Saadet Partisi'nde yeni genel başkan Mahmut Arıkan - Son Dakika
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Politika

Saadet Partisi'nde yeni genel başkan Mahmut Arıkan

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Saadet Partisi'nin 9. Olağan Kongresi'nde genel başkanlık için Kayseri milletvekili Mahmut Arıkan ile İstanbul milletvekili Birol Aydın yarıştı. 823 oy alan Arıkan, Temel Karamollaoğlu'nun yerine yeni genel başkan seçildi.

24.11.2024 18:23  Güncelleme: 18:34
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Saadet Partisi'nin 9. Olağan Kongresi'nde, Mahmut Arıkan yeni genel başkan seçildi.

SAADET PARTİSİ, KONGREYE GİTTİ

Saadet Partisi'nin 9. olağan büyük kongresi, bugün Ankara Spor Salonu'nda saat 10.00'da başladı. Genel başkanlık yarışına 3 isim katıldı. Kongre öncesi partinin yüksek istişare kurulu, Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan'ı genel başkan adayı olarak belirledi.

Saadet Partisi'nde yeni genel başkan Mahmut Arıkan

YENİ GENEL BAŞKAN MAHMUT ARIKAN

YİK'in kararı sonrası İstanbul Milletvekili Birol Aydın ve Eski Genel Başkan Mustafa Kamalak da adaylığını açıkladı. Birol Aydın 221 imza Mahmut Arıkan ise 741 imza delegenin desteğini aldı. Konuşmaların ardından oylamaya geçildi. 823 oy alan Mahmut Arıkan genel başkan seçildi.

Saadet Partisi'nde yeni genel başkan Mahmut Arıkan
Mahmut Arıkan

ARIKAN'DAN İLK AÇIKLAMA

Arıkan konuşmasında iktidarın izlediği dış politika hamlelerini eleştirirken vatandaşın yaşadığı ekonomik sorunlara da vurgu yaptı. Arıkan, "Milli Görüş okulunun ilk dersi hiç şüphesiz Filistin davasıdır. Türkiye 22 yıldır 'biz asla Milli Görüş'ten vazgeçmeyiz' diyenler tarafından yönetiliyor. Saadet Partisi iktidarında ekmeği özgürleştireceğiz" dedi.

Öte yandan Karamollaoğlu, kongrede yaptığı konuşmaya, geleceği inşa etmek için büyük bir özveriyle çocuklara rehber olan öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlayarak başladı. Tarihi bir dönemde tarihi bir kongre yaptıklarını ifade eden Karamollaoğlu, yaşanabilir bir Türkiye, yeniden büyük Türkiye ve adil bir dünya yolunda yeni bir başlangıca adım attıklarını söyledi.

Saadet Partisi'nde yeni genel başkan Mahmut Arıkan

KARAMOLLAOĞLU: YOLUMUZDAN TAVİZ VERMEDİK

Siyasi mücadelelerinde, partilerinin kapatıldığını, mekanlarının, makamlarının, adreslerinin değiştiğini anımsatan Karamollaoğlu, şöyle konuştu: "Ne yolumuzdan ne istikametimizden ne de inancımızdan zerre kadar taviz vermedik. Atımızı aldılar ama hamdolsun yolumuzu değiştiremediler. Milli Nizam Partisini kurarken hangi ruh ve heyecana sahipsek bugün de aynı azim, aynı kararlılık ve aynı heyecanla hedefe yürüyoruz. Saadet Partisi konjonktüre göre yön değiştirenlerin değil, her şart altında hakkı savunanların partisidir."

Saadet Partisi'nde yeni genel başkan Mahmut Arıkan

"BEDENİM İZİN VERMİYOR"

Karamollaoğlu, genel başkan sıfatıyla partililere son kez hitap ettiğini ancak partinin bir neferi olarak dava arkadaşlarıyla kol kola, omuz omuza yürümeye devam edeceğini söyledi. Hem yaşı hem de giderek kronikleşen sağlık sorunları nedeniyle görevini hakkıyla yürütememenin endişesini bir süredir taşıdığına dikkati çeken Karamollaoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu: "Ruhum, gönlüm Anadolu'yu hallaç pamuğu gibi atacak bir çalışma temposu isterken, bedenim buna izin vermiyor maalesef. Bunu aylar öncesinden hem sizlerle hem de kamuoyuyla bütün samimiyetimle paylaştım. Bunun üzerine prensip ve temayüllere uygun bir şekilde bir istişare süreci başlattık."

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Saadet Partisi\'nde yeni genel başkan Mahmut Arıkan

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Son Dakika Politika Saadet Partisi'nde yeni genel başkan Mahmut Arıkan - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Ali Kublay:
    Cacık olmaz demok parti gibi yüzde yarım oy alamaz ama CHP ye yanaşarak gereksiz sekiz dokuz adamı milletvekili.olur 46 26 Yanıtla
  • Behzat:
    boş parti. 33 15 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    boş parti bi cacık olmaz 28 12 Yanıtla
  • Zubeyde Kamalak:
    Evet Kamalak hıcaya imza verecekleri salına sokamayız genel merkezin kesin emri var diyerek mahmuda oy diye oazarda balık satar gibi bağıranlarla gnl merkezin tüm imkanlarını seferber ederek oy toplayan muhittin yıldırıma adil düzen getirmeyi vaadedenlerin adaletsiz eylemleriyle ayak oyunları ile partiyi münfesih duruma düşüren temel by ve adamına kazandırılma oyunlarıyla parti kaybetmiştir 24 13 Yanıtla
  • huseyin ergun:
    Bu partinin kısaltması SAP olsa diyecem de bunlardan bir baltaya sap bile olmaz. Ona buna stepne olurlar. Bunlar dua edip slogan atarken partnerleri kadeh kaldırırlar. 18 18 Yanıtla
  • Çelikk:
    Tebrik ederim.. Artık Gerekenler Yapılır hakkını Verirsiniz 16 18 Yanıtla
  • Mustafa Yildiz:
    Yeni Başkan Karamollaoğlu Gibi CHPKK nın KUKLASİ OLMAZ inşallh... 20 8 Yanıtla
  • Veysel Çelik:
    Al birini vur ötekine gereksiz parti 13 8 Yanıtla
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