Muharrem İnce, Özgür Özel\'e şiirli göndermede bulundu

Politika

Akşener, parti grubunda böyle haykırdı: Bizi Saray değil Saraçhane engelliyor

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Ankara'da bir otelde partisinin 23 belde belediye başkan adayını açıklayarak, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'ne yönelik stratejilerini paylaştı. Gündeme ilişkin de açıklamalarda bulunan İnce, CHP'ye bir el uzattığını fakat geri çevrildiğini söyleyerek, CHP'nin amacının seçim kazanmak olmadığını, aksine tek derdinin kurultay kazanmak olduğunu belirtti.

CHP İLE MEMLEKET PARTİSİ ARASINDA İTTİFAK KAPILARI KAPANDI

31 Mart 2024 yerel seçimlerine az bir süre kala siyasi partiler ittifak görüşmelerini sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde CHP ile Memleket Partisi arasında görüşmeler yapılmış, Muharrem İnce'nin CHP'den, İzmir'de bir ilçe belediyesi ve belediye meclis üyelikleri istediği açıklanmıştı. Yaşanan olayın ardından ittifak kapıları kapandı ve Muharrem İnce, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e şiirli göndermede bulunarak, "Ben diyorum 'siyasette ilke'. O diyor 'istedi benden ilçe'. Ben diyorum 'arada Ali de olsun'. O diyor 'her yer veli ile dolsun' " dedi.

İnce açıklamasında "CHP, İsveç'e evet deyince nasıl ittifak kuracağım, her gün DEM'lenirse nasıl kuracağım? Bizim bir duruşumuz olmalı. Değişmek başka bir şey başkalaşmak başka bir şeydir. Gençliğimin partisi gitmiş başka bir parti gelmiş. Yarın başka bir yönetim gelir o zaman tekrar konuşuruz" ifadelerini kullandı.

İNCE'DEN, CHP GENEL BAŞKANI ÖZGÜR ÖZEL'E ŞİİR

İnce, basın mensuplarına CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik yazdığı şiiri de okudu. İnce'nin şiiri şöyle:

"Ben diyorum 'siyasette ilke'

O diyor 'istedi benden ilçe'

Ben diyorum 'arada Ali de olsun'

O diyor 'her yer veli ile dolsun'

Ben diyorum 'İsveç'e hayır'

O diyor 'bizim adamları kayır'

Ben diyorum 'kaybedersin'

O diyor 'iftira atar saraya gidersin'

Ben diyorum 'genç cumhuriyete atlama ve patlama'

O diyor 'istedin benden Karşıyaka'

Ben diyorum 'kaybedersin demlenme'

O diyor 'uzak dur söylenme'."