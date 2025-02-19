Saadet Partisi Erken Seçim İçin Hazır - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Saadet Partisi Erken Seçim İçin Hazır

Saadet Partisi Erken Seçim İçin Hazır

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, mevcut hükümetin halkın sorunlarını çözmede yetersiz kaldığını belirterek, erken seçim yapılması gerektiğini ifade etti. Ayrıca, muhalefet liderleri bir araya gelerek, demokrasi ve seçilmişlerin hakları üzerinde yapılan uygulamalara dikkat çekti.

19.02.2025 14:59  Güncelleme: 15:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

SAADET Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Yeni Yol grubu olarak erken seçime hazırız. Bu ülkede artık mızrak çuvala sığmıyor, erken seçim olmalıdır. Çünkü mevcut yönetim halkın sorunlarını çözemiyor dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, TBMM'de Yeni Yol grup toplantısında konuştu. Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan, Bir gerçekle yüzleşelim, mevcut iktidar, 20 yılı aşkın bir süredir ülkeyi yönetiyor; ancak başarıya ulaşamıyor. Ancak gelin görün ki nereye baksak, elimizi nereye atsak, muhalefet partileri mecburen sabah akşam krizleri konuşmak zorunda kalıyorlar dedi.

'BU ÜLKEDE SEÇİM İHTİYACI HER GÜN DAHA DA BÜYÜYOR'

Arıkan, AK Parti'li yetkililer çıkıp diyor ki; 'Erken seçim değil ama öne alınmış seçim olabilir.' Peki, bunun farkı ne Adını ne koyarsanız koyun, bizim için fark etmez. Halep ordaysa arşın burada, buyrun erken seçim hemen bugün olsun. Yeni Yol grubu olarak erken seçime hazırız. Bu ülkede artık mızrak çuvala sığmıyor, erken seçim olmalıdır. Çünkü mevcut yönetim halkın sorunlarını çözemiyor. Peki, bu kadar çaresiz kalmış bir yönetim, erken seçime gitme cesareti gösterebilir mi Onlar kaçınabilir, erteleyebilir, adını değiştirebilirler ama biliyoruz ki bu ülkede seçim ihtiyacı her gün daha da büyüyor. Halkın iradesinin sandığa yansıması, en doğrusu olacaktır. Çünkü bu ülkenin artık kaybedecek 1 dakikası bile yok. Türkiye'nin gerçek gündemi, iktidarın bilerek, isteyerek değiştirdiği suni gündemler değil; bütçenin daha ilk aydan 139 milyar TL açık vermesidir. Kredi kartı borcunu ödemek için başka bir kredi kartından nakit çeken insanlardır. Bebek bezini paketle alacak parası olmadığı için tek tek alan annelerdir diye konuştu.

'ATANMIŞLAR, SEÇİLMİŞLER ADINA KARAR VEREMEZ'

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, terör soruşturması kapsamında hüküm giyen DEM Parti'li Abdullah Zeydan'ın, Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevden uzaklaştırılması ile ilgili şunları söyledi Seçilmiş bir belediye başkanını, atanmış bir kişinin imzasıyla görevden almak demokrasinin kalbine hançeri saplamaktır. Bağımsız ve tarafsız bir yargı kararı olmadan seçilmiş bir belediye başkanı görevden alınamaz. Meclis içinden seçim yapılmadıkça, dışarıdan belediye başkanları atandıkça hak yerini bulmaz, milletin iradesi tecelli etmez. Olan biten bizim için çok net; iktidar sandıkta kazanamadığı belediyeleri kayyum uygulamaları ile ele geçirmeye çalışıyor. İktidar, 'Bu ilde veya ilçede beni oynatmazsanız, ben de sizi oynatmıyorum' diye mızıkçılık yapıyor. Üstelik cezalandırılanlar yalnızca belediye başkanları değil, belediye meclisleri de işlevsizleştiriliyor. Diyecekler ki; 'Siz bilmezsiniz, bunların suçları var.' Suçu varsa bırakın bağımsız yargı karar versin. Niye korkuyorsunuz; Meclis açık, gelin burada düzenlemeyi yapın. 'Bir belediye başkanının görevden alınması, bağımsız yargı kararı ile olur' deyip, kanuna bir cümlelik ekleme yapın. Gerçekten bunların suçları varsa, siz tek başınıza bunlara 'suçlu' demeyin. Bağımsız yargı, buna karar versin. Halk oy kullanmış, temsilcilerini seçmiş, iktidarın umurunda değil. Atanmışlar, seçilmişler adına karar alamaz. Milletin iradesinin üstünde hiçbir güç olamaz. Milletten korkana, millet gün gelir cevabını verir dedi.

'CUMHURBAŞKANLIĞI HESABINA GİRMEK DOĞRU DEĞİL'

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ise CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in partisini ziyaretini hatırlatarak, Sayın Özgür Özel bize bilgi verdi, tekrar teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanı adayı için CHP, ön seçim yapacak. Çok samimi bir şekilde muhalefetiz ve tabii ki ortak konularda benzer davranışlarımız var ama şunu da söyleyeyim; bugünkü ana muhalefet partisi, muhalefettir ama yerel yönetimlerde iktidardır. 1989 seçimlerinde, yerel yönetimlerde iktidara geldikten sonra 94'te nasıl ağır bir yenilgi aldıklarını aman akıllarında tutsunlar. Onun için dostça uyarıyorum. 1 yıl önce yapılan seçimde, 5 yıl için başta İstanbul ve Ankara olmak üzere bütün büyükşehirleri yönetme görevini aldıktan 1 yıl sonra cumhurbaşkanlığı hesabı içerisine girmek doğru değil. İstanbul, Ankara ve İzmir'in 1'inci gündem maddesi İstanbul depremi, ne olacaktır. Geçen gün Ankara'da deprem oldu. Hem iktidara hem muhalefete sesleniyorum; dünyayı tartışın, Türkiye'nin sorunlarını tartışın. Dünya bir yere gidiyor, bunu tartışan yok. Çıldıracak hale geliyorum, kimse dünyadaki gidişat ile ilgili ciddi bir devlet aklı işletmiyor. Hem iktidarda olanlar hem de muhalefette olanlar için söylüyorum açıklamasında bulundu.

Kaynak: DHA

Yerel Yönetim, Mahmut Arıkan, Demokrasi, Politika, Hükümet, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Saadet Partisi Erken Seçim İçin Hazır - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:27 ABD Başkanı Trump’tan Zelenski’ye ’diktatör’ suçlaması ABD Başkanı Trump'tan Zelenski'ye 'diktatör' suçlaması
19:14 Eğitime kar engeli 8 ilde okullar tatil edildi Eğitime kar engeli! 8 ilde okullar tatil edildi
18:49 İstanbul’da kar alarmı: İBB Başkanı İmamoğlu’ndan kritik uyarılar İstanbul'da kar alarmı: İBB Başkanı İmamoğlu'ndan kritik uyarılar
17:26 Barış için tek şart koştu Putin tarihi görüşme sonrasında ilk kez konuştu Barış için tek şart koştu! Putin tarihi görüşme sonrasında ilk kez konuştu
09:09 Survivor’da gergin anlar: Yusuf ve Senem birbirine girdi Survivor'da gergin anlar: Yusuf ve Senem birbirine girdi
08:51 Türkiye korkusu bunu da yaptırdı Miçotakis ülkenin varını yoğunu harcıyor Türkiye korkusu bunu da yaptırdı! Miçotakis ülkenin varını yoğunu harcıyor
08:48 Nereden nereye Galatasaray’da fırtınalar estiren futbolcunun yeni adresi şaşırttı Nereden nereye! Galatasaray'da fırtınalar estiren futbolcunun yeni adresi şaşırttı
08:36 Hadise’nin konserinde korku dolu anlar Hayranı sahneye atladı Hadise'nin konserinde korku dolu anlar! Hayranı sahneye atladı
08:09 Devrim Özkan ve Bige Önal’in bindiği uçağa yıldırım çarptı Devrim Özkan ve Bige Önal'in bindiği uçağa yıldırım çarptı
08:04 Dünya devi elendi İşte Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları Dünya devi elendi! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
08:04 Altay Kar Fırtınası kapıya dayandı İstanbul bugün Sibirya’ya dönecek Altay Kar Fırtınası kapıya dayandı! İstanbul bugün Sibirya'ya dönecek
08:03 ’Dur’ ihtarına uymayıp, kaza yapan 16 yaşındaki sürücü babasını aradı: Kafam kanıyor, hemen gel 'Dur' ihtarına uymayıp, kaza yapan 16 yaşındaki sürücü babasını aradı: Kafam kanıyor, hemen gel
07:54 Kerem ve Orkun attı, Benfica Şampiyonlar Ligi’nde son 16’ya kaldı Kerem ve Orkun attı, Benfica Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kaldı
07:41 Trump’tan “Zelenski Suudi Arabistan’a neden çağrılmadı“ sorusuna zehir zemberek yanıt Trump'tan "Zelenski Suudi Arabistan'a neden çağrılmadı?" sorusuna zehir zemberek yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2025 20:13:47. #1.13#
SON DAKİKA: Saadet Partisi Erken Seçim İçin Hazır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.