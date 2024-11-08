Özgür Özel, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü - Son Dakika
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Politika

Özgür Özel, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü

Özgür Özel, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Karabağ Zaferi'nin 4'üncü yıl dönümü dolayısıyla Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefonda görüştü.

08.11.2024 16:34
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Karabağ Zaferi'nin 4'üncü yıl dönümü dolayısıyla Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefonda görüştü.

CHP'den yapılan açıklamaya göre; CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Aliyev'in ve Azerbaycan halkının 'Zafer Günü'nü tebrik etti. Karabağ harekatını Türkiye'nin var gücüyle desteklediğini anımsatan Özel, Dağlık Karabağ'ın Ermeni işgalinden kurtuluşuna Türkiye'nin toprağı kurtulmuş gibi sevindiklerini bildirdi. Harekatta şehit olan Azerbaycan askerlerine Allah'tan rahmet dileyen Özel, şehit çocuklarını kendi çocukları gibi gördüklerini vurguladı. Özel, zaferin 10 Kasım'da kazanılmasına rağmen, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün vefat yıl dönümüne denk gelmesi nedeniyle zaferin 8 Kasım'da kutlanması kararından dolayı da teşekkürlerini iletti. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de Atatürk'ün hatırasına her zaman saygı duyduklarını belirtti.

ÖZEL, ALİYEV'İ BAKÜ'DE ZİYARET ETMEK İSTEDİĞİNİ SÖYLEDİ

Özgür Özel, CHP'nin, Azerbaycan'ın Türkiye'nin baş dostu olması gerektiğini her zaman savunduğunu belirterek, Sosyalist Enternasyonal ve Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi toplantılarında Azerbaycan'ın hukukunu koruduklarını vurguladı. İki ülke arasındaki ilişkilerin daha da geliştirilmesi adına Özel, önceki CHP Genel başkanlarından Hikmet Çetin ile birlikte Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'i, Bakü'de ziyaret etmek istediğini ifade etti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de CHP ile ilişkilerin Özel'in genel başkanlığı döneminde olumlu istikamette değiştiğini belirtti. CHP'nin Avrupa Konseyi'nde ve uluslararası platformlarda Azerbaycan'ın hakkını müdafaa etmesi nedeniyle teşekkürlerini ileten Aliyev, bunu kendilerinin de Azerbaycan halkının da bildiğini kaydetti. Atatürk'ün kurucusu olduğu CHP ile iyi ilişkiler geliştirmek istediklerini ifade eden Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Özel ve Çetin'i Bakü'de ağırlamaktan memnuniyet duyacağını belirtti.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Özgür Özel, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü - Son Dakika

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