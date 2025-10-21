Okul kayıtlarında yeni dönem! Adres değişikliği de artık çözüm olmayacak

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okul kayıt dönemlerinde bazı yöneticilere baskı yapıldığı yönünde öğretmenlerden şikayetler aldıklarını belirterek, önümüzdeki yıldan itibaren okul kayıtlarına sınırlama getiren yeni bir sistemin uygulanacağını duyurdu. Tekin, "Artık taşrada arkadaşlarımız bu tür baskılarla karşı karşıya kalmayacak. İçişleri Bakanlığı'yla birlikte bu konuda bir düzenleme yapıyoruz. Okullarımızdaki dengesizlikleri ortadan kaldıracağız" dedi.

"MİLLİ EĞİTİM, TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK AİLESİDİR"

Erzurum Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü'nde ilçe milli eğitim müdürleriyle bir araya gelen Bakan Tekin, Milli Eğitim Bakanlığı'nı " Türkiye'nin en büyük ailesi" olarak nitelendirdi. Tekin, bakanlığın büyüklüğünü rakamlarla anlatarak, "Yaklaşık 75 bin okul, 1 milyon 250 bin öğretmen ve 18 milyon öğrenciyle 50-60 milyonluk bir kitleye doğrudan dokunuyoruz. Böyle devasa bir yapının başarılı olabilmesi için en temel şart sağlıklı bir iletişimdir" ifadelerini kullandı.

"OKUL OKUL GEZİP SOHBET ETTİK"

Tekin, göreve geldiği günden bu yana sahada öğretmenlerle doğrudan temas kurduklarını belirterek, "Okul okul gezip öğretmenler odasında sohbet ettik, notlarımızı aldık ve bu talepleri mevzuata dönüştürdük. 2023 yazından itibaren her yıl eğitim-öğretim yılına hazırlık genelgesi yayımlıyoruz. Bu genelgelerde öğretmenlerimizin önerilerini dikkate alıyoruz" şeklinde konuştu.

"KAYIT BASKISI EĞİTİMDE DENGESİZLİĞE NEDEN OLUYOR"

Bakan Tekin, bazı bölgelerde "popüler okul" algısı oluşturulmasının ciddi dengesizliklere yol açtığını belirtti. Adrese dayalı yerleştirme sistemine rağmen, bazı velilerin çocuklarını farklı okullara yazdırmak için idarecilere baskı yaptığını kaydeden Tekin, şunları söyledi: Bazı illerde, valilerimiz ve müdürlerimiz adresi uygun olmayan öğrencilerin kaydedilmesi için yoğun baskı altında kalıyor. Bunun sonucunda aynı bölgede bir okulda sınıflar 20 kişilikken, yanındaki okulda 40-45 kişiye çıkabiliyor. Bu da planlamalarımızı sekteye uğratıyor."

KAYIT PARASI İDDİALARI

Tekin, bazı velilerin bu durumu "kayıt parası" iddialarıyla yanlış yorumladığını belirterek, "Aslında okul müdürleri, çocuğun adresi uygun olmadığı için kaydı alamıyor. Ancak bazı veliler bunu farklı yansıtıyor. Hiç kimse, bu şekilde kayıt yaptıramaz" dedi.

"KAYITLAR SINIRLANACAK, BASKILAR SONA ERECEK"

Bakan Tekin, Ankara Altındağ'da yaptığı okul ziyaretinde öğretmenlerden gelen talepler üzerine yeni bir adım atacaklarını duyurdu. "Önümüzdeki yıl sınırlamayla okul kayıtlarının kapatıldığı bir uygulamayı hayata geçireceğiz." diyen Tekin, şunları ekledi: "Artık taşradaki yöneticilerimiz bu tür baskılarla karşı karşıya kalmayacak. İçişleri Bakanlığı'yla iş birliği yaparak okullarımızın planlamasının sabote edilmesini önleyeceğiz. Bazı okullar müzik atölyesini ya da kütüphanesini kapatıp sınıfa dönüştürmek zorunda kalıyor. Bu tabloyu değiştireceğiz."

"AMAÇ, SAHADAKİ SORUNLARA ÇÖZÜM ÜRETMEK"

Bakan Tekin, sahadan gelen tüm geri bildirimlerin yeni mevzuatların temelini oluşturduğunu belirterek, "Her kararımız öğretmenlerimizin ve yöneticilerimizin sahada yaşadığı gerçek sorunlardan yola çıkıyor. Bizim amacımız sahadaki adaletsizlikleri ortadan kaldırmak ve eğitimde eşitliği güçlendirmek." ifadelerini kullandı.

Toplantının basına kapalı bölümünde Tekin, ilçe milli eğitim müdürleriyle yeni eğitim planlamaları ve kayıt sistemi üzerine istişarelerde bulundu.