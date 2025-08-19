Özgür Özel: Aydın Milletin Kalesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Özgür Özel: Aydın Milletin Kalesi

Özgür Özel: Aydın Milletin Kalesi
19.08.2025 00:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Aydın'da düzenlenen mitingde kutuplaşmanın sona erdiğini vurguladı.

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, "Kutuplaşma, kale siyaseti bitmiştir. Hiçbir yer kimsenin kalesi değildir. Varsa bizim kalemiz millete feda olsun. Bu meydana bakın Aydın milletin, milli iradenin kalesidir" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in çağrısıyla düzenlenen kent mitingleri kapsamında Aydın'da 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitingi düzenlendi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, miting öncesinde CHP Aydın İl Başkanlığını ve Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin'i ziyaret etti. Atatürk Kent Meydanı'nda düzenlenen mitinge CHP milletvekilleri, CHP il ve ilçe başkanları, belediye başkanları, partililer ve vatandaşlar katıldı. Mitingde konuşan Özel, "Aydın milli mücadelenin simge şehridir. Aydın, seninle kucaklaşmaya geldik. Aydın yıllardır CHP'nin gösterdiği adayı seçer, iradesini CHP'den yana koyar. Ancak geçtiğimiz hafta Aydın'ı alamayanlar, Aydın'ın iradesini, milli iradeyi gasp etmeye, çalmaya kalktılar" dedi.

'BİR SİYASİ YANKESİCİ, SİYASİ KAPKAÇ OLAYIYLA KARŞI KARŞIYAYIZ'

Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Seçime günler kala kamu gücü elinde, bütün bakanlıklar emrinde, bu meydana toplayıp bu meydanda bu kalabalığı bulamayanlar görsün ahlaki üstünlük, psikolojik üstünlük bizdedir, Aydın'ın iradesi bu meydandadır. Bu meydan milletin meydanıdır. 'AK Parti'nin kalesi' denilen yerlerde inanılmaz kalabalıklar topluyoruz. Kutuplaşma, kale siyaseti bitmiştir. Hiçbir yer kimsenin kalesi değildir. Varsa bizim kalemiz millete feda olsun. Bu meydana bakın Aydın milletin, milli iradenin kalesidir. Bu meydandan istifa talebi yükseliyor. Bu alelade bir istifa talebi değildir. Duymayan kulaklar duysun, millet emanetini geri çağırıyor."

'UTANACAK BİR ŞEYLERİ YOK'

Tüm belediye başkanlarıyla gurur duyduklarını söyleyen Özel, "Zamanında CHP'ye laf eden AK Parti, Ege'de il ve büyükşehir belediyesi olmaksızın kaldı. O günden sonra bütün belediyelerimiz üzerine büyük kumpas, saldırı başlatıldı. Türkiye'de en çok geçmişe dönük çalışan Aydın Büyükşehir Belediyesi'ydi. Bu haberi saldılar, belediye başkanını korkuttular, şantaj yaptılar. AK Parti'nin Özlem Çerçioğlu hakkında yaptığı suç duyuruları hazırlanan 13 iddianame ve 3 dev klasör... Bundan haberdar olup titremeye başlayınca 'Veremeyeceğin hesap var mı?' diye sordum. 'Normalde yok ama bunlara güven olmaz' dedi. 'Kendine güveniyorsan ne dosyadan ne iftiradan yılmayız, senin de arkanda dururuz' dedim. Her biri bu partinin gözbebeği Ege'nin Manisa, Uşak, Balıkesir, Muğla, İzmir, Denizli, Afyon ve Kütahya belediye başkanlarımız boyun eğmedi, eğmeyecek. Hiçbirisi haram lokma yemedi. Utanacak bir şeyleri yok" dedi.

'AYDIN'DA YÜZBİNLER OYUNU, EMANETİNİ GERİ İSTİYOR'

"Gün gelecek tarih arkamdaki 8 cesur insanı, CHP'deki 415 cesur insanı 2 milyon cesur üyemizi, 15,5 milyon cesaretle İmamoğlu'nun ardında duran, AK Parti'den korkamayıp seçimde yollayacak olan insanları yazacak, bu korkakları tarihin çöp sepetine atıyorum" diyen Özel, "Yolda yürürken 'Bana omuz attılar' diyenlere, mazbatanı yemekhanede verenlere, her fırsatta sana hakaret edenlere korkup topukladın ya tarihin çöp sepetinde kal. Artık Aydın'ın gündeminde sen yoksun. Sen korktuğun için kaçtın ama bundan sonra hayatın boyunca kaçtığın için korkmaya devam edeceksin. Biz de senin peşinde olacağız. Bu süreçte Aydın'da belediye meclis çoğunluğu CHP'dedir. Seçim sonuçları ortadadır. Aydın'ın iktidarı CHP'dir. Bir tane adı 'sözde efe, topuklamış, topuğu kırılmış efe' camın arkasından buraya bakarken, yüzbinlerce efe Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne bakıyor. Aydın'da yüzbinler oyunu, emanetini geri istiyor. Aydın seçimlerini yenileyelim" açıklamalarında bulundu.

'SANDIĞI GETİR KİMİN BELEDİYE BAŞKANI OLACAĞINA AYDIN KARAR VERSİN'

Özel, "Seçimlerde alamadıkları belediyeyi rüşvetle, şantajla, yankesicilikle almaya çalışanlar Aydın'a verdikleri hiçbir sözü tutmuyorlar. CHP iktidarında sözlerin tamamını tutmak boynumuzun borcudur. Genel başkanınız çetindir, sözümüz sözdür. Sandığı getir kimin belediye başkanı olacağına Aydın karar versin" dedi.

'ANKARA'DAN KAYIT FORMLARI GETİRDİK'

Özel, partide alnı lekeli belediye başkanı bulunmadığını belirterek, "Verilemeyecek hesabımız, alnı lekeli belediye başkanımız, eli kirli kimse yoktur. Aydın'da topuklayıp kaçanlar, belediye emekçilerine baskı yaparak partiden istifalarını istiyorlar. Aydın il başkanlığında, ilçelerde üye kayıt formları tükendi. Bugün Ankara'dan araçların bagajlarında üye kayıt formları getirdik. Bir haftada partiye üye olan 2 bin 400 yeni efe'ye yürekten teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Özgür Özel, Aydın, Son Dakika

Son Dakika Politika Özgür Özel: Aydın Milletin Kalesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çadır kampında feci son Karı-koca ölü bulundu Çadır kampında feci son! Karı-koca ölü bulundu
Genç kadın sokak ortasında satırla boğazı kesilerek öldürüldü Genç kadın sokak ortasında satırla boğazı kesilerek öldürüldü
İsrail Genelkurmay Başkanı Zamir, Gazze kentini işgal planını onayladı İsrail Genelkurmay Başkanı Zamir, Gazze kentini işgal planını onayladı
Kuzey Marmara Otoyolu’nda yolcu otobüsü devrildi: 3 ölü 20 yaralı Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsü devrildi: 3 ölü 20 yaralı
Neler çıkardı neler 2 gün önce imza attı Dolmabahçe’de duvar ördü Neler çıkardı neler! 2 gün önce imza attı Dolmabahçe'de duvar ördü
Fenerbahçe’nin efsane başkanı Ali Şen yoğun bakımda Fenerbahçe'nin efsane başkanı Ali Şen yoğun bakımda
Farah Zeynep Abdullah doğum gününde acı haberle sarsıldı Farah Zeynep Abdullah doğum gününde acı haberle sarsıldı
12 kattan düşen yayıncı Oğuzhan Dalgakıran’ın son görüntüleri ortaya çıktı 12 kattan düşen yayıncı Oğuzhan Dalgakıran'ın son görüntüleri ortaya çıktı
Survivor Almeda Baylan ölümden döndü Survivor Almeda Baylan ölümden döndü
Caminin kapısını taşla kırıp içeri girdi, pencereden mahalleyi inletti Caminin kapısını taşla kırıp içeri girdi, pencereden mahalleyi inletti
5 İlde Suç Örgütü Operasyonu: 41 Şüpheli Yakalandı 5 İlde Suç Örgütü Operasyonu: 41 Şüpheli Yakalandı

22:10
Zelenski ile görüşen Trump: Hemen ateşkes istiyoruz ancak şu anda gerçekleşmiyor
Zelenski ile görüşen Trump: Hemen ateşkes istiyoruz ancak şu anda gerçekleşmiyor
21:14
Zelenski, kriz yaratan kıyafetlerini bu kez değiştirdi Trump’tan ilk yorum
Zelenski, kriz yaratan kıyafetlerini bu kez değiştirdi! Trump'tan ilk yorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2025 00:59:48. #7.13#
SON DAKİKA: Özgür Özel: Aydın Milletin Kalesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.