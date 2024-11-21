Putin'den dünyayı tedirgin eden bir açıklama daha: Savaş artık küresel - Son Dakika
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Politika

Putin'den dünyayı tedirgin eden bir açıklama daha: Savaş artık küresel

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Putin, ABD ve NATO'nun Ukrayna'daki çatışmayı tırmandırdığını ve Rusya'nın karşılık vereceğini söyledi.

21.11.2024 21:21
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Ukrayna'nın ABD ve İngiliz yapımı füzelerle Rusya'ya saldırılar düzenlemesi sonrasında konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Saldırgan eylemlerin tırmanması durumunda biz de kararlı ve mütekabiliyet esasına dayanan bir karşılık vereceğiz." dedi.

Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği balistik füze saldırısının ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ulusa seslendi.

"UKRAYNA'DAKİ ÇATIŞMA KÜRESEL BİR NİTELİK KAZANDI"

Putin, "Batı'nın Ukrayna'da kışkırttığı çatışmayı tırmandırmaya devam eden ABD ve NATO müttefikleri, daha önce Rusya Federasyonu topraklarında uzun menzilli stratejik silah sistemlerinin kullanılmasına izin verdiklerini açıklamışlardı. Daha önce de vurguladığımız gibi Batılıların kışkırtmalarıyla başlayan Ukrayna'daki çatışma küresel bir nitelik kazandı" dedi.

Ukrayna'nın 19 Kasım'da 6 ATACMS ve 21 Kasım'da Storm Shadow füzeleriyle Rusya'nın Kursk ve Bryansk bölgelerine saldırı düzenlediğini ifade eden Putin, "Düşman tarafından yapılan saldırılar, hedeflerine ulaşamadı" dedi.

Ukrayna'nın ABD ve İngiliz füzeleri ile Rus topraklarına saldırılarının hedefine ulaşamayacağını vurgulayan Putin, "Uzun menzilli silahların Rusya topraklarında kullanılması bu silahların üretildiği ülkelerin uzmanları olmadan mümkün değildir. Bu bilinen bir gerçektir" ifadelerini kullandı.

Putin'den Batı'ya tehdit gibi açıklama: Karşılık vereceğiz

"RUSYA HİPERSONİK DONANIMLI BİR BALİSTİK FÜZE İLE SALDIRI DÜZENLEDİ VE HEDEF BAŞARIYLA VURULDU"

Ukrayna'nın Batı yapımı füzelerle Rus topraklarına saldırı düzenlemesinin ardından kendilerinin de Oreşnik füzelerle karşılık verdiğini belirten Putin, "Rusya, Güney Makine İmalat Tesisi'ne (Yujmaş) nükleer olmayan hipersonik donanımlı bir balistik füze ile saldırı düzenledi ve hedef başarıyla vuruldu. Oreşnik füzesinin kullanılması, ABD'nin orta ve kısa menzilli füzeler üretme ve konuşlandırma planlarına bir cevaptır" dedi.

"MODERN HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ OREŞNİK FÜZELERİNİ ENGELLEYEMİYOR"

Konuşmasında Rus füze sistemlerinden övgüyle bahseden Putin, "Şu anda Rus Oreşnik füzelerine karşı koymanın bir yolu yok. Modern hava savunma sistemleri Oreşnik füzelerini engelleyemiyor, bu füzeler hedeflerine 10 Mach hızla saldırıyor, bu saniyede 2 buçuk, 3 kilometre demektir" dedi.

"ABD TÜM DÜNYAYI KÜRESEL BİR ÇATIŞMAYA DOĞRU İTİYOR"

ABD Başkanı Joe Biden'ın Ukrayna'nın ABD yapımı silahları Rus topraklarına düzenlediği saldırılarda kullanmasına dair verdiği izni değinen Putin, "ABD tüm dünyayı küresel bir çatışmaya doğru itiyor. ABD'nin 2019 yılında orta ve kısa menzilli füzelerin ortadan kaldırılmasına ilişkin anlaşmayı zorlama bir bahaneyle tek taraflı olarak feshederek hata yaptığına inanıyoruz" şeklinde konuştu.

Putin'den dünyayı tedirgin eden bir açıklama daha: Savaş artık küresel

"SALDIRGAN EYLEMLERİN TIRMANMASI DURUMUNDA KARŞILIK VERECEĞİZ"

Rus topraklarına füze saldırılarının devam etmesi durumunda aynı şekilde karşılık vereceklerini vurgulayan Putin, "Saldırgan eylemlerin tırmanması durumunda biz de kararlı ve mütekabiliyet esasına dayanan bir karşılık vereceğiz. Askeri birliklerini Rusya'ya karşı kullanma planları yapan ülkelerin yönetici elitlerinin bunu ciddi bir şekilde düşünmelerini tavsiye ediyorum" dedi.

Ukrayna'da operasyonlarına devam edeceklerini belirten Putin, "Rusya askeri birlikleri, çatışma hattının tamamında başarılı bir şekilde ilerliyor ve Özel Askeri Operasyon kapsamındaki tüm görevler yerine getirilecek" dedi.

"İNGİLTERE SAVAŞA DOĞRUDAN MÜDAHİL OLDU"

Öte yandan Rusya'nın Londra Büyükelçisi Andrei Kelin, İngiltere'nin, Rusya-Ukrayna Savaşı'na doğrudan müdahil olduğunu söylemişti.

Kelin, İngiliz Sky News kanalına yaptığı açıklamalarda, "İngiltere bu savaşa doğrudan müdahil mi oldu?" sorusuna yanıt vererek, "Kesinlikle. İngiltere, şu an bu savaşa doğrudan müdahil oldu. Bu savaş NATO ve İngiliz personelin müdahalesi olmadan olmazdı." diye konuştu.

Putin\'den dünyayı tedirgin eden bir açıklama daha: Savaş artık küresel
Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Putin'den dünyayı tedirgin eden bir açıklama daha: Savaş artık küresel - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • Mehmet Doğrucuk:
    Allah sana zafer versin, Putin amca, sen Amerika ve diğer namusuzlardan çok çok çok daha iyisin. 68 13 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    evet abd nin oyunu bunlar 70 3 Yanıtla
  • Engin Özaslan:
    su dunyadaki en buyuk suclu amerikadir adamlar nereye demokrasi ozgurluk goturse 100 bin olu milyonlarca gocmen oluyo 29 2 Yanıtla
  • Demir Demirel:
    abd,ingiltere ve fransa bu dünyanın baş belası 22 3 Yanıtla
  • Engin Özaslan:
    nato uyesi turkiye vr tek dusmani diger uye ulkeler teroru destdkleyen de onlar natonun bi tek faydasi yok su ulkeye 16 1 Yanıtla
  • Kutalmış Kutalan:
    Allah Türk Milletimizinden, Türk Devletimizinde yar ve yardımcısı olsun, ne yaptı ne ettiler, 3.Dünya Savaşını başlattılar, herkes tedbirlerini almaya başlasın, hazırlıklı olsun. 8 4 Yanıtla
  • k K:
    amarika savasin bitmesini istemez çünkü ukranyaya satigi silahlarla ukranyanin 50 senelik vergi gelirine el koymali. 9 0 Yanıtla
  • Sabri İnce:
    Ukrayna ABD ve AB tarafından yem olarak kullanıldı. En büyük destecisi Almanya dö sırt döndü , Putin ,Nato nun genişlemesini istememekte haklı . 6 0 Yanıtla
  • Serkan Demirdağ:
    Dıj güçler bunlar :) 1 0 Yanıtla
  • Hakan Taş:
    Ürkütücü 0 1 Yanıtla
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