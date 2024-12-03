Mustafa Destici\'den Asgari Ücret Açıklaması

Politika

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici , "Bizce yapılması gereken asgari ücretin en az yüzde 50 oranında artırılması ve 25 bin rakamının üzerine çıkmasıdır" dedi.

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Eskişehir Alperen Ocakları İl Başkanlığı'nın yeni binasını ziyaret etti. Destici, Alperen Ocakları İl Başkanlığı önünde Büyük Birlik Partisi İl Başkanı Taha Baksan ve partililer tarafından karşılandı. İl başkanlığını gezen Destici, daha sonra partililerle sohbet etti. Suriye'de rejim karşıtı muhaliflerin, bölgede kontrol altına aldığı yerlerin, kalıcı olarak kontrol altında tutulması gerektiğini ifade eden Destici, "Rusya ve İran destekli, zalim ve özellikle bizim soydaşlarımıza ve din kardeşlerimize orada aşırı zulüm yapan Esed rejiminin elbette ki değişmesini istiyoruz. Demokratik bir Suriye istiyoruz. Demokratik bir Suriye'nin yanında elbette ki iç barışını sağlamış, bir Suriye istiyoruz. Toprak bütünlüğünü koruyabilirse, elbette buna saygı duyarız. Ama Suriye'nin toprak bütünlüğünü Suriye'nin kendisi koruyamazsa ya da uluslararası kuruluşlar Suriye'nin toprak bütünlüğünü koruyamazsa elbette ki Türkiye'de kendi üzerine düşeni yapar ve yapmak zorundadır" dedi.

'ENFLASYON RAKAMININ ALTINDA OLMAMALIDIR'

Asgari ücret oranının belirlenmesine yönelik de değerlendirmelerde bulunan Destici, "Enflasyon rakamları bugün açıklandı. Baktığımız zaman, aylık 2,24, yıllık 47,09 olarak enflasyon rakamları açıklandı. Şimdi buna göre; asgari ücret rakamları konuşuluyor. En düşük emekli maaşı konuşuluyor. Asgari ücret kesinlikle yıl sonu gerçekleşecek enflasyon rakamının altında olmamalıdır, olamaz daha doğrusu. Bu 47,09 ise asgari ücrette en az bunun kadar olacaktır. Hatta bunun üstünde olmalıdır. Büyük Birlik Partisi olarak diyoruz ki aralık ayı enflasyon rakamları da açıklandığı zaman bu 48'e mi yükselir, 46'ya mı düşer, bunu bilemiyoruz ama yükseleceğini tahmin ediyoruz. Farz edelim ki aynı rakamda kaldı, yıllık ortalama 47'de kaldı ya da 46 oldu. Bizce yapılması gereken asgari ücretin en az yüzde 50 oranında artırılması ve 25 bin rakamının üzerine çıkmasıdır" diye konuştu.