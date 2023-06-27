DEVA lideri Babacan'dan sonra Saadet lideri de CHP'ye eleştiri

Millet İttifakı'nda DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın ardından CHP'nin oy oranına ilişkin bir çıkış da Saadet lideri Temel Karamollaoğlu'ndan geldi. CHP listesinden Meclis'e 9 milletvekili gönderen Karamollaoğlu, "CHP'nin aldığı yüzde 25 oyun içinde en az 7 veya 8'i CHP dışından gelmiş oydur. CHP bundan önceki seçimlerde de yüzde 25'i tutturamadı." ifadelerini kullandı. Karamollaoğlu'nun sözlerine Kılıçdaroğlu'nun nasıl yanıt vereceği merak konusu oldu.

CHP 169 VEKİL ÇIKARDI

14 Mayıs tarihinde gerçekleştirilen Milletvekilliği seçimlerinde CHP yüzde 25.41 oy aldı. Millet İttifakı'ndaki Demokrat, DEVA, Gelecek ve Saadet Partileri seçime CHP listelerinden girerek Meclis'e vekil gönderirken, ana muhalefet partisinin TBMM'deki sandalye sayısı 169'da kaldı. Bu durum CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştirileri de beraberinde getirdi.

KARAMOLLAOĞLU'NDAN CHP ÇIKIŞI

CHP listelerinden Meclis'e 9 milletvekili gönderen Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, katıldığı canlı yayında CHP'nin oy oranına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Karamollaoğlu, CHP'nin aldığı oyun en az yüzde 7-8'inin CHP dışından geldiğini söyledi.

"YÜZDE 7-8'İ CHP DIŞINDAN GELMİŞ OYDUR"

Karamollaoğlu, "CHP'nin aldığı yüzde 25 oyun içinde en az 7 veya 8'i CHP dışından gelmiş oydur. Bazı gerçekleri görmezsek belli bir noktaya gelemeyiz. CHP bundan önceki seçimlerde de yüzde 25'i tutturamadı." ifadelerini kullandı.

"İTTİFAK ELBETTE BİTTİ"

Karamollaoğlu şu şekilde konuştu: "Şunu bilelim, ittifak dönemi bitti. İttifak, iktidara gelip, bugünkü sistemi değiştirmek için yapılmıştı. Biz, altı sene önce de ittifak yaptık. Ne için? Referandumda millet bu yeni sisteme hayır desin diye… Bu ittifak bitti mi? Elbette bitti. Çünkü hükmünün icra edilmesi mümkün değil.

"MAHALLİ SEÇİMLERDE İTTİFAK OLMAZ"

Peki bunun yanında bir şey var mı? Benim söylediğim şu: Biz, hem altılı masada bulunan siyasi partiler olarak dirsek temasımızı devam ettiririz. Birbirimizle görüşürüz. Çünkü dokuz ay sonra yerel seçimler var. Mahalli seçimlerde ittifak olmaz. Mahalli seçimlerde anlaşmalar yapılabilir. Geçmiş seferde yapıldığı gibi şimdi de yapılabilir. O halde bizim şu anda ittifak değil, birbirimizle olan münasebetlerimizi medeni bir şekilde devam ettirme gayreti içinde olmamız icap eder. Ülkeye de barışı, huzuru getirecek olan da bu anlayıştır diye düşünüyorum."

"BİZ OLMASAYDIK BU KADAR MİLLETVEKİLİ ÇIKMAZDI"

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ise, CHP'nin oy oranıyla ilgili geçtiğimiz ay şunları söylemişti: " Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyu yüzde 9,5'tan yüzde 16,3'e çıktı. Türkiye genelinde oy artışı 2,5 puan ama Kahramanmaraş'ta 6.8 puan. Kahramanmaraş'ta CHP'nin 1 milletvekili vardı, 2 oldu. İkincisi de bizim il başkanımız. Gaziantep'te Cumhuriyet Halk Partisi bir önceki seçimde yüzde 15 oy çıkartmış. Şu anda yüzde 20.4. 5 puan artış var. Bizim adaylarımızın olduğu illerin hemen hemen tamamında CHP'nin ciddi oy artışı var. Biz olmasaydık bu kadar milletvekili çıkmazdı. Bu kadar oy da alamazdı."