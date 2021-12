Oktay: Ekonomimiz üzerindeki bu manipülatif etkileri silip atacağız - Son Dakika

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, "Terörü bitme noktasına getirip vesayet planlarını yırtıp attıysak ekonomimiz üzerindeki manipülatif etkilerin de üstesinden gelip aynı şekilde tarihe gömeceğiz, manipülatif etkilerini silip atacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Genel Kurulu'nda, Cumhurbaşkanlığı ve bağlı kurumların 2022 yılı bütçesinin sunumunu yaptı. Oktay, muhhalefetin üzerine, "Bizim bir yere kaçtığımız yok. Burada konuşup, muhalefeti eleştirip kaçtığımızı söylediler. Bizim bir yere kaçtığımız yok. Biz buradayız, buradayım. 2 aydır Meclis'teyiz. 17 Ekim'den beri Plan ve Bütçe Komisyonu ve TBMM Genel Kurulu'ndayız. El, kol hareketleri yapıp, konuşup kaçan birini arıyorsanız o ben değilim" ifadelerini kullandı.

'KİMSE BİZDEN SESSİZ KALMAMIZI BEKLEMESİN'Oktay, adaba uygun olmayan hakaretlere sessiz kalmayacaklarını belirterek, "Son derece seviyeli sunumlarımızın ardından, akıllara ziyan, adaba uymayan her türlü hakaretten sonra sessiz kalmamızı bekliyorsanız kusura bakmayın, hiç kimse beklemesin bizden bunu. Muhalefetin eleştirilerine cevabımızı 'küstahlık' olarak nitelendiren hatibe ifadelerini aynen iade ediyorum. Bunu da günlüğünüze yazabilirsiniz" değerlendirmesinde bulundu.'CUMHURBAŞKANLARI BÜTÇE SUNUMU YAPMIYOR'Oktay, muhalefet partililerinin, 'Cumhurbaşkanı niye Bütçe sunumu yapmıyor?' sorularına kürsüden yanıt verdi. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin, 4'üncü bütçesi olduğunu hatırlatan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "ABD'de de Fransa'da da tıpkı bizde olduğu gibi bütçe teklifi Cumhurbaşkanı tarafından Meclis'e, Kongre'ye yazılı olarak sunulur, ardından Cumhurbaşkanı Meclis'e gitmez. Görevlendirdiği bir bakan ya da ilgili bürokrat yürütme adına bütçeyi Meclis'te savunur" açıklamasında bulundu.Oktay, 'Sarayın Bütçesi' ya da 'Tek adamın bütçesi' eleştirilerine ise "Bilgi ve iyi niyetten yoksun tanımlamalara indirgenmeye çalışılmıştır. Oysa bu bütçe, ne tek bir kişinin ne de tek bir kurumun bütçesidir. Cumhurbaşkanlığı ve Cumhurbaşkanlığı'na bağlı, ilgili ve ilişkili kurumların bütçesi, 2022 Bütçe Kanun Teklifi'nde yer alan tüm kurumlarımızın olduğu gibi 84 milyon vatandaşımızın; milletimizin bütçesidir" dedi.EKONOMİK ELEŞTİRİLERE YANITCumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ekonomik hareketlenmeye yönelik yapılan eleştirilere yanıt verirken, Türkiye'nin, terörle ve Kovit- 19 salgınıyla yaptığı mücadeleyi örnek göstererek yanıt verdi. Oktay şu ifadeleri kullandı: "Türkiye geçtiğimiz 19 yılda her alanda büyük değişimler yaşamış, ilerlemeler kaydetmiştir. Milletimizin hak ve özgürlükleri, refahı, istikrarı konusunda yaşanan hiçbir gelişme kolay olmamış, bir günde gerçekleşmemiştir. Bu kararlılığını uygulamaya geçirmek istediği her döneme de türlü şantaj ve yıldırma politikalarıyla karşılaşmış olan Türkiye, gerçeklerinden beslenen ekonomi, siyasi ve güvenlik politikalarını muktedir kılmak için mücadelesini sürdürmektedir. Terör örgütleriyle mücadelede geldiğimiz seviye, afetlere müdahale hızımız ve Kovid-19 kriz yönetimimiz gibi alanlarda somutlaşan; zor zamanlarda çözüm üretme yeteneğimiz, milletin teveccühüne mazhar olmaktadır. Ekonomide de yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve büyüme odaklı tüm bu alanlarda kalıcı istikrar hedefleyen mücadelemizi sürdürüyoruz. Sanayi üretim endeksi, ekimde aylık bazda yüzde 0,6; yıllık bazda yüzde 8,5 artış gösterdi. Yine ekim ayında 3,16 milyar dolar cari fazla vererek ödemeler dengesinde son 3 yılın en yüksek cari fazla rakamına ulaştık. Hedefimiz, ödemeler dengesindeki iyileşmeyi sürdürülebilir ve kalıcı kılmaktır. Nasıl ki savunma sanayinde yapılamaz denilenleri yaptıysak, terörü bitme noktasına getirip vesayet planlarını yırtıp attıysak, ekonomimiz üzerindeki manipülatif etkilerin de üstesinden gelip, aynı şekilde tarihe gömeceğiz."Oktay, 2022 bütçe hedeflerine ilişkin, "Bütçemiz ise gelir gider yapısını birlikte düşündüğümüz çift kanatlı politikalarımızla hem vatandaşlarımızın hizmet ihtiyaçlarını karşılayacak hem de onların reel kazançlarını azaltmayacak bir yaklaşımla hazırlanmış ve bu anlayışla da uygulamaya konulacaktır. Nihai olarak, güçlü ihracat gerçekleşmelerinin desteğiyle ödemeler dengesi bilançomuzdaki iyileşmenin yanı sıra uygulayacağımız politikalarla 2022 yılında büyüme hedeflerimize ulaşabilmek için gerekli finansmanı sağlayabilecek bir altyapıyı tesis edebileceğimiz ortadadır. Uygulayacağımız politikalarla işletmelerin yatırım maliyetleri azaltılacak, ayrıca üreticiyi destekleyeceğimiz paketlerle sağlıklı büyüme yapımıza ilave katkı sağlayacağız" dedi.PORTAKAL ELEŞTİRİSİFuat Oktay, CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal'ın 2022 Mali Yılı Bütçesi'ne yönelik eleştirileri ve CHP'li milletvekillerin zamları protesto etmek için TBMM Genel Kurul Kürsüsüne bırakılan besin ürünlerini hatırlattı. Oktay, tepkisini şu ifadelerle dile getirdi: "Şov yapma uğruna burada, kürsüde portakalları yere dökerek; şov bitince de toplayarak emek ürünü mahsüllere bile saygısı olmayan, şov odaklı bir zihniyet. Önce döken sonra toplamaya çalışan klasik CHP. Önce kırıp döken, inkar eden, sonra helalleşmeye çalışan klasik CHP. Siz burda şov yapmayla uğraşadurun; şimdi anlamasanız da savunma sanayi atılımlarımızda, Türkiye'nin Otomobili TOGG'da ve Kovid 19 ile mücadelemizde olduğu gibi, ekonomik bağımsızlık mücadelemizin değerini de yaşayarak öğrenecek ve anlayacaksınız."Oktay, CHP'li Burcu Köksal'ın, bütçeye yönelik eleştirilerine tepkisini sürdürerek şöyle dedi: "TBMM kürsüsüne çıkıp çete üyesi gibi 'şunun ahı var bunun ahı var.' diye sayan hatibin nefret dilinin aksine; milletimizin duası, desteği ve hüsnükabulü var. Peki ne yok biliyor musunuz? Sizin kapalı kapılar ardında görüşme yaptıklarınızın çıkarlarına uyan politikalar yok! Türkiye'yi zayıflatacak, bölgede denklemlerin dışına itecek tercihler yok. Yerli ve milli üretime sekte vuracak, dört gözle Türkiye'nin sendelemesini bekleyenleri sevindirecek politikalar yok. Vesayet yok, kısıtlamalar yok, ayrışmaları besleyen yaklaşımlar, haksız dağılım yok."Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, yapılan icraatları, muhalefetin eleştirilerine vurgu yaparak anlattı. Oktay, "Şimdi sayısı 750'yi aşkın savunma sanayii projemizden, bir ilk olan ALBATROS Sürü İnsansız Deniz Aracı Projemizden, uçuş testini başarıyla geçen SONDA roketimizden, Yeni Nesil Muhabere Elektronik Taarruz Sistemimiz SANCAK'tan, AKINCI'dan, AKSUNGUR'dan, bahsetsem; siz her zaman yaptığınız gibi 'ama sarayın uçağı' diyeceksiniz. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin 'yapay zeka, büyük veri ve siber güvenlik' alanında önemli adımlarını anlatsam; oluşan ekosistemin istihdama, kalkınmaya etkisini anlatsam, siz yine 'sarayın bütçesi' diyeceksiniz" ifadelerini kullandı.'İNSAN KAYNAĞINA DEĞER KATMAYI SÜRDÜCECEĞİZ'2022 yılında genç istihdamına yönelik kariyer ve staj programları, kamu personeli eğitimleri, yetenek avcılığı ve geleceğin meslekleri gibi konular üzerine yoğunlaşarak insan kaynağına değer katmayı sürdüreceklerini aktaran Oktay, "Strateji ve Bütçe Başkanlığımız program bütçe sistemine geçilmesi ile plan, program ve bütçe bağlantısının güçlendirilmesi, karar alıcılar için harcama önceliklerinin daha kolay belirlenmesi, sonuç odaklı bir mali yönetim anlayışının geliştirilmesi; hesap verebilirlik ile saydamlığa hizmet edecek şekilde izleme ve değerlendirme sürecinin etkinleştirilmesi gibi alanlarda önemli mesafe kat etmiştir" değerlendirmesinde bulundu.MİLLİ GÜVENLİK SİYASET BELGESİCumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, CHP Milletvekili Yüksel Mansur Kılıç'ın, "Milli Güvenlik Siyaset Belgesi yıllardır neden yok ?" sorusuna da yanıt verdi. İlk olarak 1963 yılında hazırlanan Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi'nin, 1963 yılından bu yana 8 defa güncellendiğini ve en son 30 Eylül 2019 tarihli Milli Güvenlik Kurulu Toplantısında görüşülerek uygun bulunulduğunu aktaran Oktay, "30 Eylül 2019 tarihli Milli Güvenlik Kurulu Toplantısı'nda Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi ile ilgili olarak milletimizle paylaşılan bir basın bildirisi bile mevcut" hatırlatmasında bulundu.MGK bildirisi ile ilgili basın açıklamasını kürsüde okuyan Oktay, "Şunu da ifade edeyim; arzu ettiğiniz vesayetçi ve antidemokratik metinler demokratik Türkiye'de artık yoktur. Özleminiz bu ise hayal kırıklığına uğramış olabilirsiniz; çünkü demokratik bir Milli Güvenlik Siyaseti belgesi var" dedi.MGK BİLDİRİSİ'NDE EKONOMİ HATIRLATMASIOktay, 25 Kasım 2021 tarihinde gerçekleşen MGK bildirisinde yer alan,'ülkemizin karşılaştığı ve karşılaşabileceği ekonomik sınamalar ile tehditlerin değerlendirildiği' ifadelerine yönelik eleştirilere, "Bu, güvenlik konseptini tam da olması gerektiği gibi; ekonomik, siyasi, toplumsal ve çevresel boyutlarıyla ele aldığımızın bir göstergesidir. Topyekün bağımsız ekonomi politikamızın MGK bildirisinde yer alması son derece doğal ve olması gereken bir durumdur. Ekonomi güvenliğimize dört elle sarıldığımızın kanıtı olan bu duruşumuz, ekonomiye yönelik arz güvenliği dahil, manipülatif ataklardan, siber finans saldırılarına kadar hepimizin, tüm milletimizin hakkını hukukunu koruma irademizi gösteriyor. Böyle bir durumdan rahatsız olanlar; ekonomiye yönelik tehditlere karşı önlem almayalım mı isterdi?" diye cevap verdi.Oktay, MGK bildirisinde daha önce vurgulanan iklim değişikliği tehdidi ve ekonomi güvenliği gibi başka konularında, güvenlik siyasetinin tüm boyutları ve milletin çıkarları göz önünde bulundurularak, güvenlik gündemine alınabileceğini söyledi.DOĞU AKDENİZ ELEŞTİRİSİ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Doğu Akdeniz politikasına ilişkin yapılan eleştirilere de "Biz, Mavi Vatan'da egemenlik haklarımızı savunup, deniz yetki alanlarımızı netleştirmeye çalışırken, Libya'da ne işiniz var' diye sorgulayanlar, bugün bizim Doğu Akdeniz politikalarımızı sorgulayamazlar. Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı dahil terörü bulunduğu yerde vuracağız politikalarımızdan hareketle, Suriye ve Irak sınırındaki terör kamplarına yaptığımız operasyonlara da destek vermeyenler, Suriye'de terörle ve terör devleti kurulmasını engellemeye yönelik mücadele kararlılığımızı sorgulayamazlar" ifadelerini kullandı.