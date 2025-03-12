Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Polonya Başbakanı Donald Tusk'ı ağırladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonya Başbakanı Donald Tusk'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı.
Karşılama töreni sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Tusk, ikili görüşmede bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Donald Tusk görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.
Son Dakika › Politika › Polonya Başbakanı Tusk kırık ayakla Türkiye'ye geldi, Erdoğan koluna girdi - Son Dakika
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