Rusya\'da Navalny destekçileri geçersiz oy eylemi başlattı

Politika

Rusya'daki devlet başkanlığı seçimlerinde oy kullanma işlemleri sürerken cezaevinde ölen Rus muhalif lider Alexei Navalny'nin eşi Yulia Navalnaya'dan dikkat çeken bir hamle geldi. Navalny destekçileri Navalnaya önderliğinde sandıklara giderek geçersiz oy kullanmaya başladı.

SEÇİM MERKEZLERİNE MOLOTOFLU SALDIRI

Rusya'da devlet başkanlığı seçimlerine halk yoğun ilgi gösterirken muhaliflerin toplu eylemleri seçimlere damga vurdu. Ülkede oy kullanma işlemlerinin ilk gününde bazı sandıklara boya dökme eylemi düzenlenirken, bazı seçim merkezlerine de molotof kokteyli atıldı. Muhaliflerin bu eylemleri seçimin son gününde de sürerken, cezaevinde ölen Rus muhalif lider Alexei Navalny'nin destekçileri eylem başlattı.

"SEÇİMİ PUTİN'E KARŞI OLDUĞUMUZU GÖSTERMEK İÇİN DEĞERLENDİRMELİYİZ"

Alexei Navalny'nin eşi Yulia Navalnaya destekçilerine eylemin yöntemiyle ilgili bilgi vererek, "Seçimleri, sayımızın çok olduğunu, görmezden gelinen çok insan olduğunu ve Putin'e karşı olduğumuzu göstermek için değerlendirmeliyiz. Aynı gün ve saatte (bugün) seçim merkezlerine gitmeliyiz. Bundan sonra ne yapmanız gerektiği size kalmış. Putin dışında herhangi bir adaya oy verebilirsiniz, oy pusulasını parçalayabilirsiniz veya üzerine büyük harflerle 'Navalny' yazabilirsiniz. Oy vermek istemeseniz bile seçim merkezleri önünde bekleyip daha sonra arkanıza dönüp evlerinize gidebilirsiniz" dedi. Yulia Navalnaya gerçekleştirecekleri eylemin güvenli olduğunu ve kimsenin gözaltına alınamayacağını da sözlerine ekledi.

SAVCILIKTAN EYLEME KARŞI UYARI

Yulia Navalnaya'nın çağrısı üzerine çok sayıda Navalny destekçisi başta Moskova ve St. Petersburg olmak üzere birçok kentte 12.00'de seçim merkezlerine gidip uzun kuyruklar oluşturdu. Moskova savcılığı ise duyurusu yapılan eyleme karşı yazılı bir açıklama yaptı. Savcılık eylemin yasa dışı olduğunu öne sürerek, "Reşit olmayanlar da dahil olmak üzere çok sayıda kişinin aynı saat ve tarihte şehirdeki seçim merkezlerine gitmesine dair çağrıların kamuoyuna yayıldığı tespit edilmiştir" denildi. Bu eylemlere seçimlerin işleyişini engellemeye yönelik bir eylem olduğu vurgulanarak, "Seçim ve seçim komisyonunun çalışmalarını engellemek, toplantı, gösteri, yürüyüş ile toplu eylem organize etmek ya da düzenlemek ve reşit yaşta olmayanların suça katılımının teşviki 5 ile 7 yıl arasında hapis cezası ile cezalandırılır" ifadeleri kullanılarak eyleme katılanlar uyarıldı.

ÇOK SAYIDA GÖZALTI

Rus muhalif medya kuruluşları ve Rus sivil düşünce kuruluşu OVD-Info tarafından yapılan açıklamada, Rusya'ya bağlı Tataristan'ın başkenti Kazan, Rusya'nın başkenti Moskova ve diğer kentlerde eyleme katılanların gözaltına alınmaya başladığı ancak Navalny destekçilerinin eylemden vazgeçmeyerek seçim merkezlerinde uzun kuyruklar oluşturmaya devam ettiği aktarıldı.

Öte yandan başkent Moskova'da, üzerinde Navalny yazan tişört giyen bir kişi seçim merkezinde gözaltına alındı. Navalny destekçisi şahsın polis merkezinde sorguya alındığı öğrenilirken, bugünkü eylemlerde gözaltına alınan kişi sayısına yönelik henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

KATILIM YÜZDE 65'İ GEÇTİ

Rusya Merkez Seçim Komisyonu, 12.50 itibariyle ülke genelinde seçimlere katılım oranının yüzde 65'in üzerine çıktığını duyurdu. Moskova'da yine aynı saat itibariyle seçimlere katılım oranının yüzde 55 olduğu ve bu verilere elektronik oylama üzerinden katılım verilerinin dahil edilmediği bildirildi. Yapılan açıklamada, ülkedeki devlet başkanlığı seçimlerinin 129 ülkeden toplam bin 115 kişi tarafından takip edildiği, uluslararası gözlemcilerin ise Rusya'daki 53 farklı bölgede seçimleri izlediği aktarıldı.

SANDIKLAR 20.00'DE KAPANACAK

Rusya'daki seçimlerde sandıklar 20.00'de kapanacak ve ardından oy sayımına geçilecek. Birleşik Rusya Partisi'nin desteklediği mevcut Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yanı sıra Rusya Liberal Demokrat Partisi (LDPR) Başkanı Leonid Slutskiy, Rusya Komünist Partisi (KPRF) tarafından aday gösterilen milletvekili Nikolay Haritonov ve Yeni İnsanlar Partisi (Novıye Lyudi) Başkan Yardımcısı Vladislav Davankov yarışıyor.