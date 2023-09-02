ECCA, Gabon\'daki darbeyi kınadı! Barış için komite kuruyorlar

Orta Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECCAS), Gabon'daki darbeyi şiddetle kınarken, Cumhurbaşkanı Ali Bongo'nun güvenliğinin garanti altına alınması çağrısında bulundu.

UZMANLAR KOMİTESİ OLUŞTURULACAK

Yerel basında çıkan haberlere göre ECCAS'a üye ülkeler, Gabon'daki darbe nedeniyle video konferans yoluyla toplantı yaptı. Toplantı sonrası yayımlanan bildiride, Gabon'daki darbenin şiddetle kınandığı ve Cumhurbaşkanı Bongo'nun güvenliğinin garanti altına alınması gerektiği kaydedildi. Bildiride, Gabon'daki durumu izlemek ve krize barışçıl bir çözüm bulma çabalarını nasıl destekleyecekleri konusunda tavsiyelerde bulunmak üzere uzmanlar komitesi oluşturulmasına karar verildiği belirtildi.

ORTA AFRİKA CUMHUİYETİ LİDERİ ARABULUCU OLACAK

ECCAS liderleri, söz konusu uzmanlar komitesinin tavsiyelerini görüşmek üzere 4 Eylül'de Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Brazzaville kentinde bir araya gelme kararı aldı. Ayrıca Orta Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Faustin Archange Touadera da ECCAS ve Gabonlu taraflar arasında arabuluculuk faaliyeti yapmakla görevlendirildi.

1982 YILINDA KURULDU

Merkezi Gabon'un başkenti Librevil'de bulunan ECCAS, 1983'te kuruldu. ECCAS üyeleri arasında Angola, Burundi, Orta Afrika Cumhuriyeti, Çad, Kongo Cumhuriyeti, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Sao Tome ve Principe, Ekvator Ginesi, Gabon, ve Ruanda bulunuyor.