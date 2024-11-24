Saadet Partisi\'nde yeni genel başkan Mahmut Arıkan

Politika

Saadet Partisi'nin 9. Olağan Kongresi'nde, Mahmut Arıkan yeni genel başkan seçildi.

SAADET PARTİSİ, KONGREYE GİTTİ

Saadet Partisi'nin 9. olağan büyük kongresi, bugün Ankara Spor Salonu'nda saat 10.00'da başladı. Genel başkanlık yarışına 3 isim katıldı. Kongre öncesi partinin yüksek istişare kurulu, Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan'ı genel başkan adayı olarak belirledi.

YENİ GENEL BAŞKAN MAHMUT ARIKAN

YİK'in kararı sonrası İstanbul Milletvekili Birol Aydın ve Eski Genel Başkan Mustafa Kamalak da adaylığını açıkladı. Birol Aydın 221 imza Mahmut Arıkan ise 741 imza delegenin desteğini aldı. Konuşmaların ardından oylamaya geçildi. 823 oy alan Mahmut Arıkan genel başkan seçildi.

Mahmut Arıkan

ARIKAN'DAN İLK AÇIKLAMA

Arıkan konuşmasında iktidarın izlediği dış politika hamlelerini eleştirirken vatandaşın yaşadığı ekonomik sorunlara da vurgu yaptı. Arıkan, "Milli Görüş okulunun ilk dersi hiç şüphesiz Filistin davasıdır. Türkiye 22 yıldır 'biz asla Milli Görüş'ten vazgeçmeyiz' diyenler tarafından yönetiliyor. Saadet Partisi iktidarında ekmeği özgürleştireceğiz" dedi.

Öte yandan Karamollaoğlu, kongrede yaptığı konuşmaya, geleceği inşa etmek için büyük bir özveriyle çocuklara rehber olan öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlayarak başladı. Tarihi bir dönemde tarihi bir kongre yaptıklarını ifade eden Karamollaoğlu, yaşanabilir bir Türkiye, yeniden büyük Türkiye ve adil bir dünya yolunda yeni bir başlangıca adım attıklarını söyledi.

KARAMOLLAOĞLU: YOLUMUZDAN TAVİZ VERMEDİK

Siyasi mücadelelerinde, partilerinin kapatıldığını, mekanlarının, makamlarının, adreslerinin değiştiğini anımsatan Karamollaoğlu, şöyle konuştu: "Ne yolumuzdan ne istikametimizden ne de inancımızdan zerre kadar taviz vermedik. Atımızı aldılar ama hamdolsun yolumuzu değiştiremediler. Milli Nizam Partisini kurarken hangi ruh ve heyecana sahipsek bugün de aynı azim, aynı kararlılık ve aynı heyecanla hedefe yürüyoruz. Saadet Partisi konjonktüre göre yön değiştirenlerin değil, her şart altında hakkı savunanların partisidir."

"BEDENİM İZİN VERMİYOR"

Karamollaoğlu, genel başkan sıfatıyla partililere son kez hitap ettiğini ancak partinin bir neferi olarak dava arkadaşlarıyla kol kola, omuz omuza yürümeye devam edeceğini söyledi. Hem yaşı hem de giderek kronikleşen sağlık sorunları nedeniyle görevini hakkıyla yürütememenin endişesini bir süredir taşıdığına dikkati çeken Karamollaoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu: "Ruhum, gönlüm Anadolu'yu hallaç pamuğu gibi atacak bir çalışma temposu isterken, bedenim buna izin vermiyor maalesef. Bunu aylar öncesinden hem sizlerle hem de kamuoyuyla bütün samimiyetimle paylaştım. Bunun üzerine prensip ve temayüllere uygun bir şekilde bir istişare süreci başlattık."