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Netanyahu, Biden'a teşekkür etti

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'deki saldırıların devamı için İsrail'e sağlanan mühimmat için ABD Başkanı Joe Biden'a teşekkür etti.

Netanyahu, Biden\'a teşekkür etti
10.12.2023 - 16:17,  Güncelleme: 16:19
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, BM Güvenlik Konseyi'ndeki ateşkes tasarısını veto eden ve Gazze Şeridi'ndeki saldırıların devamı için İsrail'e önemli miktarda mühimmat sağlayan ABD Başkanı Joe Biden'a teşekkür etti.

NETANYAHU, BİDEN'A TEŞEKKÜR ETTİ

İsrail'in Gazze'deki katliamları sürerken, Başbakan Binyamin Netanyahu'dan en büyük destekçisi ABD'ye teşekkür geldi. Netanyahu, Gazze'deki saldırıların devamı için önemli miktarda mühimmat sağladığı ve BM Güvenlik Konseyi'nde "Gazze Şeridi'nde ateşkes" tasarısını veto ettiği için ABD Başkanı Biden'a teşekkür etti.

ABD, İSRAİL ORDUSUNU BESLİYOR

İsrail ordusu, ABD'nin eski Başkanı Barack Obama döneminde imzalanan 10 yıllık 38 milyar dolar tutarında rekor bir anlaşmayla ABD'den yılda 3,8 milyar dolar askeri yardım alıyor. Biden, ABD Kongresi'nin onayına sunmadan acil durum yetkisini kullanarak dün İsrail'e 106,5 milyon dolar değerindeki 13 bin 981 adet tank mermisinin satışına onay vermişti.

GAZZE'DE ACİL ATEŞKES ÇAĞRISINA ABD ENGELİ

ABD, BMGK'de dün Gazze'de acilen insani ateşkes talebinde bulunulan karar tasarısını veto etmişti. Birleşip Arap Emirlikleri ve aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 90'dan fazla ülkenin eş sunucusu olduğu karar tasarısı, BMGK'de düzenlenen acil oturumda oylanmıştı. Tasarıya İngiltere "çekimser" oy kullanırken, diğer 13 üye "evet" oyu kullanmıştı.

Kaynak: İHA
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