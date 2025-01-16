Özdağ, adı 'Sinan Ateş' olarak değiştirilen caddenin açılışına katıldı - Son Dakika
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Politika

Özdağ, adı 'Sinan Ateş' olarak değiştirilen caddenin açılışına katıldı

Özdağ, adı \'Sinan Ateş\' olarak değiştirilen caddenin açılışına katıldı

BURDUR'un Tefenni ilçesinde adı daha önce 'Devlet Bahçeli' olan, bir bölümü 'Sinan Ateş', diğer bölümü 'Hüseyin Nihal Atsız' olarak ismi değiştirilen caddenin açılışı, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın katılımıyla yapıldı.

16.01.2025 17:10  Güncelleme: 17:13
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BURDUR'un Tefenni ilçesinde adı daha önce 'Devlet Bahçeli' olan, bir bölümü 'Sinan Ateş', diğer bölümü 'Hüseyin Nihal Atsız' olarak ismi değiştirilen caddenin açılışı, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın katılımıyla yapıldı.

Tefenni Belediyesi'nin 3 Ocak'ta düzenlenen yılın ilk meclis toplantısında, 'Devlet Bahçeli Caddesi'nin adının değiştirilmesi teklifi, oy çokluğuyla kabul edildi. Caddenin bir bölümüne 'Hüseyin Nihal Atsız', diğer bölümüne 'Sinan Ateş' adı verildi. Sinan Ateş Caddesi'nin açılışı, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile Sinan Ateş'in ablası Selma Ateş'in katılımıyla yapıldı.

Açılış öncesinde parti otobüsünden halka seslenen Ümit Özdağ, caddeye 'Sinan Ateş' isminin verilmesinden dolayı Belediye Başkanına 'Bu bir proje mi' eleştirileri geldiğini belirterek, "Bu caddenin isminin Sinan Ateş olması bir proje değil ama Sinan Ateş cinayeti alçakça bir proje idi. ve bu projenin sahiplerinin kim olduğunu, nerede oturduklarını, kaçıncı katta çay içtiklerini, neler söylediklerini, hala cezalandırılmadıklarını ve bir gün Türkiye'de hukuk devleti tekrar tesis edildiğinde adaletin tecelli edeceğini de şimdiden ifade edelim. Gerçek katiller, torbacıların arkasına sığınanlar, adaletin pençesinden kaçamayacaklar" dedi.

Sinan Ateş'in ablası Selma Ateş ise "Sinan Ateş 30 Aralık'ta, Ankara'da herkesin gözü önünde katledildi. Bu katliamı azmettirenler hala dışarda. Sinan Ateş'in katilleri henüz tutuklanmadı. Birçok kişi Sinan Ateş gibi katledilmesin diye adalet savaşımız devam ediyor. Belediye Başkanımızın göstermiş olduğu duruş bizim için çok önemli, çünkü bazıları Sinan Ateş'e vefalarını gösteremiyor" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Sinan Ateş Caddesi'nin kurdelesi kesildi ve tabelası açıldı. Özdağ daha sonra Tefenni Belediyesi'nin imal ettiği elektrik enerjisiyle çalışan tramvayın vatman koltuğuna geçerek, Tefenni Belediyesi'ne kadar sürdü.

Belediyede basın mensuplarına açıklama yapan Özdağ, " İmralı'da Abdullah Öcalan'la bütün detaylarının planlandığı, sürecin ilmek ilmek örüldüğü ifade edilen bir görüşme süreci yürütülüyor. Bu sürecin bütün detaylarıyla planlandığını, sürecin ilmek ilmek örüldüğünü ifade eden kişi, eski AK Parti milletvekili İhsan Arslan. Ancak Türk halkının, Abdullah Öcalan'ın İmralı'dan çıkartılması, PKK'lılara af getirilmesi konusunda Cumhur İttifakı'nın politikalarına gösterdiği sert tepki üzerine hem Erdoğan hem Devlet Bahçeli halkın tepkisini yumuşatmaya yönelik, 'Af yok, Öcalan İmralı'dan bile çıkmayacak, hiçbir şey değişmeyecek' şeklinde dünden beri açıklamalar yapıyor. Türk milletine izah etmeleri gereken şudur; Abdullah Öcalan ve PKK terör örgütü aniden başlarına bir taş mı düştü de 40 yıldan beri sürdürdükleri alçakça terör eylemlerini bitirme ve kendilerini lağvetme kararı verdi. Emperyalizmin Türkiye'ye karşı kullandığı araçları olduğunu bildiğimiz PKK, PYD, PJAK gibi yapılar da arkasındaki emperyalist güçler aniden Türkiye'nin dostu mu oldular ki Abdullah Öcalan terör örgütüne 'silahları bırakın, kendinizi lağvedin' diyecek ve onlar da lağvedecek. Hayır. Mesele sadece yükselen halk tepkisini yumuşatmaya yönelik açıklamalardır" diye konuştu.

Özdağ, bir iş yeri açılışı ve şehitlik ziyaretinin ardından Antalya'ya döndü.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Özdağ, adı 'Sinan Ateş' olarak değiştirilen caddenin açılışına katıldı - Son Dakika

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