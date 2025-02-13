Özgür Özel: Toplantının özeti o fotoğraf karesidir

Politika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş 'ın Cumhurbaşkanı adayı olacağını 3'lü toplantıda söylediği iddiasıyla ilgili, "O toplantıdan dışarıya yansıyan o perde arkaları değil, hepimizin Türkiye 'ye umut olduğu söylenen o fotoğraf karesi toplantının özetidir" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı parti genel merkezinde ziyaret etti. Basına kapalı gerçekleştirilen ve yaklaşık 1,5 saat süren görüşmenin ardından Özel ve Babacan, ortak basın toplantısı düzenledi. Özel, Babacan ile görüşmesinde Türkiye'nin önünün açılması için hep birlikte olma zorunluluğunu bir kez daha teyit ettiklerini ifade ederek, "Sayın Genel Başkanımıza, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu ciddi saldırılar karşısında tek çarenin sandık olduğu, bunun için bir erken seçimden başka bir çarenin olmadığı, esas ve mutlak hakemin karşısına çıkmak zorunda olduğumuzu, hakimlerin adalet dağıtmak yerine taraf oldukları noktada, esas hakemin huzuruna varmak için erken seçim sandığını talep ettiğimiz bu süreçte, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi iç dinamikleri içerisinde yürüttüğü bu erken seçime hazırlık süreci, sandık görevlilerinin tespitinden bir iktidar programına evrilmesini ümit ettiğimiz program çalışmalarımıza ve cumhurbaşkanı adayını belirleme sürecine yönelik olarak bilgi verme imkanı buldum. Kendisinin bu süreçlerle ilgili değerli görüşlerinden istifade etme imkanı bulduk" dedi.

'SİYASETÇİLER GAZETECİLERİ YORUMLAMAZ'

Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da katılımıyla gerçekleştirdikleri toplantıda, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın 'Bu saatten sonra aday olup olmamak sadece benim kararım olmaz. Toplum bu işi satın aldı. Anketler böyle çıkmaya devam ederse aday olacağımı bilin' ifadelerini kullandığı iddiasıyla ilgili, "Bu ifadeleri ben de duydum; ama pazar akşamı değil, pazartesi sabahı bir Ankara temsilcisinin canlı yayınındaki ifadelerinden duydum. Bunlar pazar akşamı duyduğumuz ifadeler olmadığı için gazeteciler, siyaseti yorumlar; ama siyasetçilerin gazetecileri yorumlama gibi bir yükümlülüğü yok. Pazar akşamına ilişkin benim söyleyeceğim şey şudur; Sayın Mansur Yavaş ve Sayın Ekrem İmamoğlu da bu derin sorunlar ve bu kriz içinde olan ülkenin bu krizden çıkışının tek çaresinin erken seçim olduğunu ve bu erken seçimin sağlanabilmesi için Cumhuriyet Halk Partisi'nin yetkili kurullarının verdiği kararlara ve en nihayetinde tüm üyelerinin vereceği kararlara saygılı oldukları, partinin başarısı için çaba gösterecekleri ve temel hedefin Cumhuriyet Halk Partisi'ni iktidar yapmak olduğu, bunun için fedakarlıksa fedakarlık, sorumluluksa sorumluluk makamlarına hazır olduklarını hep birlikte konuştuk. ve o toplantıdan dışarıya yansıyan o perde arkaları değil, hepimizin Türkiye'ye umut olduğu söylenen o fotoğraf karesi toplantının özetidir. O fotoğraf karesi yayınlandıktan dakikalar içinde hem Ekrem Başkan, hem Mansur Başkan paylaşmıştır. Yine bu tartışmaların üzerine grup konuşmasında benim ağzımdan yapılan, pazar akşamına ilişkin '3 ana noktada görüş birliği içindeyiz' ifadelerinden sonra Sayın Mansur Yavaş, dönüp 'Biriz ve birlikteyiz' diye bir paylaşım yapmıştır. O yüzden 'yalanlama gelmedi' ifadesi; bizim işimiz gerçek olmayanları doğrulama ya da birilerini yalanlama değil, ortaya koyduğumuz somut gerçeklik üzerinden aynı görüşleri defalarca söylüyoruz. Ama bambaşka değerlendirmeler yapmak isteyen arkadaşlar var. Doğrusu bizlerin ağzından dökülen kelimelerdir" diye konuştu.

'ERDOĞAN'IN ADAY OLACAĞI YA DA OLMAYACAĞI ERKEN SEÇİM İSTİYORUZ'

Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden aday olup olamayacağı ile ilgili soru üzerine, "Kasım 2025'i erken seçim tarihi olarak daha önce de ifade etmiştik. Tam görev süresinin ortasıdır. Bu 'Bir 5 yıl daha Erdoğan yönetsin' değil, '2,5 yıl daha Erdoğan'a tahammülümüz yok' diyedir. Yapılacak seçimde AK Parti'nin adayı kim olursa olsun ülke bu haldeyken bir kez daha seçim kazanma imkanı yoktur. Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) son verdiği karar gereğince bu dönem seçim zamanında yapılırsa aday olamaz. Ancak erken yapılırsa aday olabilir. ve 2,5 yıl daha varken 2,5 yıl daha bu yokluğa, bu yoksulluğa, bu zorluklara katlanmamak için Erdoğan'ın aday olacağı ya da olmayacağı bir erken seçimi talep ediyoruz" dedi.

'BAŞKALARININ ÖNÜNÜ AÇMASINI TAVSİYE EDİYORUZ'

Babacan ise hangi parti üzerinde haksız, hukuksuz bir yargı süreci işletilirse işletilsin o partinin yanında olduklarını söyledi. Babacan, Erdoğan'ın adaylığı ile ilgili, "Sayın Erdoğan'ın şu an üçüncü dönemi. Dolayısıyla tekrar aday olması mümkün değildir. YSK, başka türlü değerlendirdi. Devlet gücünü uzun süre kullanmak güç zehirlenmesine sebep oluyor. Güç yozlaştırıyor, mutlak güç mutlaka yozlaştırıyor. Sayın Erdoğan'ın başkalarının önünü açacak bir şekilde bir geçiş sürecini gerçekleştirmesini eski bir dost olarak tavsiye ediyoruz" diye konuştu.