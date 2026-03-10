Özdağ: İran saldırısında Müslüman ülkeler tepkisiz

ZAFER Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, " İran'a yönelik saldırı gerçekleşirken 57 Müslüman ülke var. Bunların bir de ortak teşkilatı var, İslam İşbirliği Teşkilatı. Ne bu 57 ülkeden İran'a yönelik saldırıya bir karşı çıkış geldi ne de İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan. Kimden karşı çıkış geldi? Katolik İspanya'dan. Bu 57 ülke bir İspanya kadar bu saldırıya karşı çıkamadılar. Biz Irak'ta, Suriye'de ve şimdi İran'da olanlardan ders alıp, önümüzdeki yıllarda daha şimdiden Türkiye'yi ikinci İran ilan eden Netanyahu zihniyetine karşı ülkemizin milli güvenliğini sağlayacak adımları hızla atmalıyız." dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, partisinin bir düğün salonunda düzenlenen iftar programına katıldı. İftar yemeğinin ardından partililere seslenen Özdağ, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Özdağ, "Nasıl Irak bir iç savaşla bölündüyse. Nasıl Suriye'nin iç çatışmayla iç savaşla bölündüyse, önce Amerikan İsrail bombardımanı ve bu bombardımandan sonra da İran'ın bir iç savaşa sürüklenmesi hedefleniyor. Kafalardaki hayal şu, 3 devlet bölündükten sonra sıra Türkiye'ye gelecek ve Türkiye'nin 22 ilini kapsayan bir bölge, bu üç bölgeyle birleştirerek bir büyük Kürdistan oluşturulacak. İsrail bir hayal görüyor. Bu hayal Nil Nehri'nden Dicle ve Fırat'a kadar uzanan alanın vadedilmiş topraklar olduğu hayali. Bu topraklar Yahudilere vadedilmiş. Bu bölgeyi İsrail işgal ettirilmiş. Şimdi bu mümkün mü? İsrail'in güdümünde bir ikinci Müslüman İsrail, yani Kürdistan kurulmaya çalışılıyor. DEM'in Grup Başkan Vekili Sezai Temelli, bir konuşmasında şöyle söyledi. 'Buralar vadedilmiş topraklar. Bunlar geldiler, buraları mahvettiler' İsrail ile DEM arasındaki iş birliğini PKK'yla İsrail işbirliğinin bu açıklamadan daha net hangi açıklama ortaya koyabilir?" diye konuştu.

'BİZ BU OLANLARDAN DERS ALMALIYIZ'

Özdağ sözlerini şöyle sürdürdü:

"İran'a yönelik saldırı gerçekleşirken dünyada Müslümanlar toplam nüfusunun yüzde 25'ini oluşturuyor. 57 Müslüman ülke var. Bunların bir de ortak teşkilatı var, İslam İşbirliği Teşkilatı. Ne bu. 57 ülkeden İran'a yönelik saldırıya bir karşı çıkışı geldi ne de İslam İşbirliği Teşkilatından. Kimden karşı çıkış geldi? Katolik İspanya'dan. Bu 57 ülke bir İspanya kadar bu saldırıya karşı çıkamadılar. Biz bu olandan ne ders almalıyız? Biz Irak'ta, Suriye'de ve şimdi İran'da olanlardan ders alıp, önümüzdeki yıllarda daha şimdiden Türkiye'yi ikinci İran ilan eden Netanyahu zihniyetine karşı ülkemizin milli güvenliğini sağlayacak adımları hızla atmalıyız. Devletler en kötü durum senaryosuna göre yönetilir. Polyana'cılık oynayarak, iyimserlikle devlet yönetemezsiniz. En kötü senaryosuna hazır olacaksınız ve ona göre kararlarınızı alacaksınız. Türkiye hızla bin kilometre menzilli, 2 bin kilometre menzilli ve süpersonik füze yapma kabiliyetine ulaşacak. Yüksek irtifa hava savunma sistemlerimizi hızla kurmak zorundayız. Bakın şimdi Türkiye üzerinden uçan füzeleri düşürüyorlar. Kim düşürüyor, biz mi düşürüyoruz? Hayır. NATO düşürüyor. Peki arkadaşlar bu NATO düşürmezse bu füzeleri kim vuracak. NATO vurmasa bu füzeleri biz vurmuyoruz demek. İşte bu kabiliyete hızla sahip olmalıyız.