Özgür Özel: Tüm sığınmacıların dönecekleri planın takvimlendirilmesi gerekiyor

Politika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, " Suriye'nin hızlı bir şekilde hem askeriye hem siyasi istikrara kavuşması ve orayı dünyadan bulunacak kaynaklarla hızla yaşanabilir bir hale getirilmesi ve Türkiye'de tüm sığınmacıların ülkelerine dönecekleri doğru bir planın takvimlendirilmesi gerekiyor. Erdoğan'ın, 'Kalanlar başımızın üstünde' yaklaşımını reddediyoruz" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM grup toplantısında konuştu. Özel, Balıkesir'in Karesi ilçesinde mühimmat fabrikasında meydana gelen patlamayla ilgili, "Türkiye'de böyle acılar yaşanmaya devam edecek. 2 aydır ülkeyi yönetiyor olsanız, kimse sizi bu kazadan sorumlu tutmaz ama 22 yıldır sendikalar geliyor burada, 'İşçi sağlığı, iş güvenliği' diyor. Kurduğunuz sistemde, patronun maaşını ödediği iş güvenliği uzmanı olmaz. Aynı maaşı havuza yatırsınlar, maaşlar havuzdan devlet tarafından ödensin. Çalışan için de işveren için de değişen hiçbir şey olmasın ama iş güvenliği uzmanıyla işveren arasındaki bağ ortadan kalksın, ilk günden beri söylüyorum. 22 yıldır ülkeyi yönetiyorsanız, size şunu sorarlar; 22 yılda 34 bin kişi iş kazalarında hayatını kaybetmiş. Bu ülkede iş kazasında ölüm o kadar sıradan ve teker teker olunca o kadar anlamsız, rakamlar bir araya geldiğinde o kadar ürpertici ki. Buradaki sorumluluklarını bir kez daha hatırlatıyoruz. Aileler müsterih olsun, acılarını hep birlikte yaşayacağız ama bu işin sorumluları ortaya çıkana kadar da sonuna kadar bu işi takip edeceğiz. 'Önce iş güvenliği' sadece duvarda asılı bir tabela. 'Önce patronun karlılığı' bu ülkede. Bu iktidara bunu artık yaptıramazsınız. Yapacağımız iş, bu iktidarı değiştireceğiz. İşçiden yana, emekten yana bir iktidar gelecek. İş güvenliğine gerekli önemi verecek. Kardan önce iş güvenliği sağlanacak, güvenli yerlerde çalışılacak. Çalıştıranın da çalışanın da içi rahat olacak. Söz veriyoruz, emekçilerin katledilmediği bir düzen mümkün bunu da Cumhuriyet Halk Partisi kuracak" ifadelerini kullandı.

'İSMET PAŞA'MIZI RAHMETLE ANIYORUZ'

Yarın, 2'nci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'yü 51'inci ölüm yıl dönümünde anacaklarını belirten Özel, "O çağda dünyada neler oluyordu diye bakılırsa, sırf 2'nci Dünya Savaşı'na ordumuzu sokmamasıyla, çocukları şekersiz bırakıp babasız bırakmamasıyla, dünyada liderler faşizm rüzgarları estirirken, o demokrasi rüzgarı estirip çok partili rejime geçmesiyle, ne kadar onunla övünsek az olacak bir genel başkanımız var. Ülkeyi yönetenler Atatürk'e laf söyleyemeyip, onun üzerinden bazen saldırıyorlar. İsmet Paşamızı grubumuzdan bir kez daha rahmetle anıyoruz" diye konuştu.

'ERDOĞAN'IN YAKLAŞIMINI REDDEDİYORUZ'

Suriye'de yaşanan gelişmelere değinen Özel, "Bir kez daha Sayın Erdoğan'a sesleniyoruz. Suriye'nin hızlı bir şekilde hem askeriye hem siyasi istikrara kavuşması ve orayı dünyadan bulunacak kaynaklarla hızla yaşanabilir bir hale getirilmesi ve Türkiye'de tüm sığınmacıların ülkelerine dönecekleri doğru bir planın takvimlendirilmesi gerekiyor. Erdoğan'ın, 'Kalanlar başımızın üstünde' yaklaşımını reddediyoruz. Onlar senin başının üzerinde değil, Türkiye'deki insanların aşının ve işinin üzerinde oturuyor. Dünya para vermeye hazır, Avrupa iş birliğine hazır. Herkes memleketine dönecek. Senin sözlerinle söylüyorum, 'Bizim yoksulumuz bize yeter', nokta" dedi.

YouTube kanalındaki sözleri nedeniyle, 'Devletin askeri veya emniyet teşkilatını alenen aşağılama' suçundan adli kontrol tedbiri ve ev hapsi cezası alan gazeteci Özlem Gürses'e destek veren Özel, "Ne yapılmaya çalışıldığı çok belli. Ayakları titriyor bu iktidarın. Sokağa çıkacak yüzleri yok. 'Güçlüyüz, her şeyi yapabiliriz. Kadın demeyiz, genç demeyiz, gazeteci demeyiz, herkese ayar veririz.' Bu, güçten olmuyor. Özlem Gürses'in kurduğu devrik cümleden suç çıkarıp da ibretialem için onu oraya koyacak kadar aciz bir hükümet burada var, başka bir yerde yok" ifadelerini kullandı.

'İKTİDARI SİZE DAR EDECEĞİZ'

Özel, Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmalarına ilişkin, "2024 yılında asgari ücrete 1 kuruş zam yapmadı. 17 bin 2 lira ile başladı. 17 bin 2 ile bitti. TÜİK'e (Türkiye İstatistik Kurumu) göre bile enflasyon yüzde 47. Asgari ücretlinin enflasyonu yani, TÜİK'in hesapladığı pinpon topunu yemediğine göre çocuğuna harçlık diye bakır çubuk vermediğine göre asgari ücretlinin kirası, kırtasiye giderleri, giyim giderleri özellikle gıdayla ilgili harcamalarda yüzde 78 artış var. Yüzde 80'e yakın ve asgari ücretliye 17 bin 2 lirayı geçen seneki noktada verecekseniz bile yüzde 78 zam yapmanız lazım. Bunlar, 21-22 bin liraları konuşacak kadar şuurlarını kaybetmişler. Toplumdaki beklenti 30 bin TL'nin üzerinde çıktı. Biz, '30 altında yokuz' dedik. Kahvehane kahvehane, köy köy, lokal lokal gezdiğimizi ve anlattığımızı, 3 ayın sonunda TÜRK-İŞ'in (Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu) 29 bin 583 lira gibi bir fiyat açıkladığını, DİSK (Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu) en az 34 bin TL olarak tarif ettiğini çok dikkatle takip ediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi olarak hem tespitimiz hem çalışmamız hem de bu noktadaki toplumda yarattığımız umut çok doğru bir yerdedir. Biz, '30, altında yokuz' demeye devam edeceğiz. Aklınızı başınıza alın, emekliye bir asgari ücreti verin. Ayrıca, asgari ücrette de 21 bin lira gibi sefalet ücretleri telaffuz etmeyin. Eğer buna kalkışırsanız, emekçiler ve emeklilerle birlikte bu Türkiye'yi, bu meydanları size dar etmeyen, sizi o koltukta oturmaya devam ettirmeyen Cumhuriyet Halk Partisi olacaktır. O iktidarı size dar edeceğiz. Hodri meydan" diye konuştu.

'HODRİ MEYDAN'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine yönelik eleştirilerine yanıt veren Özel, "Biz ne Esad'ı güzelledik, ne de 'Esed' dedik. Seni il kongresine değil, illerin pazarlarına gitmeye, ilçe başkanlarıyla değil o ilçelerin halkıyla buluşmaya davet ediyorum. Hodri meydan. Sokağa çıkamayan adam, kongre adamı, salon siyasetçisi seni, çık sokağa hodri meydan sokakta görüşelim" dedi.