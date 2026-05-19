Çelik: Terörsüz Türkiye sürecini kararlılıkla sürdürüyoruz

19.05.2026 18:53
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Terörsüz Türkiye sürecinin kesintisiz devam ettiğini, hedefin terörü Türkiye gündeminden çıkarmak olduğunu belirtti. Ayrıca İsrail’in Sumud Filosu saldırısını lanetleyerek Gazze’de soykırımın sürdüğünü ifade etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin, "Cumhur İttifakı açısından, AK Parti açısından bu süreci biz kesintisiz bir şekilde, güçlü bir iradeyle sürdürüyoruz. Burada hedef terör ve terör örgütünün Türkiye'nin gündeminden çıkmasıdır" dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), toplantısı devam ederken basın toplantısı düzenlendi. Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iç ve dış politikaya dair konuları MKYK üyeleriyle paylaştığını söyledi. Mali ve İdari İşler Başkanlığı'nın bir sunum gerçekleştirdiğini kaydeden Çelik, "Bütün teşkilatlarımızın ihtiyaçlarının karşılanması, partimizin önümüzdeki dönemdeki faaliyetlerinin planlanması açısından önemli bir sunum. İnsan Hakları Başkanlığımızın bir sunumu oluyor. Bugün artık dijital dünya doğrudan insan haklarını ilgilendiren bir boyut haline geldi. Bütün bu konular değerlendiriliyor. Temel olarak yine Terörsüz Türkiye gündemi bütün boyutlarıyla ele alınıyor" dedi.

Çelik, 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatlarıyla çalışmaların gerçekleştirileceğini de söyledi.

'DÜNYANIN SESİNİ YÜKSELTMESİ ÖNEMLİDİR'

Çelik, İsrail'in küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırısına ilişkin, "Sumud Filosu'nun insanlık haysiyeti adına ortaya koyduğu inisiyatifi bir kere daha selamlıyoruz. İsrail'in, Netenyahu şebekesinin küresel Sumud Filosu'na yaptığı saldırıyı lanetliyoruz. Kendi vatandaşlarımızın ve diğer üyelerinin durumlarını yakından takip ediyoruz. Gazze'de barbarlık aynen devam ediyor. Soykırım şebekesi, soykırımı farklı yöntemlerle sürdürüyor. İlaç ve gıda yardımı konusunda halen verilen sözler tutulmadığı için ikinci aşamaya geçmek zor oluyor. İkinci aşamaya geçilmemesinin en büyük sebebi İsrail tarafının buradaki yükümlülüklerini yerine getirmemesi ve hastanelerde olması gereken her şeyin tükenmesine yol açacak bir ambargo uygulamasıdır. Soykırımı başka metotlarla devam etmektedir, dünyanın buna karşı sesini yükseltmesi önemlidir" diye konuştu.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına ilişkin ise Çelik, "Ortaya çıkan tablo bugün bir ateşkes halindedir. Ateşkesin sürmesinin önemli olduğunu değerlendiriyoruz. Bundan sonra da kalıcı barışa dönmesi gerektiği konusundaki desteğimizi yineliyoruz" dedi.

'AB-TÜRKİYE İŞ BİRLİĞİNİN GENİŞLETİLMESİ GEREKİYOR'

Avrupa Birliği (AB) ilişkiler açısından kapsamlı değerlendirmeler yaptıklarını söyleyen Çelik, "AB, Türkiye'yi sadece savunma konularında hatırlamamalıdır. AB, Türkiye ile olan ilişkisini en geniş alanda hayata geçirirse bugün yaşadığı sıkıntıların çoğunu ortadan kaldırır. Türkiye'nin AB'ye katılımı ideolojik sebeplerle engellenmemiş olsaydı bugün AB küresel güç olarak birtakım krizlerin önlenmesinde daha güçlü bir rol oynayabilirdi. Bu fırsatı birtakım dar yaklaşımlarla kaybettiler. AB-Türkiye iş birliğinin genişletilmesi gerektiğinin altını çiziyoruz" ifadelerini kullandı.

'CUMHUR İTTİFAKI BİR BÜTÜN OLARAK HAREKET ETMEKTEDİR'

Basın toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çelik, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin, "Terörsüz Türkiye sürecinin hedeflerine ulaşması bakımından Cumhur İttifakı bir ve bütün olarak hareket etmektedir. Cumhur İttifakı açısından, AK Parti açısından bu süreci biz kesintisiz bir şekilde, güçlü bir iradeyle sürdürüyoruz. Burada hedef terör ve terör örgütünün Türkiye'nin gündeminden çıkmasıdır. Bununla ilgili olarak da pek çok çalışma yapılmıştır. Komisyon raporunda ifade edildiği gibi esas amaç, terör örgütünün silahları bırakması ve silahların bırakılmasının teyit edilmesiyle birlikte fesih sürecinin tamamlanmasıdır. Yine Komisyon raporunda ifade edildiği gibi yapılacak yasal düzenlemeler ve geliştirilecek bazı politikalar esastır" dedi.

'SİYASİ SABOTAJLARLA ENGELLENMESİNE İZİN VERMEYECEĞİZ'

Çelik, "Sayın Devlet Bahçeli'nin sürecin başından itibaren yaptığı bütün konuşmalar, Türkiye'nin önündeki engelleri kaldırmak için son derece değerli açıklamalardır. Cumhur İttifakı burada bir ve bütün olarak hareket etmektedir. Sayın Bahçeli'nin yaptığı açıklamalar terörü ve terör örgütünü gündemden çıkarmaya dönük olarak dünyada şimdiye kadar geliştirilmiş literatürü çok daha yüksek bir yere taşıyacak, yeni açılımlar getiren son derece kıymetli açıklamalardır. Yol haritamızı güncelleyerek devam edeceğiz. Burada tek bir niyet vardır, Terörsüz Türkiye sürecinin hedefine ulaştırmaktır. Bunun iftiralarla, siyasi sabotajlarla engellenmesine izin vermeyeceğiz" diye konuştu.

'BU YAKLAŞIMLAR HAKSIZ ELEŞTİRİLERDİR'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamalarına yönelik Çelik, "Cumhurbaşkanımızın o şenlikte olacağını bütün Türkiye biliyordu. Bundan haberi olmayan tek kişi Özgür Özel olabilir. Gençlik Şöleni bir AK Parti geleneği olarak Cumhurbaşkanımızın katılımıyla gerçekleştirildi. Bu yaklaşımlar haksız eleştirilerdir. Kötü niyetli yaklaşımlardır. İyi niyetli eleştirilerin her zaman başımızın üstünde yeri olduğunu gözeterek bu değerlendirmeleri yaparız. AK Parti Gençlik Kolları, dünyanın en büyük gençlik hareketlerinden biridir" dedi.

Kaynak: DHA

İnsan Hakları, Dış Politika, Politika, Terör, Son Dakika

