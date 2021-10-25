Muş'ta kardeş şehre horon ve davul zurnalı karşılama - Son Dakika

Muş'ta kardeş şehre horon ve davul zurnalı karşılama

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç:

"Bu kardeşlik ilelebet bu topraklarda başladığından beri dimdik ayakta"

"Emperyalistlere karşı dimdik ayakta olalım"

MUŞ - Muş'un Hasköy ilçesi Düzkışla Belde Belediyesi ile Trabzon'un Ortahisar Belediyesi yetkilileri, imzalanan "Kardeş Şehir Buluşması" protokolü kapsamında Muş'ta bir araya geldi. İki kentin yetkilileri birlikte horon oynayıp halay çekti.

Düzkışla Belediyesi ile Ortahisar Belediyesi, "Kardeş Şehir Buluşması" protokolü kapsamında Muş'ta bir araya geldi. Belediye önünde davul zurnayla karşılanan Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ve beraberindeki heyet, daha sonra folklor ekibiyle birlikte Türk bayrağı altında halay çekti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla programa başlandı. Burada konuşan Ortahisar Belediye Başkanı Genç, şu anda belki de en çok mutlu olduğu programlardan birinde bulunduğunu söyledi. Düzkışla Belediyesi ile kardeş belediye olmaktan büyük bir mutluluk ve gurur duyduğunu vurgulayan Genç, "Şu anda bir gönül köprüsü oluşturduk. Düzkışla'mızla beraber kardeş olduk, bir olduk, beraber olduk ve bir gönül köprüsü oluşturduk. Genç kardeşlerimiz, kızlarımız, erkeklerimiz bizleri horonla karşıladılar. Bizde onlara halayımızla beraber eşlik etmeye çalıştık. Şu anda aynı zamanda horonla halayın kardeşliğini beraber yaşıyoruz" dedi.

"Bu kardeşlik ilelebet bu topraklarda başladığından beri dimdik ayakta"

Bin yıl önce Sultan Alparslan'ın bu topraklara girişiyle Muş'la beraber başlayan bu kardeşlik hukukunun şu anda bütün Anadolu'ya yayıldığını aktaran Başkan Genç, "Bu ne güzel bir duygudur, bu ne güzel bir mutluluktur. Ama maalesef 100 yıl önce olduğu gibi 100 yıldır bu topraklarda gözü olanlar, bu toprakları emperyal amaçları uğruna bölmek isteyenler bizim kardeşliğimizi de bölmek istediler. Bu kardeşlik hukukunu ortadan kaldırmak istediler. Ama çok şükür bunu başaramadılar, başaramayacaklar. Bu kardeşlik ilelebet bu topraklarda başladığından beri dimdik ayakta ve asaletli bir şekilde devam edecek" ifadelerini kullandı.

"Emperyalistlere karşı dimdik ayakta olalım"

Terör baskısı nedeniyle doğu ve güneydoğu bölgelerinin çok sıkıntılar çektiğini hatırlatan Başkan Genç, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu bölge emperyal güçlerin oyuncağı olan terörün baskısı altında çok sıkıntı çekti. Ama çok şükür şu anda geldiğimiz noktada Cumhurbaşkanımızın 'Edirne neyse Muş'ta odur, Trabzon neyse Diyarbakır'da odur, Hakkari neyse İzmir'de odur' bütün bir anlayışıyla beraber ülkemizin her toprağına büyük bir özveriyle, büyük bir fedakarlıkla yaptığı hizmetler neticesinde şu anda Muş'umuz da aynı, Trabzon'umuz da aynı, İzmir'imiz de aynı. Yeter ki bir olalım, yeter ki beraber olalım ve bu emperyal güçlerin oyununa bugüne kadar gelmedik, bundan sonra da gelmeyelim. Dimdik ayakta olalım. Biz yeryüzündeki sıradan milletlerden değiliz, sıradan devletlerden değiliz. Eğer bugün Suriye 3'e, 4'e bölünmüş, bugün Afganistan çok ciddi sorunlar yaşamış, oradan kaçan mazlumlara, mağdurlara kucak açıyorsak, sorunlarıyla ilgileniyorsak işte bu kardeşliğin gereğidir."

"30 yıl içerisinde böyle bir coşku, böyle bir heyecan görmedik"

Düzkışla Belediye Başkanı Hüseyin Kasak da 30 yıldan bu yana böyle bir coşku, böyle bir heyecan görmediklerini ifade etti. Ortahisar Belediyesi ile kardeşliklerinin 3 ay önce başladığını kaydeden Başkan Kasak, "İnşallah bundan sonra da kardeş belediyemizin desteğiyle, Sayın Cumhurbaşkanımız ve bakanlarımızın desteğiyle üstümüze ne düşerse hizmete hazırız" dedi.

"Muhtarlar olarak 81 ilde evimiz var, kardeşlerimiz var, kardeşliğimiz var"

Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Başkanı Bekir Aktürk ise Trabzon ile Muş'un arasındaki yaşantıda hiçbir fark olmadığını belirterek, "Muhtarlar olarak 81 ilde evimiz var, kardeşlerimiz var, kardeşliğimiz var. Ben Trabzonluyum. Bundan yıllar önce bize söylense 'Trabzonlu muhtar ile Muşlu muhtar bir araya gelecek, Bingöllü bir araya gelecek, Hataylı, Mardinli bir araya gelecek bir yönetim oluşturacak doğusuyla, batısıyla, kuzeyiyle, güneyiyle', belki kimse inanmazdı. Ama biz şu an Türkiye Konfederasyonu'nda kuzeyiyle, güneyiyle, doğusuyla, batısıyla bütün inançlarda, bütün siyasi görüşlerde bir aradayız ve tek yumruğuz. Hiçbir sorunumuz yok" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından emekli öğretmen Şeref Işık tarafından Trabzon ve Düzkışla kardeşliği adına yazılan şiir okunarak, horon ve halaylara devam edildi. Halay sırasında Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'e Türk bayrağı hediye edildi. Ardından plaket takdimleri yapılarak, Başkan Genç tarafından Düzkışla Belediye Başkanı Hüseyin Kasak'a Trabzonspor forması hediye edildi. Program, toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

Programa belde belediye başkanları, başkan yardımcıları, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in eşi Arzu Genç, davetliler ve vatandaşlar katıldı.