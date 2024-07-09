CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Faşizmi eninde sonunda yeneceğiz

Politika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Sosyal demokratlar, milliyetçi demokratlar, muhafazakar demokratlar, Kürt demokratlar, Türkiye'nin bütün demokratları, dünyanın bütün demokratları bir araya gelecek, faşizmi eninde sonunda yenecek." dedi.

Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Sivas Madımak ve Erzincan Başbağlar olaylarına değindi. Özel, Sivas'ı da Başbağlar'ı da yakan zihniyetin aynı olduğunu söyledi.

Türkiye'de, Alevilerle Sünnilerin, Türklerle Kürtlerin kardeş olduğunu belirten Özel, "Onları birbirine düşürmeye çalışan kim varsa da kalleştir. Tüm Kürtleri, Türkleri, Alevileri ve Sünnileri birlikte selamlıyoruz. Yaşasın halkların kardeşliği, yaşasın Alevilerin Sünnilerin kardeşliği." ifadelerini kullandı.

"Daha büyük başarıları hep beraber elde edeceğimize inanıyorum"

Türkiye İttifakında olan, milli takım için yüreği çarpan herkesin A Milli Futbol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası'ndaki çeyrek final mücadelesini izlediğini dile getiren Özel, şunları kaydetti:

"Gerçekten de hak etmiştik, çok yaklaşmıştık. Maalesef futbolun cilveleri, kendi içindeki hataları, milli takımımıza yapılan haksızlıklar, verilen haksız ceza, futbol yerine tartışmayı başka zeminlere çekenler ve UEFA'nın yaptığı büyük adaletsizliğin sonucunda milli takımımız son dakikaya kadar pes etmemesine rağmen son 15 dakikadaki iki şanssızlık sonucunda kupaya veda etmek zorunda kaldı. Bütün takımımızı ve Türkiye'nin bütün renklerini birlikte kucaklayan, farklılıkları Türkiye'nin gücü sayan ve milli takımı bir bütün olarak sahiplenen herkesin bu başarısını kutluyorum, daha büyük başarıları hep beraber elde edeceğimize inanıyorum."

Geçen hafta sonu Sosyalist Enternasyonal'ın Avrupa Komitesi'nin ilk toplantısına katıldıklarını anımsatan Özel, toplantıda Avrupa'da aşırı sağın yükselişini, neoliberal politikaların neden olduğu gelir adaletsizliğini ve pek çok konuyu ele aldıklarını bildirdi.

Aşırı sağ, neoliberal politikalar, gelir adaletsizliği, yoksulluk ve işsizlikle mücadelenin solun, sosyal demokratların elinde olduğunu vurgulayan Özel, mezhep ayrımı ve nefret üretenlerin Avrupa'da güçlenerek, faşizmi hortlatarak aşırı sağı yükseltmeye çalıştıklarını anlattı.

Özel, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde emekliler, yoksullar ve asgari ücretliler için kavga ettiklerini, CHP'nin başarısının, Sosyalist Enternasyonal toplantısına da ilham olarak birinci gündem maddesi haline geldiğini söyledi.

Avrupa'da aşırı sağ tehlikesine karşı birlikte hareket etme iradesi gösteren herkesi selamladığını ifade eden Özel, Türkiye'deki formülü bütün Avrupa'ya ve dünyaya hatırlattığını kaydetti. Özel, "Sosyal demokratlar, milliyetçi demokratlar, muhafazakar demokratlar, Kürt demokratlar, Türkiye'nin bütün demokratları, dünyanın bütün demokratları bir araya gelecek, faşizmi eninde sonunda yenecek." dedi.

Romanya'nın başkenti Bükreş'teki Avrupa Komitesi toplantısında CHP'nin başarısına atıf yapıldığını aktaran Özel, Sosyalist Enternasyonal tarafından oy birliğiyle kabul edilen bildirgede, CHP'nin Avrupa Birliği hedefine ve bu yoldaki yürüyüşüne destek verildiğini söyledi.

"Bir sıfırı etiketlerden, fiyatlardan atacağız ama maaşlardan atmayacağız"

Özel, Avrupa'nın bütün ülkeleriyle CHP'nin savunduğu Avrupa Birliği hedefine verilecek tam desteğin, Türkiye'nin önündeki yol haritasını belirginleştireceğini vurguladı. Özel, şöyle devam etti:

"Bir tarafta milli gelirin 45 bin dolar olduğu, demokrasinin olduğu, insan haklarının en üst düzeyde savunulduğu, kuvvetler ayrılığının tam olduğu bir yer, diğer tarafta 4 bin 500 dolar milli gelir, büyük saraylar, pahalı arabalar, kudretli liderler, fakir halkların olduğu bir yön. CHP olarak, milleti bugünkü halini de arayacak duruma getirecek, 4 bin 500 dolarlık yanlış istikametten, Gazi Mustafa Kemal'in gösterdiği, 10 kat daha zengin ve mutlu olacağımız bambaşka bir istikamete doğru götüreceğiz.

Yapılacak ilk seçimden sonra kurulacak hükümette, CHP iktidarında, 10 yıl sonra toplamda yaşanacak olan şudur, AK Parti'nin yaptığı gibi yapacağız, biz de sıfır atacağız. Ama onlar gibi enflasyonu yükseltip sıfırlar sığmayınca hem paradan hem maaştan hem etiketten sıfır atmayacağız. Öyle altı sıfır da atmayacağız, bir tane sıfır atacağız. O bir sıfırı etiketlerden, fiyatlardan atacağız ama maaşlardan atmayacağız."

CHP Genel Başkanı Özel, 31 Mart'ta kendilerine oy veren AK Parti ve MHP seçmenlerini pişman etmediklerini ve etmeyeceklerini belirterek, "CHP'ye oy verdiğinizde 10 yıl sonra cebinizdeki paranın 10 kat değerli olduğunu göreceksiniz. Bugünkü maaşı alıp 4 liraya mazot kullandığınızı düşüneceksiniz. Bugünkü maaşla 1 liraya ekmek aldığınızı düşüneceksiniz. Bugünkü maaşla elektrik faturasının 500 lira değil, 50 lira geldiğini göreceksiniz. Milli gelir artışı ve gelir adaletsizliğini ortadan kaldırmak bu demektir." diye konuştu.

Yapılacak ilk genel seçimlerde CHP'nin iktidar olacağını ifade eden Özel, her geçen gün ekonominin iyiye gideceğini, Türkiye'nin zenginleşeceğini ve herkesin rahatlayacağını dile getirdi.

Grup konuşmasında kürsüye "Srebrenitsa Çiçeği"ni yakasına takarak çıkan Özel, Srebrenitsa Soykırımı anma törenleri kapsamında yarın CHP heyetiyle birlikte Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'ya gideceğini bildirdi.

CHP olarak bundan sonra da Sivas'ı, Başbağlar'ı ve Srebrenitsa'yı unutturmayacaklarını kaydeden Özel, Filistin'i de yalnız bırakmayarak felaketin sürmesine izin vermeyeceklerini söyledi.

Özgür Özel, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıldönümü kutlamaları kapsamında 20 Temmuz'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) olacaklarını, kendilerine partisinin önceki dönem genel başkanlarının, Barış Harekatı döneminde bakan olan Önder Sav'ın, sağlığı elverirse Erol Çevikçe'nin ve dönemin Dışişleri Bakanı Turan Güneş'in kızı Ayşe Güneş Ayata'nın eşlik edeceğini anlattı.

"Kendi uçağımızla gidiyoruz"

Barış harekatının 50. yılında Ayşe Güneş Ayata ile yurtta barış, adada barış, dünyada barış demek üzere bir kez daha KKTC'de olacaklarını kaydeden Özel, "Sayın Erdoğan'a uçakta sormuşlar. 'Çağırdınız geliyor mu Özgür Bey?' diye. O da 'Birlikte gitme teklifimizi yaptık, kendi uçaklarıyla gideceklermiş' dedi. Sayın Erdoğan, A Jet'in, Anadolu Jet'in, Türk Hava Yollarının ya da Türk şirketlerinin filosundaki bütün uçaklar CHP'nin uçağıdır. Kendi uçağımızla gidiyoruz. İhtiyaç olursa çok zorda kalınırsa güçlüklerle kiralanır." diye konuştu.

"Kıbrıs'ta protokoldeki yerimizi alırız"

Özel, 1 yıldır KKTC'ye 1974 Kıbrıs gazisiyle gitmek için çalışma yaptıklarını belirterek, şunları söyledi:

"O yüzden buradan 'Efendim Erdoğan çağırdı, Özgür Özel reddetti'. 'Onun uçağı, bunun uçağı' yok. Kıbrıs'ta protokoldeki yerimizi alırız. Makamlara göstermemiz gereken saygıyı gösteririz. Bir daveti reddetmek değil, çok önceden planladığımız şekilde o davete kendi heyetimizle birlikte iki gün önceden gideceğiz ancak orada resmi törenlerde Türkiye'nin ana muhalefet partisini ve CHP'nin üçüncü genel başkanı sabahın köründe televizyonların karşısına çıkıp da 'Biz adaya savaşa değil Rumlara da barışı götürmeye gidiyoruz' diyen, harekatı da hedefine ulaştığında kesip, orayı istila etmeyen ve o günden bugüne de tüm genel başkanlarıyla 50 yıldır haklı Kıbrıs davasının arkasında duran partinin genel başkanı olarak gidiyoruz."

(Sürecek)