Seçim hazırlıkları mı? YSK, illerin milletvekili sayısını ve seçim bölgelerini açıkladı - Son Dakika
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Seçim hazırlıkları mı? YSK, illerin milletvekili sayısını ve seçim bölgelerini açıkladı

05.04.2022 07:58

Milletvekilli sayısının illere göre dağılımı belirlendi. Yüksek Seçim Kurulu'nun kararı Resmi Gazete'de yayımlanan kararına göre Ankara, Bursa, İzmir ve İstanbul'un da seçim bölge sayısı belli oldu. Bu çerçevede, 36 milletvekili çıkaracağı tespit edilen Ankara ile 98 milletvekili çıkaracağı tespit edilen İstanbul 3'er seçim bölgesine ayrıldı. 20 milletvekili çıkaracağı tespit edilen Bursa ile 28 milletvekili çıkaracak olan İzmir de 2'şer seçim bölgesine bölünecek.

Cumhurbaşkanlığı seçimleri yaklaşırken Yüksek Seçim Kurulu (YSK), illerin kaç milletvekili çıkaracağını Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

4 İL 2'DEN FAZLA SEÇİM BÖLGESİNE AYRILDI

YSK, TÜİK verilerinden hareketle illerin milletvekili sayılarını yeniden belirledi. Buna göre; İstanbul 98, Ankara 36, İzmir 28, Bursa 20 ve Antalya 17 vekil çıkaracak. 18'den fazla milletvekili çıkaracak illerden İstanbul 3, Ankara 3, İzmir 2 ve Bursa 2 seçim bölgesine ayrıldı. Eskişehir ve Muş'un milletvekili sayısı 1 azalırken İstanbul 1'inci bölge ve Bayburt'un vekil sayıları 1'er tane arttı.

İSTANBUL'UN KONTENJANI 1 ARTTI

7 milletvekili ile temsil edilen Eskişehir'in milletvekili sayısı 6'ya indi. 4 milletvekili ile temsil edilen Muş ise 3'e düştü. İstanbul'un 97 olan milletvekili sayısı 98'e, Bayburt ise 1'den 2'ye yükseldi.

Seçim hazırlıkları yavaş yavaş tamamlanıyor! YSK, hangi ilden kaç vekil çıkacağı açıkladı
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Son dakika... Milletvekillerinin illere göre dağılımını belirleyen YSK Kararı Resmi Gazete'de Son dakika... Milletvekillerinin illere göre dağılımını belirleyen YSK Kararı Resmi Gazete'de Yüksek Seçim Kurulu son noktayı koydu Yüksek Seçim Kurulu son noktayı koydu

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Son Dakika Politika Seçim hazırlıkları mı? YSK, illerin milletvekili sayısını ve seçim bölgelerini açıkladı - Son Dakika


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