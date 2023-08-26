Nijer Dışişleri Bakanlığı, büyükelçilere ülkeden ayrılmaları için süre verilmediğini açıkladı - Son Dakika

Nijer Dışişleri Bakanlığı, büyükelçilere ülkeden ayrılmaları için süre verilmediğini açıkladı

Nijer Dışişleri Bakanlığı, büyükelçilere ülkeden ayrılmaları için süre verilmediğini açıkladı
Son Güncelleme: 26.08.2023 11:40

Nijer Dışişleri Bakanlığı, Almanya, ABD ve Nijerya'nın Niamey büyükelçilerine ülkeden ayrılmaları için 48 saat süre verildiği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

Nijer Dışişleri Bakanlığı; Almanya, ABD ve Nijerya'nın Niamey büyükelçilerine ülkeden ayrılmaları için 48 saat süre verildiği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, sosyal medyada Almanya, ABD ve Nijerya'nın Niamey büyükelçilerinin istenmeyen kişi ilan edildiğine dair dolaşan haberlerin gerçek olmadığı bildirildi.

Açıklamada, yalnızca Fransa'nın Niamey Büyükelçisi Syvlain Itte'ye ülkeyi terk etmesi için 48 saat verildiği hatırlatıldı.

Sosyal medyada dün Itte'nin yanı sıra Almanya'nın Niamey Büyükelçisi Oliver Schnakenberg, ABD'nin Niamey Büyükelçisi Kathleen FitzGibbon ve Nijerya'nin Niamey Büyükelçisi Mohamed Usman'a da ülkeden ayrılmaları için 48 saat süre verildiğini gösteren Nijer Dışişleri Bakanlığına ait belgeler paylaşılmıştı.

Daha sonra belgelerin, Itte için hazırlanan resmi evrak üzerinde oynanarak üretildiği ortaya çıkmıştı.

Almanya'nın Niamey Büyükelçisi Oliver Schnakenberg, sosyal medya platformu X'ten haberlerin doğru olmadığını yazmış, ABD Dışişleri Bakanlığı da haberleri yalanlamıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Nijer Dışişleri Bakanlığı, büyükelçilere ülkeden ayrılmaları için süre verilmediğini açıkladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Nijer Dışişleri Bakanlığı, büyükelçilere ülkeden ayrılmaları için süre verilmediğini açıkladı - Son Dakika
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