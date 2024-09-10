Seçer: Su Yönetimi İçin Yasalara Uygun Davranacağız

Politika

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, su kullanımıyla alakalı kanun ne diyorsa onu yapacaklarını, MESKİ'nin birinci görevinin vatandaşlara temiz içme suyu temini sağlamak olduğunu belirterek, "Yasa gereği işletmelere MESKİ su sağlamak zorunda değildir. Bizim birinci derecede temiz içme suyu temin koşulumuz insanların ihtiyacı için. Üretim ikinci planda" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisinin 2024 Yılı Eylül Ayı Olağan Toplantısının 1. Birleşimi, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer başkanlığında yapıldı. Kongre ve Sergi Sarayı Çok Amaçlı Salonda gerçekleştirilen toplantıda; birimlerden gelen 26, komisyonlara havale edilen 35 ve gündem dışı 1 madde olmak üzere toplam 62 madde görüşüldü.

Başkan Seçer, gündem dışı Konuşmalar bölümünde, Irak'ın kuzeyinde Gara Bölgesinde şehit olan Piyade Üsteğmen Ömer Fatih Ayar'a rahmet, ailesine de baş sağlığı dileklerinde bulundu. Diyarbakır'da 19 gündür aranan ve cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayeti hakkında da konuşan Başkan Seçer, son dönemlerde yürekleri dağlayan ve toplum vicdanını yaralayan olumsuz olaylara bir kez daha tanıklık ettiklerini söyledi.

Eğitimde fırsat eşitliği sağlayan hizmetleri anlattı

2024-2025 eğitim-öğretim yılının tüm öğrenciler, öğretmenler, veliler ve eğitim camiasına hayırlı olmasını dileyen Seçer, eğitimin toplumun temel taşlarından biri olduğunu vurguladı. Çocukları bilgiyle donatarak, onları sağlam bir geleceğe hazırlamanın ülke kalkınmasında önemli bir rol oynadığına değinen Seçer, bu sebeple eğitim sürecini desteklemenin ve geliştirmenin de büyük bir sorumluluk olduğundan söz etti.

Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak eğitimin her aşamasında öğrencilerin yanında olmayı sürdürdüklerini vurgulayan Seçer, bunu daha da güçlendirerek ve tahkim ederek sürdürmeye devam edeceklerini söylerken, belediyenin 'eğitimde fırsat eşitliği' sağlayan hizmetlerini sıraladı. Geçtiğimiz hafta ilköğretime yeni başlayan öğrencilere yapılan 'İlk Çantam Projesi' kapsamındaki destekten bahseden Seçer, "Biz bu çalışmaları ve bu projeyi göreve geldiğimiz günden bugüne sürdürüyoruz. Bu yıl yaklaşık olarak 37 bin öğrencimiz ilköğretime başlıyor. 19 bin öğrencimizin ilk çantasını belediye olarak biz onlara hediye ettik. Tabi ki sadece çanta değil; içinde defteri, resim defteri, kurşun kalemi, silgisi, kalem açacağı, boyama kalemleri, sulu boya, pastel boya gibi birçok kırtasiye malzemesinin olduğu bu çantaların çocuklarımıza dağıtımını gerçekleştirmiş olduk. 'Darısı her seneye' diyoruz" ifadelerini kullandı.

Göreve geldikleri günden bugüne okullarda yılda yaklaşık olarak 1.2 milyon paket süt dağıtımı gerçekleştirdiklerinden söz eden Seçer, özellikle hedef kitlelerinin de daha çok düşük gelirli yurttaşların yaşadığı bölgelerdeki ailelerinin çocukları olduğunu söyledi. Süt dağıtımın yanı sıra çocuklara sağlıklı atıştırmalık olarak kuruyemiş dağıtımları da yaptıklarını ifade eden Seçer, bu dağıtımları bu eğitim-öğretim döneminde de gerçekleştireceklerini kaydetti. Soğuk kış günlerinde okul önlerinde 'Mobil Çorba Aracı' ile çocuklara ücretsiz olarak çorba içme imkanı da sunduklarını anımsatan Seçer, "Çocuğun iyi öğrenebilmesini, çabuk kavrayabilmesini, daha zeki bir birey olmasını istiyorsak; doğal olarak doğduğu andan hatta ana karnından itibaren onun sağlıklı beslenmesine devlet olarak sahip çıkmamız, katkı sunmamız gerekiyor" dedi.

"Bizim kaynaklarımız vatandaşlarımızdan kesilen vergilerden geliyor"

Mersin Büyükşehir Belediyesinin toplam 20 Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezi bulunduğunu dile getiren Seçer, "Bunların 10'unda YKS, 18 noktada da LGS için hazırlık kurslarımız var. Geçtiğimiz yıl 7 bin 200 öğrencimiz vardı. Hem LGS'de hem YKS'de başarı oranımız gerçekten takdire şayandır. Bu yıl da kayıtlarımız bitti. 7 bin 500 kaydımız oldu. Yine bu öğrencilerimiz konularında son derece iyi yetişmiş, çağdaş ve çocuklarımızı bilimin ışığında geleceğe hazırlayan öğretmenlerimizin desteği ile sınavlarına hazırlanacaklar" diye konuştu. Seçer, Gülnar'da ve merkezde bulunan kız ve erkek yurtlarının faal olduğunu söyledi. Aynı zamanda gelir testine tabi tutmadan Mersin'de ikamet eden ve başvuran her öğrenciye öğrenim yardımı yaptıklarının da altını çizen Seçer, 2 yıllık kazananlara 5 bin TL, 4 yıllık kazananlara 10 bin TL, 5 yıllık kazananlara 12 bin 500 TL ve 6 yıllık kazananlara ise 15 bin TL eğitim yardımı verdikleri söyledi.

"Matematik Evi açılacak"

Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezini de hatırlatan Seçer, ilçe belediye başkanlarına seslenerek; "Biz o kadar güzel bir tesisi öğrencilerimiz ve çocuklarımız oraya gitsinler, görsel, işitsel, deneysel ve analitik olarak müspet bilimler öğrensinler diye yaptık. Pırıl pırıl, 130 civarında deney istasyonumuz var, muazzam bir yer. Görmeyenin de görmesini talep ederim. Türkiye'nin en büyük planetaryumu, uzay teleskopu var. Çocuklarımız gitsinler o deneyimi görsünler. 29 Ekim'de bir yılını tamamlayacak, 10 ayda 92 bin öğrenci ziyaret etti. Sadece Mersin'den değil, Mersin dışından da öğrencilerimiz geliyor" şeklinde konuştu.

Bir de müjde veren Seçer; Tarsus'ta çocukların çok beğeneceği, analitik öğrenmeyi hedefleyen bir Matematik Evinin de açılacağını duyurdu.

"İndirimli su kullanımı konusunda yasalara uymak zorundayız"

Su kullanımıyla alakalı kanun ne diyorsa onu yapacaklarının altını çizen Seçer, MESKİ'nin birinci görevinin vatandaşlara temiz içme suyu temini sağlamak olduğunu belirterek, "Yasa gereği işletmelere MESKİ su sağlamak zorunda değildir. Bizim birinci derecede temiz içme suyu temin koşulumuz insanların ihtiyacı için. Üretim ikinci planda. Zaten tarımsal sulamayı men ediyor. Hayvancılık tesislerinde su kullanımını eğer diğer taraftan insan ihtiyacı varsa, meskenlerin ihtiyacı varsa men ediyor. Bir meclis üyemiz Gülnar'daki susuzluktan bahsetti. Bu durum usulüne uygun olmayan kullanımlarından kaynaklanıyor. Zaten kuraklık var, zaten su yok, bir de kaçak su kullanımı var, bir de usulüne uygun kullanmıyor" dedi.

"Usulüne uygun olmayan yapılar varsa hiç gözünün yaşına bakmayız"

İmar planlarıyla ilgili de konuşan Seçer, ilçelerin 1/1000'lik planlarının bazı noktalarında revizeler olduğunu kaydetti. Bu planları bir an önce bitirmek istediklerini söyleyen Seçer, bu konuda ilçe belediyelerine büyük iş düştüğünün altını çizdi. Erdemli bölgesiyle alakalı çarpıcı tespitlerini de paylaşan Seçer, şöyle devam etti; "Geçen dönem merkezi bitirdik sayılır. Akdeniz'in umarım 1/1000'liklerini; bazı bölgelerin yine 1/1000'likleri var, bitireceğiz. Tarsus'ta revize imar planlarımız var. Yayla bölgeleri çok acil bekliyor. Bu konuda Erdemlililere büyük görev düşüyor. Ben batıya doğru giderken o binaları gördükçe tansiyonum yükseliyor. Ben buradan bir kez daha uyarıyorum; orada usulüne uygun olmayan yapılar varsa hiç gözünün yaşına bakmayız, indiririz aşağı. '3 kat fazla çıktım, günahtır, af çıkar, lütfen göz yum'; hiç gözünün yaşına bakmayız. Ekiplerimiz bu konuda sıkı çalışıyorlar. Süratle illegal çalışmalara müdahale edeceğiz ve bunu da ifşa edeceğiz. Çünkü diğerlerine de ders olsun. Bunu firmanın ve müteahhittin ismi ile yapacağız."

Seçer, meclis üyelerini göreve davet etti

Altyapı projelerinin oldukça pahalı yatırımlar olduğuna vurgu yapan Seçer, Mersin'in artan içme suyu ihtiyacını karşılamak için hayata geçirilmesi planlanan Pamukluk İçme Suyu Arıtma Tesisi konusunda meclis üyelerine çağrı yaparak; "Bakın bizler bu işlerin üzerindeyiz ama altyapı yatırımları, ucuz yatırımlar değil. Bunlar çok yüksek yatırımlar. Ben size 70 milyon Euro'luk bir liste getirdim. Geçen toplantıda da sizi göreve davet ettim. Bu görev, hepimizin görevi. Bizler, kimseden para, kefalet ve proje desteği istemiyoruz. Her şeyi hazırladık. Şu anda Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının önünde ve bize gelen bilgi olumlu olduğu yönünde" diye konuştu. - MERSİN