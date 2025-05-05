Özgür Özel'in kızı İpek Özel'i tehdit eden şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Politika

Özgür Özel'in kızı İpek Özel'i tehdit eden şüpheli tutuklandı

Özgür Özel\'in kızı İpek Özel\'i tehdit eden şüpheli tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ailesini sosyal medya üzerinden tehdit eden ve kızı İpek Özel'in ev adresini paylaşan şüphelinin, Trabzon'un Of ilçesinde gözaltına alındığını ve çıkarıldığı mahkemece 'tehdit' ile 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlarından tutuklandığını duyurdu.

05.05.2025 23:43
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hayatını kaybeden Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen cenaze töreninin ardından fiziksel saldırıya uğradı.

Özel'in kızını tehdit eden şüpheli tutuklandı

ÖZEL'İN AİLESİNE TEHDİT MESAJLARI: KIZININ EV ADRESİ PAYLAŞILDI

CHP liderine yapılan saldırı sonrasında açılan bir sosyal medya hesabından Özgür Özel ve kızı Özel'e yönelik tehdit mesajları paylaşıldı. Tehdit mesajlarında Özel'in kızı İpek Özel'in ev adresi de paylaşılırken, "Bu filmin sonu sizin sonunuz mezarlıkta olur" ifadeleri kullanıldı. Başka bir paylaşımda ise saldırgan Selçuk Tengioğlu olduğunu belirten bir kişi, "Kardeşimin eline sağlık", "Bir dahakine bu şekilde olmayacak", "Ailesi de karısı da çocuğu da dışarıya giderken bir kez daha düşünerek adım atsınlar", "Karısı da kendisi de yok olur" tehditlerini içeren bir mesaj paylaştı.

Özel'in kızını tehdit eden şüpheli tutuklandı

TUTUKLANDI

Polis, ikamet adresi tespit edilen 23 yaşındaki şüpheli M.A.'yı Trabzon'un Of ilçesinde gözaltına aldı. Of Adliyesi'ndeki işlemleri tamamlanan M.A, çıkarıldığı mahkemece "tehdit" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından tutuklandı. Söz konusu gelişmeyi duyuran ise İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya oldu.

Özel'in kızını tehdit eden şüpheli tutuklandı

NE OLMUŞTU?

Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen Sırrı Süreyya Önder'e veda törenine katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AKM çıkışında saldırıya uğradı. Saldırganın daha önce çocuklarını öldürmekten sabıkalı olan 66 yaşındaki Selçuk Tengioğlu olduğu öğrenildi. Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen Tengioğlu, buradaki işlemlerinin ardından İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'ne gönderildi. Saldırganın, emniyette ifade alma işlemi devam ediyor.

Özel'in kızını tehdit eden şüpheli tutuklandı

"ÇOCUKLARINI ÖLDÜRMEKTEN SABIKALI"

İçişleri Bakanlığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e saldırıda bulunan şahısla ilgili yaptığı açıklamada, şunları kaydetti: "CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e fiziki saldırı gerçekleştiren 66 yaşındaki S.T. adlı şahsın; 2004 B.T. ve M.T. isimli çocuklarını öldürdüğü ve iki çocuğunu yaraladığı belirlenmiştir. Hırsızlık ve Tehdit suçlarından kaydı vardır. Müebbet Hapis Cezası alan S.T.,2020 yılında şartlı tahliye ile serbest bırakılmıştır."

İçişleri Bakanı, Sosyal Medya, Özgür Özel, Politika, 3-sayfa, Trabzon, Medya, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Politika Özgür Özel'in kızı İpek Özel'i tehdit eden şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • sus ceo:
    AKP hükümeti insanların neden suç işleme meyilinin arttığını, insanların neden kutuplaştığını iyi araştırarak çözüm üretmeli. AKP 2002 yılında iktidara geldiğinde cezaevlerinde 59.000 tutuklu hükümlü varken, 2025 yılında ise cezaevlerinde 300.000 civarı tutuklu ve hükümlü var. Yani cezaevlerinde bulunan tutuklu ve hükümlü sayısı AKP hükümetinin görev yaptığı 23 yılda nüfusu % 30 civarı artarken, cezaevlerinde bulunan tutuklu ve hükümlü sayısı % 600 civarı arttı. Takdir Yüce Türk milletinin. 5 2 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    deli dolu etraf.. 2 0 Yanıtla
  • Mert kursun :
    Ne garip bütün olaylar çorba bant eko üçgeninden sonra patlak vermesi bunları anca promilcilerine anlatırsın özel efendi biz yemeyiz yiyenlere afiyet olsun kelle paça çorbacısı 0 2 Yanıtla
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