Özgür Özel: Tehdit ve Teslimiyet Yok

12.05.2026 18:00
CHP Lideri Özgür Özel, enflasyon ve gıda sorunlarını vurguladı, vatandaşları birlik olmaya çağırdı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Cumhuriyet Halk Partisi, tehditten yılanların, teslim olanların değil; hep birlikte ayağa kalkanların, iktidarlara yürüyenlerin partisidir" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Özel, geçen perşembe, SAHA 2026 Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı'nı ziyaret ettiklerini hatırlatarak, "Orada yerli teknolojilerimizi inceledik, firma ve kurumlarımızı ziyaret ettik. ASELSAN'dan HAVELSAN'a, TUSAŞ'ımızdan TÜBİTAK'ımıza kadar tüm kurumlarımızı ve bu ekosisteme katkı sağlayan, çok önemli görevler yapan şirketleri, pırıl pırıl mühendisleri, gözleri pırıl pırıl gencecik insanları gördük. Çok önemli saatler geçirdik orada. Elbette savunma sanayini bir partiye, bir döneme mal edenlere rağmen 1973'te kurulan TUSAŞ'ı, Cumhuriyet'in ilk yıllarında gökleri işaret eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten başlayarak TUSAŞ'taki büyük atılımla birlikte bugünlere kadar nasıl geldiğimizi konuştuk. Kimin emeği, katkısı varsa ayırmadan, sakınmadan hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Orada da kimseyi ayırmadan ziyaretlerde bulunduk" diye konuştu.

'GIDA ENFLASYONU DÜNYANIN 17 KATI'

Vatandaşların bayramları umutla karşılamadığını belirten Özel, "Hani diyorlar ya 'Enflasyon bütün dünyada sorun' diye, dünyadaki 100 ülke 1 yılda bizim 1 ayda yaşadığımız enflasyondan azını yaşıyor. O yüzden dünyanın gelişmiş ülkelerinde böyle bir sorun yok. Kaldı ki işsizlikte Avrupa birincisiyiz, yüksek enflasyonda Avrupa birincisiyiz, yüksek faizde Avrupa birincisiyiz, yoksullukta Avrupa birincisiyiz, gelir ve vergi adaletsizliğinde Avrupa birincisiyiz. Açlık sınırının 35 bin, yoksulluk sınırının 113 bin lira olduğu bir ülkede, 28 bin liraya ev geçindirmeye çalışan emekçilerin, 20 bin liraya hayatta kalmaya çalışan emeklilerin ülkesindeyiz. Bu enflasyon 4 ay önce verilen emekli aylığından, 20 bin liradan 3 bin lirayı aldı götürdü bile. Bu enflasyon 28 bin lira olarak ilan edilen asgari ücretten 4 bin lirayı aldı götürdü bile. İğneden ipliğe her şeye zam geliyor, gelmeye de devam ediyor. En önemli sorunlardan bir tanesi de çiftçilerimizden bahsedeceğim. Gıda enflasyonu; dünyanın 17 katı bir gıda enflasyonu ile boğuşmak durumundayız" ifadelerini kullandı.

'EVLATLAR ZEHİRLENİYOR'

Özel, 'Varlık Barışı' düzenlemesine ilişkin, "Yeni bir Varlık Barışı getiriliyor. Nedir? Dışarıda paran varsa, nasıl kazandığını sormadan uyuşturucu mu, insan kaçakçılığı mı, silah kaçakçılığı mı, tehdit mi, nasıl kazandıysan kazan, yüzde 5'inden biraz azını verirsen bize, parayı getirirsin Türkiye'de istediğini yaparsın. Geçen hafta söyledim. Uyuşturucu baronunu yakalamışlar, 'Varlık Barışı'ndan yararlandım geldim' diyor. Öbür uyuşturucu baronu, 'Daire aldım, geldim. Çünkü Varlık Barışı, Türk vatandaşlarına aitmiş' diyor. Türkçe bilmiyor, '250 bin liraya daire aldım, yararlandım. Parayı buraya getirdim' diyor. Sonra o baron torbacıları, torbacıların üstündeki dağıtıcıları o paralarla finanse ediyor, evlatlar zehirleniyor. Öbürünün kurduğu motosikletli suç çetesi, 14-15 yaşındaki yoksul çocuğu TikTok'tan, oradan buradan yakalayıp, ailesine bakmayı taahhüt edip, kendine içeride bakmayı taahhüt edip, ona bir kimlik, silah verip, örneğin Adana'nın iş adamlarını sıradan tehdit ettiriyor. Parayı ödemeyeni infaz ettiriyor. Sonra 14 yaşında o çocuk diyor ki 'Benim yaşıtlarım babasının eline bakarken, bana abiler; yani çete içeride bana, dışarıda babama bakıyorlardı' diyor. İşte AK Parti'nin Türkiye'ye dayattığı kara düzen budur" değerlendirmesinde bulundu.

'BİR BUT ALINABİLİYOR'

AK Parti'nin iktidara geldiği zaman en düşük emekli maaşı alan kişinin bir maaşla 1,5 koç alabileceğini ifade eden Özel, 2018 yılında Kurban Bayramı'nda emekliye bin lira verildiğini söyledi. Özel, "2018'de bin liraydı, şimdi 4 bin lira ve 'Artmayacak' dediler. 2018'de bir koç alan bin lirayla, 2026'da bir but alıyor emekliler alabilirse. Bu emekli ikramiyesiyle sadece 8 yıl önce Cumhuriyet Halk Partisi sayesinde, AK Parti'nin zorla verdiği, bir koç parası verdiği ikramiye, bin liraydı ikisi de. Şimdi koç 45 bin lira, ikramiye 4 bin lira. Buradaki hesap, en basit hesap 21 kat artarken kesim bedeli, yani koçu gidip de buradan almazsan, Diyanet İşleri'nin sitesine girersen, onlar da kesim bedeli kabul ediyorlar ve kurbanı onları bırakıyorsun. 2018'de Diyanet İşleri'ndeki kurban kesim bedeli 850 lira, ikramiye bin lira. Gidip koçu alıyor ya, Diyanet İşleri'nde de 850 liraya kesiyorlar sana. Bu sene Diyanet İşleri kesim bedeline '18 bin lira' demiş, 21 kat artırmış. O Diyanet İşleri Başkanını atayan bu hükümet, ikramiyeyi sadece dört kat artırmış. 8 yılda 21 kat artan Diyanet İşlerinin hesabı, 4 kat artan emeklinin ikramiye hesabı. Bu duruma getirdiler" açıklamasında bulundu.

'GENÇLER BİR ASGARİ ÜCRETE TARLADAN KAÇACAKLAR'

Özel, 14 Mayıs'ın Çiftçiler Günü olduğunu hatırlatarak, "Dünyanın en bereketli topraklarında yaşıyoruz ama gıda enflasyonunda Avrupa'da birinciyiz, dünyada beşinciyiz. Bizden kötü 4 ülkenin biri işgal altında, biri Amerikan bombardımanında, bir tanesi yıllardır iç savaşla uğraşıyor, Bir tanesi de Arjantin. Arjantin, Güney Sudan, İran dışında gıda enflasyonu bizden yüksek olan ülke yok. Son 20 yılda, 23 milyon dönüm tarım arazisini kaybetmiş durumdayız. Tam Trakya kadar. Ortalama çiftçi yaşı 58. AK Parti geldiğinde 37'lerdeydi. Yani gençler topraktan koptular, 3 gençten 2'si 'Asgari ücretli bir iş bulursam seneye tarlada çalışmam' diyor. Bu hale geldik. Tehdidin boyutu burada. Öyle bir nokta ki ortalama çiftçi geliri 19 bin lira. En düşük emekli maaşından da düşük. 19 bin lira bir çiftçinin ortalama geliri. O yüzden 28 bin liraya sanayide çalışmaya razı. Toprakta, işte Manisa'da, Adana'da, pamuk eken, Trabzon'da çay bahçesinde çalışan, Gaziantep'te fıstıktan ekmeğini çıkarmaya çalışan, Antalya'da güneyde narenciye ile uğraşanlar bir asgari ücrete koşa koşa tarladan kaçacaklar. Bir beka sorunundan bahsediliyorsa tam da burada var" dedi.

Özel, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan uzaklaştırılan Muhittin Böcek ve ailesinin zorla itirafçı yapıldığını söyleyerek, "Devlete emanet cep telefonundan Muhittin Böcek'in oğlunun ve gelinin, gelininin kaydettiği, eşiyle mahrem görüntülerinden bir tanesini kamuoyuna verdiler. Hatta dilim varmıyor ama bu iftirayı atan siteyi hala engellemiyorlar. Bir delinin bir sitesi var, oradan gelininin aslında Muhittin Böcek'in sevgilisi olduğu, çocuğun Muhittin Böcek'ten olduğu, oğluyla evlendirdiği gibi iğrenç iftirayla bir video servis ettiler. 'Devamı gelecek' dediler. Biz de basından okuduk. Gökhan Böcek'in sinir krizi geçirdiği, 'Tamam getirin ne istiyorsanız imzalayacağım' dediği ortaya çıktı" diye konuştu.

'O ÇOCUK İFTİRALARLA BÜYÜYECEK'

Muhittin Böcek'in mal varlığına çöktüklerini söyleyen Özel, "Torununa iftira attılar. Büyüyecek o çocuk. Tarih önünde biz bunları ispatlamazsak o çocuk bu iftiralarla büyüyecek. Devletin kayıtlarına sokuyorlar bunları" dedi.

'BU TEHDİTSE, DANİSKASINI EDİYORUM'

Özel, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın AK Parti'ye katılmasına ilişkin, "Son konuşmasında AK Parti grubuna diyor ki; 'MS hastası anneme küfrettiniz. Alkışladı bu AK Parti grubu' diyor. Yarın Afyon'a gidince onu Mustafa Kemal'in kurduğu partinin grubu değil, o annesine küfredeni alkışlayanların, 'Gelin, alın beni. Yolsuz dediniz, rüşvetçi dediniz, dolandırıcı dediniz, teslim olmayacağım. Alın beni içeri' diye meydan okuduğu gruba gidiyor. Diyor ki; 'Özgür Özel beni tehdit etti.' Ona sadece şunu dedim. Altı ay önceki gidişinde demiştim. 'Şüphen kocandansa ayrılırsın, bu parti ailen olur sana sahip çıkar. Senin hırsız olduğuna inanmıyorum.' O laf o. Bu sefer de dedim ki; 'Ey Burcu Hanım, 2 yıl kolay geçmez ama çabuk geçer. Cumhuriyet Halk Partisi iktidar olunca, sakın gelip kapımızda yalvarma.' Bu tehditse daniskasını ediyorum, daniskasını. Hadi bakalım Cumhuriyet Halk Partisi tehditten yılanların, teslim olanların değil; hep birlikte ayağa kalkanların, iktidarlara yürüyenlerin partisidir. Bu partinin iktidar yürüyüşü süngünün üstüne yürüyerek başladı. Düşman kurşununa, açık yüreğiyle, göğsüyle yürüyenlerle başladı. Yürüyelim arkadaşlar. Kalanlar, arkada kalsınlar. İktidara yürüyoruz arkadaşlar" diye konuştu.

Kaynak: DHA

