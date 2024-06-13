CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Şehit Aileleri ve Gaziler Çalıştayında konuştu

Politika

BEYOĞLU'nda düzenlenen 'Şehit Aileleri ve Gaziler Çalıştayında konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Memurlara verilen seyyanen zamdan emsal maaş almayan şehit aileleri ve gazilerin de yararlanması sağlanmalı. 18 Mart Şehitler Günü'nde, şehit yakınlarına; 19 Eylül Gaziler Günü'nde de malulen gazilere birer maaş ikramiye verilmesinin kanun teklifini hazırlıyoruz" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, İBB tarafından Beyoğlu'nda bir otelde düzenlenen Şehit Aileleri ve Gaziler Çalıştayına katıldı. Özel, programda şehit yakınları ve gaziler ile bir araya geldi. Çalıştaya ayrıca, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, şehit yakınları ve gazi dernekleri temsilcileri de katıldı. Özgür Özel programda bir konuşma da yaptı.

"MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI BÜNYESİNDE BİR YAPI OLUŞTURULARAK TAKİP EDİLMESİ MESELESİNİ ÖNEMSİYORUZ"

Çalıştayın sonuçlarının birden fazla bakanlığa gönderileceğini belirten Özel, "Bu Çalıştaya gelene kadar, partimiz tarafından, Sayın Yankı Bağcıoğlu'nun başkanlığında, 38 ilde, çok sayıda ilçede şehit yakınları ve gazi dernekleri ziyaret edildi. Orada hem bizlerin iyi dilekleri aktarıldı hem yereldeki sorunlar dinlenildi. Oraya özgü olan sorunlara, oralarda iktidardaysak belediyeler üzerinden, değilsek partimiz üzerinden çözümler üretilmeye çalışıldı. 85 şehit ve gazi ailesini, partimiz adına Sayın Yankı Bağcıoğlu ziyaret ettiler. Yapılan istişareler sonucunda dile getirilen eksiklikler, ihtiyaçlar ve talepleri çözüme kavuşturmak amacıyla da 14 büyükşehir belediyemizden ilgili daire başkanları ve şube müdürlerinin bulunduğu bu toplantıya kendilerinin de katılması takip etmeleri ve katkı vermeleri sağlandı, planlandı. Bu çalıştaydan çıkacak sonuç raporu Milli Savunma Bakanlığı'na, İçişleri Bakanlığı'na, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na gönderilecek. Şüphesiz bugün Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın gerek bakanı gerek kadroları, gerek taşra teşkilatlarının iyi niyetli çabaları mevcut. Ancak bizim bugüne kadarki pratikten ve sizlerin taleplerinden öğrendiğimiz, bu meselenin Aile Bakanlığı düzeyinde tartışılmak yerine, Milli Savunma Bakanlığı düzeyinde ve orada çok ciddi bir temsil noktasında ele alınması ve karar süreçlerine de buradaki yapıların temsiliyetiyle birlikte katkı sağlanması son derece önemli. Biz bunun, Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde bir yapı oluşturularak takip edilmesi meselesini önemsiyoruz ve takipçisi olacağız" dedi.

"ŞEHİT EŞ, ANNE-BABALARININ MAAŞLARINDA ÇOK CİDDİ İYİLEŞTİRMELER YAPILMALI"

CHP Genel Başkanı Özel, şehit yakını ve gazi maaşlarında iyileştirme talep ederek, "Bizim de bu konuda çeşitli çalışmalarla belirlediğimiz çözüm önerilerimiz var. Hiçbir koşulda ayrım yapılmaksızın, tüm şehitlerin ve gazilerin, '15 Temmuz terörle mücadele', 'harp malulü' diye ayırmaksızın, en üst düzeyde birleştirilmesi, hangi gruba, hangi katkı, hangi özlük hakkı sağlanıyorsa bunun tümü için sağlanması ve hep birlikte geliştirilmesi, hiç kimsenin ayrımcılığa uğradığı hissine kapılmaması, 'Onlar şehit ailesi de biz değil miyiz? Biz de bu vatan için canımızı vermedik mi? Canımızı vermeyi göze almadık mı? Gazi olmadık mı' gibi kırgın sözlerin duyulmaması için bu birleştirmenin mutlaka yapılması gerektiğini düşünüyoruz. ve bu ayrımcılığın tamamen bitirilmesinin, gömleğin ilk düğmesinin doğru iliklenmesi olacağını düşünüyoruz. Şehit eş, anne-babalarının maaşlarında mutlaka ve çok ciddi iyileştirmeler yapılmalı. Temmuz 2023'te memurlara verilen seyyanen zamdan emsal maaş almayan şehit aileleri ve gazilerin de yararlanması sağlanmalı. ve bundan sonraki tüm seyyanen zam uygulamalarından da yararlanacakları gözetilmeli. Bu, mutlaka kanuni düzenlemeye ilave edilmelidir" şeklinde konuştu.

"BİRER MAAŞ İKRAMİYE VERİLMESİ KANUN TEKLİFİNİ HAZIRLIYORUZ"

Özgür Özel, "İstihdam olanaklarıyla ilgili burada ortaya çıkan mutabakatı aynen paylaşıyor ve takipçisi olmayı düşünüyoruz. Ayrıca 18 Mart Şehitler Günü'nde, şehit yakınlarına; 19 Eylül Gaziler Günü'nde de malulen gazilere birer maaş ikramiye verilmesinin kanun teklifini hazırlıyoruz. Önümüzdeki günlerde bunu meclis gündemine getirip, diğer siyasi partilerin liderlerinden de bu konuda katkı sağlamalarını talep edeceğiz. Şehit aileleri ve malul gazilerimizin elektrik ve suda olduğu gibi, doğalgazda da indirim sağlanmasını talep ediyoruz. Bunun takipçisi olacağız. Terörle mücadelede yaralanıp, gazi sayılmayan kahramanlarımızın mağduriyetleri giderilmelidir. Onların bu çalıştaya dahil edilmiş olmalarından, katkı sağlamış olmalarından da büyük memnuniyet duydum. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Evli olan şehitlerimizin anne-babaları ile muharip gazilerimize de TOKİ'den faizsiz konut kredisi, öncelikli konut edindirilmesi gibi taleplerin mutlaka karşılanması gerekir. Şehit ailelerinin, şehitlerimizin biricik emanetleri olduğu, gazilerin vatanın uğruna mücadele etmiş yiğit vatan evlatları olduğu ve onlarla ilgili tüm meselelerin çözülmesi noktasında bunun bir siyaset, bir politika, bir hizmet, oy karşılığı atılan adımlar değil, hepimizin üzerindeki en büyük vazife olduğunun bilincindeyiz" açıklamasında bulundu.

İMAMOĞLU: 5 BİN 867 HANEYLE BİRE BİR DİYALOG KURDUK

Şehit ailesi ve gaziler ile sürekli temas halinde olduklarını bildiren İBB Başkanı İmamoğlu, "İstanbul'umuzda şehit yakınları ve gazilerle ilişki kuran bu müdürlüğümüzde, bugüne kadar tam 5 bin 867 haneyle bire bir diyalog kurarak, onların eksiklerini, ihtiyaçlarını görerek, hissederek, yaşayarak ve konuşarak çözme gayreti içerisinde olduk. ve bu ilişkimiz, sürdürülebilir ve takip edilebilir bir biçimde devam etmektedir. Tabii burada çok farklı konulara temas ediyoruz. Bazen istihdam, bazen sosyal haklarla ilgili konular, bazen psikolojik destek, bazen sağlıkla ilgili süreçlerle çok hassas bir temas içerisindeyiz. Tabii etkinlikler, gezi organizasyonları, çocuklar için eğitim desteğinden bazen bir sosyal konut projesinde öncelik tanımaya ya da yurtlarla ilgili öncelik tanımaya gibi attığımız her sosyal adımda da öncelikli grupların birinci sırasına mutlaka şehit yakınlarımızı ya da gazi ailelerimizi yazıyoruz. Bu gözeten anlayış, aslında yaptığımız işin, bugün bulunduğumuz bu kadim şehrin, yaşadığımız bu vatanın, bizlere emanet edilen bu güzel yaşamın onlar sayesinde olduğunun bilinciyle bunu yapıyoruz. Bu bizim görevimizi yerine getirme bilincinin tezahürüdür. Yani bunu bir övünç kaynağı değil, sorumluluğunu yerine getiren bir yönetici duruşuyla sizinle paylaşmaktayım" ifadelerini kullandı.

"ÖNCELİK ŞEHİT YAKINLARI VE GAZİLERİN"

İmamoğlu, "Mesela, İBB tarihinde ilk kez açtığımız kreşlerde, Bölgesel İstihdam Ofislerinde şehit yakınlarına ya da gazilerimize gösterdiğimiz ilginin ve alakanın da altını çizmek isterim. O kadar genişletebilirim ki… Örneğin, Halk Ekmek büfesi dağıtıyorsak, ilk önce şehit ailelerine ve gazilerimize bunu vermeyi, protokolümüzün ön sırasına yazarak ve onu gözeterek yaptık. 'Sen Oku Diye' eğitim desteğimizi ilkokul, ortaokul, lise iyileştirme merkezlerimizde harekete geçirirken, yine benzer bir biçimde şehit yakınlarımıza ve gazilerimize bunu sağladık. Kartal'da Uğur Mumcu Sosyal Yaşam Merkezi'nin hayata geçirilmesiyle birlikte, şehit aileleri ve gazilerimize çok değerli, nitelikli hizmetler sunacağız. Yakın zamanda da orayı hep birlikte geziyor olacağız. Yine bugün Haliç kıyısında, buradan sonra Genel Başkanımızla inşallah bir kahvesini içmeye uğrayacağımız muharip gazilerimizin merkezinde de yine özellikle hem İstanbul'da bulunan hem İstanbul dışından gelen şehit yakınlarımıza ve gazilerimize çok nitelikli bir alan oluşturduğumuzdan ve orada güzel hizmetler sunacağından da hiçbir kuşkum yok" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Özgür Özel, Özgür Çelik, Ekrem İmamoğlu ve beraberlerindeki heyet, İBB tarafından yapımı tamamlanan, Beyoğlu Sütlüce'deki Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği İstanbul Şubesi'nin açılışını gerçekleştirdi. Açılışın ardından merkezi gezen Özel ve İmamoğlu, şehit yakınları ve gazilerle sohbet etti.