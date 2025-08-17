Özgür Özel: Millet Ne Derse O Olur - Son Dakika
Politika

Özgür Özel: Millet Ne Derse O Olur

17.08.2025 14:29
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Trabzon'da açıklamalarda bulunarak milletin iradesinin önemine vurguladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Millet ne derse o olur. Milletin demediği olmaz. 47 yıl boyunca Cumhuriyet Halk Partisi iktidar olamamıştı. Ağzımızı açıp tek kelime etmedik, kusuru kendimizde aradık. AK Parti kuruldu. 23 yıl boyunca kazandı. Onlar seçildi ama biz yönetelim demedik" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, çeşitli ziyaretler kapsamında Trabzon'a geldi. Kentte bir otelde ilçe başkanları ile gerçekleştirdiği toplantı sonrası konuşan Özel, "Zorlu bir sürecin içerisindeyiz. Normalde kazandığımız bütün belediyeleri ziyaret ediyoruz. Neredeyse en yakınımız en sona kaldı. Ahmet Başkanı ve Ortahisar Belediyesini ziyaret edemedik. Geçen ziyaretimizde kendisi hakkını Yomra Belediye Başkanımıza vermişti. Yomra ailemize yeni katıldı. Beşikdüzü Belediyemize de uğrayacağız. İlçe binalarımıza uğrayacağız. Aslında taziye için geldik ama günü daha önce geldiğimizde yapamadığımız ziyaretlerle il ve ilçe belediye başkanlarımızla değerlendirmeler yaparak geçireceğiz. İçinde bulunduğumuz kritik süreci Trabzon ve Türkiye açısından değerlendirerek akşamüzeri de Giresun'dan Ankara'ya hareket edeceğiz" ifadelerini kullandı.

'MİLLETİN DEMEDİĞİ OLMAZ'

Özgür Özel, AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu'nun kendisi hakkındaki söylemlerinin sorulması üzerine şunları söyledi:

"Adil Bey'in kendi terbiyesini gösteren bir seviye. Eğer ben Adil Bey'in seviyesine inersem, çıkarken vurgun yerim. Düşük seviyelerden dikkatle çıkmak gerekiyor. Adil Karaismailoğlu'nun seviyesine inen, çıkarken vurgun yer. Bütün Trabzonlular şunu bilsin, hepimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet'te ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin ülkeye kazandırdığı çok partili rejimde yani sandıkla gelenin sandıkla gitmesiyle yönetilen bir ülkede yaşıyoruz. Bu bize Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten mirastır. Millet ne derse o olur. Milletin demediği olmaz. 47 yıl boyunca Cumhuriyet Halk Partisi iktidar olamamıştı. Ağzımızı açıp tek kelime etmedik, kusuru kendimizde aradık. AK Parti kuruldu. 23 yıl boyunca kazandı. Onlar seçildi ama biz yönetelim demedik. Hatta kendilerinin et ile tırnak gibi oldukları, ne istedilerse verdikleri FETÖ darbe girişiminde bulundu. Biz seçilmişlerin, demokrasinin arkasındayız. Darbenin de karşısındayız dedik. Bunlar birbirine düştü yine de fırsatçılık bile yapmadık" diye konuştu.

'MİLYONLAR DARBEYİ PÜSKÜRTTÜ, KAYYUMCU DA AÇIKTA KALDI'

Her darbenin arkasında cunta olduğunu söyleyen Özel, şöyle devam etti:

"İlk kez 23 yıl sonra Adalet ve Kalkınma Partisi, Türkiye'de ikinci parti oldu. Cumhuriyet Halk Partisi yüzde 38 oy ile birinci parti oldu. İstanbul'u da 3 tur Ekrem İmamoğlu kazanıyor. İlk kazandığında hazmedemediler. Seçimi iptal ettirdiler, büyük bir farkla kazandık. 2'nci kazanışında 5 yıl görev yaptı. Bu sefer yüzde 50'nin üzerinde 1 milyonun üzerinde bir oy ile kazandık. Dayanamadılar bu sefer de kayyım atamaya kalktılar. 19 Mart'ta terör soruşturması açarak. Güya Ekrem İmamoğlu, 'Trabzon'un evladı terör örgütüne destek oluyormuş' diyerek kendisine kayyım atamaya kalktılar. Biz o kayyım atamaya, İstanbul'da milyonlarla karşı çıkarak bu darbeyi püskürttük. Her darbenin bir bildirisi var bunu da TRT'den okudular. He darbenin başında bir cunta var. Kimlerin yönettiğini biliyorsunuz. Her darbenin görevlendirme listesi var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne atayacakları kayyımın ismi de Adil Bey'in kendisi. Bunu tüm Türkiye, Trabzon yerel basınından öğrendi. Trabzon yerel basınına haber yaptırdı. İstanbul'a kayyım olarak Adil Karaismailoğlu atanıyor diye. Millet dedi ki; 'Dur bakayım darbecilerin çırağı, sen ne oluyorsun? Seçilmediğin yere nasıl geliyorsun? dedi' Milyonlar darbeyi püskürttü, kayyımcı da açıkta kaldı. Bu kayyımcı çırağı bu suçüstü halinde utanmadan bu sözleri kullanıyor. Seviyesine inersek çıkarken vurgun yeriz. O sözlerine o yüzden cevap veremiyoruz."

'TAKLİTLER ASİLLERİNİ YÜCELTİR'

Sosyal belediyeciliğe ilişkin de konuşan Özel, "Eğer bizim kent lokantalarımızı başka belediyeler de örnek alıyorlarsa bu hiç kötü bir şey değil. Bu sayede geçim durumu iyi olmayan birilerinin çok uygun fiyatla beslendiği, protein aldığı, karnını doyurduğu anlamına gelir. Cumhuriyet Halk Partisi Belediyeciliğine örnek oldukları için teşekkür etmek lazım. Taklit ediyorlarsa bunda da kızacak bir şey yok. Taklitler, asillerini yüceltir. Ahmet Başkanı örnek alıp birtakım hizmetler yapılıyorsa Trabzon'a da hayırlı olsun, Ahmet Başkana da teşekkür ederiz. Hiç sorun yok" ifadelerini kullandı.

Özgür Özel, açıklamalarının ardından Ortahisar Belediyesi'ni ziyaret etti. Özel'e, Belediye Başkanı Ahmet Kaya tarafından isminin yazılı olduğu Trabzonspor forması ve telkari seti hediye edildi. Çarşıbaşı ilçesine giderek annesi vefat eden yakın arkadaşı Sabih Tekin Çağlar'a taziye ziyaretinde bulunacak olan Özel, Beşikdüzü Belediyesi'ni de ziyaret edip, bölgeden ayrılacak.

HABER KAMERA: Selçuk BAŞAR-Efnan DEMİREREN/TRABZON,

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Özgür Özel, Politika, Trabzon, Son Dakika

13:32
Çanakkale yanıyor Tarihi Alan kapatıldı, tahliye edilen köy sayısı 6’ya yükseldi
Çanakkale yanıyor! Tarihi Alan kapatıldı, tahliye edilen köy sayısı 6'ya yükseldi
14:28
Özlem Çerçioğlu: Cumhurbaşkanımızla her zaman iyi bir dostluğumuz vardı
Özlem Çerçioğlu: Cumhurbaşkanımızla her zaman iyi bir dostluğumuz vardı
