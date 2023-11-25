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AK Parti teşkilatından İkizdere'ye yapılması planlanan HES'e tepki: Bu proje olmayacak - Son Dakika

AK Parti teşkilatından İkizdere'ye yapılması planlanan HES'e tepki: Bu proje olmayacak

AK Parti Rize İl Başkanı Hikmet Ayar ve Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin öncülüğündeki 200 kişilik AK Partili grup, İkizdere'ye yapılması planlanan HES projesine tepki gösterdi. Projenin yapılmasını istemediklerini belirten İl Başkanı Hikmet Ayar, "Siyasi partilerle temasımız var, onlar aynı düşünüyor, halk aynı düşünüyor. O zaman 'Bu proje olmayacak' diyoruz" ifadelerini kullandı.

25.11.2023 - 16:23,  Güncelleme: 16:26
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Rize'nin İkizdere ilçesinde yapılması planlanan HES projesine AK Parti İl Teşkilatı ve yöre halkı tepki gösterdi.

Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, AK Parti Rize İl Başkanı Hikmet Ayar ve ilçe belediye başkanlarının da aralarında bulunduğu yaklaşık 200 kişilik grup, HES yapılması planlanan Kabahor Deresi'nin de geçtiği Dereköy'e gelerek muhtarla görüştü.

AK Parti teşkilatından İkizdere'ye yapılması planlanan HES'e tepki: Halka rağmen yapılamaz

"GÜNÜN ŞARTLARINA GÖRE GEÇERLİLİĞİ ORTADAN KALKMIŞTIR"

Ayar, gazetecilere, bölge halkının da görüşleri doğrultusunda HES yapılmaması gerektiğini düşündüklerini söyledi. Turizmin önemine işaret eden Ayar, "Rize'miz artık turizmin başkenti haline doğru bir süreç yürütüyor. Rize'nin güzellikleri daha çok ortaya çıkmış. Turizm alanı olarak planlanması gereken bu alanlarda artık HES'in fayda-maliyet analizleri yapıldığında, o günün şartlarına göre geçerliliği ortadan kalkmıştır." dedi.

AK Parti teşkilatından İkizdere'ye yapılması planlanan HES'e tepki: Halka rağmen yapılamaz

"HALKA RAĞMEN İŞ YAPILAMAZ"

Ayar, gelişen ve değişen şartlara göre hareket edilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Biz biliyoruz ki bu alandaki sadece AK Parti kadroları değil, bu bölgenin tamamı, diğer partilerimiz, yöneticiler de aynı düşünüyor. Çünkü halka rağmen iş yapılamaz ve AK Parti'yi farklı yapan en büyük faktörlerden biri zaten budur. Halk ne diyorsa politikalarını ona göre ayarlayan, planlayan bir partiyiz." diye konuştu.

AK Parti teşkilatından İkizdere'ye yapılması planlanan HES'e tepki: Halka rağmen yapılamaz

"BU PROJE OLMAYACAK"

Projeye ilişkin de bilgi paylaşan Ayar, "İkizdere'ye kadar 12 kilometre bir tünel ve o tünelin bütün çıkan malzemelerinin döküleceği alanlar. Yani tamamını işgal edecek, tamamını yok edecek, 12 kilometre suyun görülemeyeceği bir alan ve ondan sonra da hem kara yolunu bağlayacak bir güzergahtan bahsediyoruz. Hem de turizmde olması gereken alanların yok edilmesi. Bütün bunlara baktığımız zaman, halkın da talepleri bu yönde olunca biz de bütün AK Parti teşkilatları olarak tamamen yapılmamasını düşünüyoruz. Siyasi partilerle temasımız var, onlar aynı düşünüyor, halk aynı düşünüyor. O zaman 'Bu proje olmayacak' diyoruz. Halkımız rahat olsun, bunu istismar etmeye kalkanlara da fırsat vermemesinin de altını çiziyorum." ifadelerini kullandı.

AK Parti teşkilatından İkizdere'ye yapılması planlanan HES'e tepki: Halka rağmen yapılamaz

"SÖZÜN ÖZETİ İKİZDERE BUNA OLUMSUZ BAKIYOR"

Belediye Başkanı Rahmi Metin ise yeni yatırımlar ve küresel ısınma ile beraber su kaynaklarındaki değişikliklerin tekrardan gözden geçirilmesi gerektiğini belirterek, şöyle devam etti:

"İlgili bakanlıklar buna olumsuz görüşlerini elbette dile getireceklerdir ama olması gereken bir halk değerlendirme toplantısı var. Bu, mahkeme süreçlerinin sonunda yapılması gereken bir değerlendirme olacaktır. Kaldı ki bu projeler dere yatağını ayırıyor. Burada 12 kilometre korkunç bir şey. 12 kilometrede her ne kadar can suyu bırakılacağı deniliyorsa da onu zaman içerisinde gördük. 12 kilometrelik alanda nice turizm destekli işler yapılacakken suyun buradan bir tünel de alınacak olmasına değerlendirme açısından olumsuz bakılıyor. Sözün özeti, İkizdere halkımız, vatandaşlarımız burada yaşayanlar, burada geleceğini bekleyenler bu işe olumsuz bakıyorsa biz de bütün Rize olarak vücudumuzda buna olumsuz diyoruz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika AK Parti teşkilatından İkizdere'ye yapılması planlanan HES'e tepki: Bu proje olmayacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti teşkilatından İkizdere'ye yapılması planlanan HES'e tepki: Bu proje olmayacak - Son Dakika
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