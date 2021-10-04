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Son dakika haberi... KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: "Muhaliflerim beni Ankara'nın papağanı olarak tanıtıyor" - Son Dakika

Son dakika haberi... KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: "Muhaliflerim beni Ankara'nın papağanı olarak tanıtıyor"

04.10.2021 14:44
Son dakika haberi... KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar:

Son dakika haberler... Anadolu Üniversitesinde düzenlenen 2021-2022 Akademik Yıl Açılış Töreni'nde fahri doktora unvanı verilen KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, törende yaptığı konuşmada KKTC muhalefetini eleştirerek, "Bana her türlü suçlamayı yapıyorlar.

Anadolu Üniversitesinde düzenlenen 2021-2022 Akademik Yıl Açılış Töreni'nde fahri doktora unvanı verilen KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, törende yaptığı konuşmada KKTC muhalefetini eleştirerek, "Bana her türlü suçlamayı yapıyorlar. Beni 'Ankara'nın papağanı' olarak tanıtmaya devam ediyorlar" dedi.

Tören, Yunus Emre Kampüsü Hukuk Fakültesi önünde Rektör Prof. Dr. Fuat Erdal'ın katılımıyla Atatürk büstüne çelenk bırakılmasıyla başladı. Buradan kortej eşliğinde akademik yıl başlangıcı dolayısıyla hazırlanan program için Atatürk Kültür Merkezi'ne geçildi. Burada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı; Vali Erol Ayyıldız, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak, İl Garnizon Komutanı Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Atilla Gülan, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı, CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu ve diğer protokol üyeleri karşıladı.

"Anadolu Üniversitesi eğitim ihracatçısı konumundadır"

2021-2022 Akademik Yılı açılışı dolayısıyla hazırlanan programda açılış konuşmasını Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal yaptı. Konuşmasında Anadolu Üniversitesi'nin 1 milyonu aşkın öğrencisiyle dünynın üçüncü büyük üniversitesi olduğunu vurgulayan Erdal, "Pandemi koşulları altında geçen süreyi, üniversitemizin 40 yılı aşkın açık ve uzaktan eğitim deneyimiyle, akademik kadro ve teknolojik altyapımız ile başarıyla atlattık. Binin üzerinde elektronik kitabımızı Yüksek Öğretim Kurumu Başkanlığı aracılığıyla tüm üniversite öğrencilerinin erişimine açarak, Mergen Eğitim Sistemi desteği verdik. Bir milyonu aşan aktif öğrencisi ile dünyanın üçüncü büyük üniversitesi olan Anadolu Üniversitesi, 28 ülkede verdiği açık ve uzaktan eğitim hizmeti ile ülkemizin ve yurt dışında yaşayan vatandaşlara zamandan ve mekandan azade eğitim hizmeti vermekle kalmayıp, aynı zamanda da bir eğitim ihracatçısı konumundadır. 5 bin 700'ü lisansüstü olmak üzere toplam 24 bine ulaşan örgün öğrencimizi kampüsümüzde ağırlamaya hazırız" diye konuştu.

"Eskişehirliler için Kıbrıs'ın ayrı bir önemi vardır"

Törende yaptığı konuşmada 1964 yılında Rum çeteler tarafından şehit edilen Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel'i anımsatan Vali Erol Ayyıldız, "Eskişehirliler için Kıbrıs'ın ayrı bir önemi vardır. İsmi Türkiye'de ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 600'den fazla yere verilen ve 1964 yılında Kıbrıs'ta şehit olan Cengiz Topel adı, Kıbrıs Türk'ünün haklı mücadelesinde kardeşliğimizin şanlı ve şerefli bir nişanesi olarak kalmaktadır. Üniversiteler bir ilim yuvası olarak geleceğe nitelikli bireyler yetiştirilmesinde önemli misyonlar edinmiştir" ifadelerini kullandı.

"Beni 'Ankara'nın papağanı' olarak tanıtmaya devam ediyorlar"

Anadolu Üniversitesi Senatosu'nun oybirliğiyle aldığı kararla Rektör Erdal tarafından KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a "fahri doktora unvanı" verildi. Programda, geleneksel açılış dersini veren Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türklerinin adadaki varoluş mücadelesini anlattı. Törendeki konuşmasında KKTC muhalefetini eleştiren Cumhurbaşkanı Tatar, "Oyunun ne olduğunu bilmek zorundayız. Tabi bunu zaman zaman televizyon ekranlarından hep birlikte izliyoruz. Televizyonlarda çeşitli haritalar gösteriyorlar, uzmanlar çeşitli değerlendirmeler yapıyor. Birtakım sinsi oyunlarla hepimiz karşı karşıya olabiliriz ama oyunun ne olduğunu bilmek durumundayız. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden baktığımızda oyun böyle görülüyor. Orada da mücadelem devam ediyor, orada da muhaliflerim var. Halen daha federasyona inananlar var. Bunların başında eski Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat ve son olarak Mustafa Akıncı ve onların adamları gelmektedir. Bana her türlü suçlamayı da yapıyorlar. Beni 'Ankara'nın papağanı' olarak tanıtmaya devam ediyorlar. Beni dünya aleme şikayet ediyorlar. Ben Türkiye'yi temsil eden bir kişiymişim, Kıbrıs Türk halkını temsil etmezmişim; ben bunu asla kabul etmem. Benim yüreğim elbetteki Kıbrıs Türk halkının hak ve çıkarlarını korumak. Bu hak ve çıkarları korurken Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin devamı için yapılan bütün çalışmalarda Türkiye Cumhuriyeti'nin de desteğine ihtiyacımız olduğunu her vesileyle söylüyorum. Aksi takdirde o adada Kıbrıs Türklerini yok etmek onlar için o kadar zor olmaz. Eğer Türkiye oradan çekilirse askeriyle, varlığıyla Avrupa Birliği içinde bizlerin o mücadeleyi vermemiz kolay olmayacaktır" dedi.

"Türkiye Cumhuriyeti ile mavi vatan varlığımızı sürdürmek bizim için esas olandır"

Türkiye Cumhuriyeti ile iş birliği içerisinde mavi vatan varlığını sürdürmenin önemine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar sözlerini şöyle sonlandırdı:

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güçlendirilmesi ve Türkiye Cumhuriyeti ile her türlü iş birliğiyle mavi mavi vatan varlığımızı sürdürmek bizim için esas olandır. Başımız dik, onurlu, kendimize güvenen, birliğimize inanan, gücümüzü bilen Türkiye ile birlikte o duruşu sergileyebilen başı dik bir şekilde o masada oturabilmek farklı bir durum ortaya çıkartmaktadır. Eğer ezik ve boynunuz eğik durursanız o zaman size bu oyunları arka arkaya sıralarlar."

Törende Eğitimi Destekleme Vakfı'ndan burs kazanan öğrencilere KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Vali Erol Ayyıldız ve Rektör Fuat Erdal burs belgelerini takdim etti. Tören, Rektör Erdal'ın Şehit Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel'in minyatür heykelini Cumhurbaşkanı Tatar'a hediye etmesiyle son buldu. - ESKİŞEHİR

Son dakika haberi... KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: Muhaliflerim beni Ankara'nın papağanı olarak tanıtıyor
Son dakika haberi... KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: Muhaliflerim beni Ankara'nın papağanı olarak tanıtıyor
Son dakika haberi... KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: Muhaliflerim beni Ankara'nın papağanı olarak tanıtıyor
Son dakika haberi... KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: Muhaliflerim beni Ankara'nın papağanı olarak tanıtıyor
Son dakika haberi... KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: Muhaliflerim beni Ankara'nın papağanı olarak tanıtıyor
Son dakika haberi... KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: Muhaliflerim beni Ankara'nın papağanı olarak tanıtıyor
Son dakika haberi... KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: Muhaliflerim beni Ankara'nın papağanı olarak tanıtıyor
Son dakika haberi... KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: Muhaliflerim beni Ankara'nın papağanı olarak tanıtıyor
Son dakika haberi... KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: Muhaliflerim beni Ankara'nın papağanı olarak tanıtıyor
Son dakika haberi... KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: Muhaliflerim beni Ankara'nın papağanı olarak tanıtıyor
Son dakika haberi... KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: Muhaliflerim beni Ankara'nın papağanı olarak tanıtıyor
Son dakika haberi... KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: Muhaliflerim beni Ankara'nın papağanı olarak tanıtıyor
Son dakika haberi... KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: Muhaliflerim beni Ankara'nın papağanı olarak tanıtıyor
Son dakika haberi... KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: Muhaliflerim beni Ankara'nın papağanı olarak tanıtıyor
Son dakika haberi... KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: Muhaliflerim beni Ankara'nın papağanı olarak tanıtıyor

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Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haberi... KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: 'Muhaliflerim beni Ankara'nın papağanı olarak tanıtıyor' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: "Muhaliflerim beni Ankara'nın papağanı olarak tanıtıyor" - Son Dakika
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