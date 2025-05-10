Özgür Özel: Terörsüz Türkiye'ye evet diyoruz, silahların bırakılmasını bekliyoruz - Son Dakika
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Politika

Özgür Özel: Terörsüz Türkiye'ye evet diyoruz, silahların bırakılmasını bekliyoruz

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Van'da düzenlenen 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitinginde konuşan CHP lideri Özel, "Terörsüz Türkiye"ye "evet" dediklerini ve PKK'nın silah bırakma kararının bir an önce açıklaması gerektiğini vurguladı. Özel, "Kürt meselesini inkar edenler hiç olmadık" dedi.

10.05.2025 14:00
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CHP, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından Van'da "Millet iradesine sahip çıkıyor" mitingi düzenledi. CHP'nin Van mitingi, Samsun, Yozgat, Mersin ve Konya'da yapılan mitingin ardından beşinci miting oldu.

PANKARTLAR DİKKAT ÇEKTİ

Van'daki meydanda toplanan yurttaşlar, "Van'da kayyumun ne işi var?", "Özgür Özel onurumuzdur", "Ya millet iradesi ya sarayın gölgesi", "Demokrasi tutsak edilemez", "Ahmet Özer yalnız değildir" pankartlarıyla Özel'i karşıladı.

"ATILAN ADIMLARI DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin başlattığı ve PKK'nın kongresini toplamasına kadar devam eden süreç hakkında değerlendirmemelerde bulunan Özel, "Bir süredir bu yeni süreç ilerliyor. Biz Kürt sorununu inkar edenlerden hiç olmadık. En başından beri samimi, şeffaf, Meclis zemininde çözülmesi gerektiğini, mağdurların şehit ailelerin ortak rızasıyla çözülmesini savunduk. CHP'de kendi komisyonumuzu kurduk. Terörün bitmesi, barışın gelmesi için atılan samimi, pazarlığa yönelik olmayan her adımı destekledik; bundan sonra da desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

"PKK'NIN BİR AN ÖNCE SİLAH BIRAKMASINI..."

İktidarın "Terörsüz Türkiye" sürecine "evet" dediklerini ifade eden Özel, "Terörsüz Türkiye'ye ne diyoruz? Biz terörün durmasını savunuyoruz, terörsüz Türkiye'ye evet diyoruz. PKK'ın bir an önce silah bırakmasını destekliyoruz. Haber bir an önce gelsin istiyoruz. Kürtlerin kendini eşit hissetmediği her türlü yanlış ve eksik uygulamaları düzeltecek yasal adımları atalım. Kayyum uygulamasının son bulmasını ve siyasi tutsakların özgür kalmasını bekliyoruz. Sırrı Başkan'a sözümüz var, eninde sonunda iktidar olacağız, Türk ile Kürt'ün kardeşliğini sağlayacağız" şeklinde konuştu.

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İMAMOĞLU'NUN MEKTUBU OKUNDU

CHP Van İl Başkanı Seracettin Bedirhanoğlu, Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun mesajını okudu. İmamoğlu'nun mesajından öne çıkanlar şöyle: "Meydanı dolduran yaşlı, genci, kadını-erkeği, cesaretiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Karanlık günlerden kurtulacağız, buna inanıyorum. Bu iradeyi bastırmaya çalışanlar bilsinler ki başaramayacaklar. Van'a neler yaptıklarını biliyoruz. Van'a neden kayyum atadıklarını biliyoruz. Az kaldı, zincirler kırılacak. Bizim dallarımız yeşerecek. İstanbul'un kaderi, Van'ın kaderi birdir.

Bilmedikleri bir şey var: Biz bu yola ülkeye ve millete bağlılığımızla çıktık. Hak yemeyen, hak yemeyenler olarak milletin hakkını kimseye yedirmemek için çıktık. Zindanda bulunduğum sürece Türkiye'nin geleceği için çalışıyorum. Biz Van'ı bir sınır kenti olarak görmüyoruz. Van, sadece Doğu'nun merkezi değil; geleceğin incisidir. Van'ı ileride Türkiye'nin ticaret merkezinden biri yapacağız. Vanlıların yüzünü güldüreceğiz. Hiç mahzun olmayın, umudu diri tutun. Ferah günlere kavuşacağız. Özgür ve adil bir Türkiye inşa edeceğiz. O güne kadar hepinizi Allah'a emanet ediyorum."

Özgür Özel: Terörsüz Türkiye\'ye evet diyoruz, silahların bırakılmasını bekliyoruz

Özgür Özel, Politika, Türkiye, Güncel, PKK, Van, Son Dakika

Son Dakika Politika Özgür Özel: Terörsüz Türkiye'ye evet diyoruz, silahların bırakılmasını bekliyoruz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Halis demir:
    ARTIK CAAPENİN KENDİNİ TASFİYE ETMESİNİ BEKLİYORUZ EN TEHLİKELİ ÖRGÜT. 71 30 Yanıtla
  • ömer özdaş:
    doğuya gidip başka batıya gelip başka konuşuyor sun 55 16 Yanıtla
  • Adalet adalet:
    Sen sus 38 10 Yanıtla
  • 251351Ng:
    sıktınız artık. hep aynı senaryo.cumhurbaşkanına hakaret, imamın mektubu, , bağırma, çağırma, tehdit, şantaj, boykot. yetti artık.seçim yok. bu neyin hesabı ,boş işler..vallahi kimsenin umurunda değil. biz geçim derdindeyiz.siz koltuk derdinde.önce aklanın. 29 10 Yanıtla
  • Kocarex Bigrex:
    Kürt meselesi yok hala öğrenemedi terör merelesi var 31 3 Yanıtla
  • Ponçik Pamuk:
    siz inandınız mı 11 3 Yanıtla
  • ahmet demir:
    vatan haini iş bittikten sonramı açıklama yspıyorsun daha önce bir tane açuklama yok türkiye düşmanlarııı 8 0 Yanıtla
  • Uğur Kart:
    ÜLKEYİ SENDEN VE SENİN ZİHNİYETİNDEN ARINDIRSAK BÜTÜN MESELE ÇÖZÜLECEK 6 0 Yanıtla
  • Vahit Demirci:
    CHP sende siyaseti bırak ülke kurtulsun 3 0 Yanıtla
  • Vahit Demirci:
    CHP PKK daha tehlikeli ülke için 2 0 Yanıtla
  • Mehmet Gelmez:
    halka sorsana genel başkanlığını kaç oy çıkacak bir mikyonu 20 milyon satarsın artık haaaaaa 1 0 Yanıtla
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