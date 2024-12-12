Özgür Özel: Silkeleme zeytin ağacında olur

Politika

SANCAKTEPE Belediyesi'nin düzenlediği 15 yeni projenin temel atma töreninde konuşan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, "Seçimlerden sonra Tayyip Bey'de bir hareketlenme başladı. 'Bu belediyelerin elini kolunu bağlayalım, hizmet edemez hale getirelim' diye her yola başvurdu. Diyor ki, belediyeleri biraz daha silkeleyin. Silkeleme bizim orada zeytin ağacında olur. Türkiye çapında Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin memnuniyet oranı yüzde 58. Bunu görüyoruz ve gurur duyuyoruz" dedi.

Sancaktepe Belediyesi, 15 yeni projenin temel atma törenini gerçekleştirdi. Törene Samandıra Merkez Atatürk Parkı'nda düzenlenen törene Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, çok sayıda parti üyesi ve ilçe sakini katıldı.

Törende konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Seçimlerden sonra Tayyip Bey'de bir hareketlenme başladı. 'Bu belediyelerin elini kolunu bağlayalım, hizmet edemez hale getirelim' diye her yola başvurdu. Diyor ki, belediyeleri biraz daha silkeleyin. Silkeleme bizim orada zeytin ağacında olur. Tayyip Erdoğan'ın bilinçaltı şunu söylüyor, o da bir şeyi görüyor, ben de görüyorum. Belediyelerimizin ilk 7-8 aylık performanslarını ölçtürdük. Türkiye çapında Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin memnuniyet oranı yüzde 58. Biz bunu görüyoruz ve gurur duyuyoruz. Tayyip Bey'in 'vatandaşa iyi hizmet ediliyor' deyip mutlu olması gerekirken kıskançlık yapıyor, çünkü bu başarının bize yeni seçim başarıları, yeni 31 Martlar ve iktidar getireceğini görüyor" ifadelerini kullandı.

Özel, "Geçen hafta yazı yollamıştı, 'Siz kapatın, kapatmazsanız gelip ben kapatacağım' diye. Karşısına hep birlikte gördük; anneler, babaanneler dikildi, 'Evladımızın kreşine dokunmayın' dediler. O gün, ben Ankara'da söyledim, Ekrem Başkan İstanbul'da söyledi: O iş o kadar kolay değil dedik, hodri meydan dedik. Gel bakalım, hadi gel de kapat göreyim dedik. Bugün de geldik, üç tane daha kreş için temel atıyoruz" dedi.

Asgari ücretle ilgili de konuşan Özel, "23 bin 500 lira ile bir yıl geçim olmaz. Biz asgari ücretin 30 bin TL yapılmasını ve temmuz ayında yeniden enflasyon ayarlamasının yapılmasını talep ediyoruz. Buradan bir kez daha Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na, hükümete ve Tayyip Erdoğan'a sesleniyorum: Asgari ücret talebimiz otuz, bunun altında yokuz. Başarılarımızı kıskananlara karşı halkımızın yanındayız ve yanlarında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

İMAMOĞLU: TASARRUFLA HİZMET ÜRETİYORUZ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da "Çok özel bir duruşumuz var. Bizim duruşumuz israfın önüne geçen, tasarrufu hiçbir zaman masasından ayırmayan ve o tasarruf anlayışıyla beraber hizmet üreten bir anlayıştır. Ama bu hizmeti de vatandaşın ihtiyaçlarına göre düzenleyen bir anlayış. Tam da bu anlayışla, yeni bir yükselişe geçen Sancaktepe'de bunun hızlı adımlarını Alper Yeğin Başkanımızda görüyoruz. Ona, çalışma arkadaşlarına ve tüm Sancaktepe halkına İstanbul adına başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Halkın ihtiyaçlarına odaklanan bir yönetim anlayışını benimsediklerini söyleyen İmamoğlu, "Biliyoruz ki biz bir partinin ya da bir avuç insanın değil, halkın belediyeleriyiz. Halkın yöneticileriyiz. Gücümüzü sadece halktan, elbette ki haktan alırız. İşte iktidarın da tahammül edemediği gerçek budur" dedi.

İmamoğlu, "Seçimden sonra soruşturmalar, davalar, kayyumlar, kreşleri kapatma çabaları, hizmetlerimizi engelleme çabaları oldu. Yok efendim 'silkelenin' diye talimatlar. Allah aşkına, burası Güneş Meydanı mı, burada birbirimizi silkeleyecekmişiz. Allah akıl versin. İnsan 'Git belediyelerden şu SGK borcunu tahsil et der? Akla bak 'Silkeleyin belediyeleri' diyor. Hadi gel de silkele o zaman. Böyle bir şey olur mu? Demokrasi, insanlığın insanca yaşaması için bir nimettir. Bunun kıymetini bilmeyenler ne yaparsa yapsın, biz halkımıza hizmet etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Konuşmasını Alper Yeğin ve Sancaktepe halkını tebrik ederek tamamlayan İmamoğlu, "Sancaktepe, geleceğe umutla bakmamızı sağlayan örnek bir ilçe. Bugün temelini attığımız projelerle bu yükselişi daha da güçlendireceğiz. Hep birlikte, halkımız için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin ise temel atma töreninde yaptığı konuşmada ilçeye kazandırılan projelerden ve geleceğe yönelik hedeflerden bahsetti. Yeğin, halkla Sancaktepe'yi daha yaşanabilir bir ilçe haline getirmek için kararlılıkla çalıştıklarını dile getirdi.

Yeğin, "Sancaktepe, Türkiye'de önemli bir değişimin mesajını veren merkezlerden biri oldu. Gece gündüz halkımıza hizmet etmek için ekip arkadaşlarımızla, meclis üyelerimizle ve belediye çalışanlarımızla büyük bir gayretle çalışıyoruz. Temmuz ayında İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu'nun katılımıyla 20 projenin temelini atmıştık. Bu projelerden birçok tanesini tamamladık ve halkımızın hizmetine sunduk" dedi.

Yeğin, ilçede hayata geçirilen projelerle ilgili bilgiler vererek "Bugün de 15 yeni projenin temelini atıyoruz. Bu projeler arasında üç yeni kreş, sağlık ocakları, mahalle evleri, parklar, spor alanları ve sosyal tesisler bulunuyor. Her mahallede bir kreş yapma hedefimize hızla ilerliyoruz. Sekiz kreşimiz şu anda hizmet veriyor, sekiz kreşin de inşaatı tamamlanmak üzere. Ayrıca sağlık ocaklarımız, kütüphanelerimiz ve spor alanlarımızla ilçemize değer katıyoruz" diye konuştu.

'SANCAKTEPE'NİN YÜKSELİŞİ SÜRECEK'

Sancaktepe'nin ihtiyaçlarına uygun projeler üretmeye devam edeceklerini belirten Yeğin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği içinde çalışmanın önemine vurgu yaptı. Yeğin şöyle konuştu:

"Büyükşehir Belediyemizle Üsküdar-Sancaktepe metro hattı, sosyal tesis yenilemeleri ve tarım parkı gibi büyük projeleri de hayata geçiriyoruz. Halkımızın desteğiyle Sancaktepe'yi daha yaşanabilir bir kent haline getirmeye devam edeceğiz. Halkımızın güvenine layık olacağız. Bugün burada temelini attığımız projelerle Sancaktepe'nin çehresini değiştireceğiz."

Temeli atılan projeler arasında 3 Yuvamız Sancaktepe Merkezi, 6 yeni park, 1 aile sağlığı merkezi, 1 iletişim merkezi, 1 meydan projesi, 1 fitness salonu, 1 sosyal tesis ve Eyüp Sultan Spor Parkı yer alıyor.

Tören sonunda protokol üyeleri projelerin temelini katılımcılarla attı. Projelerin 2025 yılı itibarıyla tamamlanarak halkın hizmetine sunulması bekleniyor.