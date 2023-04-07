Rusya, 14 Mayıs'ta seçimleri için kime destek verecek? Lavrov, ABD'ye gönderme yaparak yanıtladı - Son Dakika
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Rusya, 14 Mayıs'ta seçimleri için kime destek verecek? Lavrov, ABD'ye gönderme yaparak yanıtladı

07.04.2023 14:31

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda ortak basın toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda 14 Mayıs seçimleriyle ilgili yöneltilen bir soruya Lavrov, ABD'yi kastederek, "Beni kimseyle karıştırmadınız değil mi? Rusya kimsenin içişlerine karışmaz. Seçim süreçlerinin parçası değiliz. Egemen bir ülkenin kendi bileceği bir iştir bu" yanıtını verdi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye'ye yaptığı iki günlük ziyaretin ikinci gününde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya geldi. İki bakan, heyetler arası görüşmelerin ardından Cumhurbaşkanlığı'nda ortak bir basın toplantısı düzenledi.

"RUSYA KİMSENİN İÇİŞLERİNE KARIŞMAZ"

Basın toplantısında Lavrov'a 14 Mayıs seçimleriyle ilgili de bir soru yöneltildi. Lavrov bu soruya ABD'yi kastederek "Beni kimseyle karıştırmadınız değil mi? Rusya kimsenin içişlerine karışmaz. Seçim süreçlerinin parçası değiliz. Daima şeffaflık prensipleri icabı kendi demokratik prosedürlerini icra ettiriyorlar. Egemen bir ülkenin kendi bileceği bir iştir bu. Batılı ülkeler 'Çin şunu yapmalıdır, yapacaktır' diyor veya Avrupa ülkeleri Zelenskiy'e 'Rusya üzerinde baskı kuracaksınız' diyebiliyor. Bu rahatsızlıktır. Kimse açık bir dille getiremiyor" yanıtını verdi.

14 Mayıs seçimleriyle ilgili soruya Lavrov'dan dikkat çeken cevap: Bizi kimseyle karıştırmayın

Lavrov'un açıklamalarından satır başları şöyle:

Türk tarafına ve Sayın Çavuşoğlu'na teşekkür etmek istiyorum. Biz bu ziyareti Mart ayında gerçekleştirecektik aslında. Ancak ne yazık ki Türkiye deprem faciasıyla karşılaştı. Rusya yardım elini uzatan ilk ülkelerden birisi oldu. Başkanımızın talimatıyla yardım ekibi, sahra hastanesi, yangını söndürmek üzere uçakları ve insanı yardımları gönderdik. Türkiye'de olduğu gibi bizde de 'kara gün dostu' diye bir tabir var. Türk dostlarımıza elimizden gelen yardımı gerçekleştirmeye çalışacağız. Bu vesileyle tekrardan Türk halkına başsağlığı dileğinde bulunuyoruz.

"KİLİT KONULARI DEĞERLENDİRDİK"

Bugün kilit konuları değerlendirmiş bulunuyoruz. İkili ilişkilerimizdeki tempo iki ülke lideri arasındaki samimiyetten kaynaklanıyor. Bu tabii ki tempomuzu ve çalışmamızın dinamiğini de belirliyor. Mayıs ayında Karadeniz İşbirliği Örgütü Parlamento Genel Kurulu toplantısı yapılacak. Hükümetler düzeyinde çeşitli temaslar olacak.

İlişkilerimizde lokomotif olan projelerden bahsettik. Özellikle Akkuyu Nükleer Santrali'ni görüştük. 27 Nisan tarihinde santralin açılışına nükleer enerji sevk etmiş olacağız. Geçen sene liderlerimiz bu gaz merkezi ile ilgili karar aldılar bu kararın ne kadar isabetli olduğunu daha da anlamış olduk. Akkuyu Nükleer Santrali'nin inşası Türkiye'nin enerji güvenliğini güçlendirecektir"

"SURİYE MESELESİNE ÖNEM VERDİK"

Kültür alanında da işbirliğimiz devam ediyor. Özellikle Suriye meselesine ciddi önem verdik. Rusya'nın aracılığıyla bu ilişkiler normalleşiyor. Mart ayında istihbarat başkanları toplandılar. Moskova'da bakan yardımcıları seviyesinde de bir toplantı yapıldı. Önceki gün de sayın bakanın bahsettiği toplantının öneminden ben de bahsetmek istiyorum. Libya meselesi de tüm dünyayı yakından ilgilendiren bir konu. Bu ülkeyi uluslararası camia olarak toparlamak istiyoruz. Ancak istediğimiz tempoda bu süreç ilerlemiyor ne yazık ki. Ancak Türk dostlarımızla amacımız ortak.

Bir de Filistin meselesi görüşüldü. İsrail-Filistin ilişkilerin onarılması görüşüldü. Ancak ne yazık ki bu süreç sekteye uğradı diyebiliriz. Ciddi çatışmalar yaşandı ve bu durum daha da gerginliğin artmasına yol açıyor. Filistin ve İsrail arasında doğrudan bir diyalogun kurulmasına ihtiyaç var. Kafkaslar ile ilgili de tüm tarafların işbirliğinin sürdürülmesi taraftarıyız. Ermenistan ile Türkiye arasındaki ilişkinin de normalleşmesinden yanayız.

14 Mayıs seçimleriyle ilgili soruya Lavrov'dan dikkat çeken cevap: Bizi kimseyle karıştırmayın

"RUSYA'YI YENECEKLERİ ZAMAN SIRA ÇİN'E GELECEK"

Ukrayna meselesini de ele almış bulunuyoruz. Biz bir kere daha şunun dikkatini çektik. Bu yapıcı olmayan siyaseti gütmeye devam ediyorlar. Rusya'yı yenecekleri zaman sıra Çin'e gelecek. Kendi ulusal çıkarlarını koruyan her ülkeyi sindirmeye çalışıyorlar. Bir kez daha altını çizmek istediğim bir husus var. Washington tarafı savaşı durdurmak yanlış görüşmelerin yapılmasına gerek yok diyorlar. Tabii ki biz bunun dürüst olmayan bir tutum olduğunu düşünüyoruz. Biz hiçbir zaman görüşmelerden imtina etmedik. Ancak bu görüşmeler bizim hassasiyetlerimizin dikkate alındığı durumda değerlendirilebilir. Onlar bizim haklı çıkarlarımızı gözardı ettiler, Ukrayna ile ilişkimiz sizi ilgilendirmiyor dediler. ABD hegemonyasında herkese kendi tutumunu empoze etmeye çalışıyor ve yeni bir dünya düzeni kurmaya çalışıyor.

"FAKİR ÜLKELER BU TAHILIN SADECE YÜZDE 3'ÜNÜ ALIYOR"

BM Genel Sekreteri Guterress ile tahıl anlaşmasını görüştük. Fakat Ukrayna tahılların sevkiyatı ile ilgili gerekeni yapmıyor. Bu tahılların aslan payı ciddi anlamda Avrupa'ya sevk ediliyor. Bir de imtiyazlı bir şekilde sevk ediliyor fakat fakir olan ve muhtaç olan ülkeler bu tahılların sadece yüzde 3'ünü alabiliyor. Anlaşmanın Rusya'yı ilgilendiren kısmı uygulanamıyor. BM Genel Sekreteri Guterress Batılı ülkelere sürekli çağrılarda bulunuyor fakat nafile. Rus tahıl ürünlerinin sevkiyatı ile ilgili engeller hala devam ediyor. Hatta daha sert hale getiriliyor. Türk mevkidaşlarımızla bu durumu her yönü ile değerlendirmeye devam edeceğiz.

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Son Dakika Politika Rusya, 14 Mayıs'ta seçimleri için kime destek verecek? Lavrov, ABD'ye gönderme yaparak yanıtladı - Son Dakika


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