuna gelindiğinin altını çizerek, "Terörsüz Türkiye" sürecinin Türkiye'nin büyük bir prangadan daha kurtulma hamlesi olduğunu belirtti. Kalın, "Artık tarihin akışını suyun kenarında izleyen değil, o akışı şekillendiren bir Türkiye var" dedi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, İbn Haldun Üniversitesince (İHÜ) bu yıl üçüncüsü düzenlenen ve "Geliştiren Kültür ve İklim" temasını konu alan İbn Haldun Akademi'nin son dersini verdi.

MİT Başkanı Kalın: Tarihin akışını suyun kenarında izleyen değil, şekillendiren bir Türkiye var

"TÜRKİYE BİR BÜYÜK PRANGADAN DAHA KURTULDU"

Kapanış dersi dolayısıyla Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen öğrenci ve mezunlarla buluşan Kalın, "Terörsüz Türkiye" sürecindeki ilerlemeye vurgu yaptı. Kalın, Türkiye'nin 40 yıldır süren terör sorununun sonuna gelindiğinin altını çizerek, "Terörsüz Türkiye" sürecinin Türkiye'nin bir büyük prangadan daha kurtulma hamlesi olduğunu söyledi.

MİT Başkanı Kalın: Tarihin akışını suyun kenarında izleyen değil, şekillendiren bir Türkiye var

"BUGÜN ÖZGÜVENLE DÜNYAYA AÇILIRKEN ÇOK YÖNLÜ KİMLİĞİMİZİ HATIRLAMAMIZ GEREKİYOR"

"Terörsüz Türkiye" süreciyle Türkiye'nin çok daha ileri bir noktaya taşınacağını ve "Terörsüz Türkiye" hedefine adım adım yaklaşıldığını belirten Kalın, "Bugün özgüvenle dünyaya açılırken çok yönlü kimliğimizi hatırlamamız gerekiyor. Nasıl yerli ve milli olmak kendimizi dünyaya kapatmak anlamına gelmiyorsa, dünyaya açılmak demek de kendi özümüzden, köklerimizden, kaynağımızdan vazgeçmek anlamına gelmiyor" ifadelerini kullandı.

"ARTIK TARİHİN AKIŞINI SUYUN KENARINDA İZLEYEN DEĞİL, O AKIŞI ŞEKİLLENDİREN BİR TÜRKİYE VAR"

MİT Başkanı Kalın, yerli ve milli olma vurgusunun, Türkiye'nin kendi ayaklarının üzerinde durabilmesi için son yıllarda yaptığı en önemli hamlelerden biri olduğunu belirtti. Türkiye'nin bulunduğu konjonktür gereği dış politikada etkin olduğunu aktaran Kalın, Türkiye'nin de yer aldığı bölgede yaşanan gelişmelere dikkati çekti.

MİT Başkanı Kalın: Tarihin akışını suyun kenarında izleyen değil, şekillendiren bir Türkiye var

Kalın, Türkiye'nin ayaklarını sağlam bir zeminde sabitleyip içe kapanmadan, iç dinamizmini kaybetmeden, dünyanın gerçekliğini ve değişimini yakalayabilmesi durumunda geleceğinin çok parlak olduğunu dile getirdi. Bu değişimin, toplumun, zihnin, bireylerin, aydınların, sanatçıların, kanaat önderlerinin katılımı ve katkısıyla bir sonraki aşamaya geçeceğini kaydeden Kalın, "Artık tarihin akışını suyun kenarında izleyen değil, o akışı şekillendiren bir Türkiye var." dedi.

MİT Başkanı Kalın\'dan tarihi mesaj: Türkiye artık akışı izleyen değil, yön veren ülke

İbrahim Kalın, Güvenlik, Politika, Türkiye, Eğitim, Terör, Son Dakika

Son Dakika Politika MİT Başkanı Kalın'dan tarihi mesaj: Türkiye artık akışı izleyen değil, yön veren ülke - Son Dakika

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    Yorumlar (6)

  • Tahsin Erdogdu:
    ne yiyorsun ne içiyorsun bizede lazım biz geçinemiyoruz sen ne kafası yaşıyorsun 12 7 Yanıtla
  • barış özcan:
    Her konuyu ekonomiye getirenler, haberin içeriğine göre yorum yapın artık. 7 5 Yanıtla
  • fmpsd69v55:
    çok güzel yön veriyorsunuz İsrail kapıya dayandı 1 2 Yanıtla
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