Selahattin Demirtaş\'ın babası Tahir Demirtaş yaşamını yitirdi

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın babası Tahir Demirtaş hayatını kaybetti. Tahir Demirtaş, 2022 yılında kalp krizi geçirmişti.

KALP KRİZİ GEÇİRDİĞİNDE OĞLU İLE GÖRÜŞTÜRÜLMÜŞTÜ

Eski Halkların Demokratik Partisi Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın babası Tahir Demirtaş'ın hayatını kaybettiği bildirildi. Tahir Demirtaş, 2022 yılının kasım ayında kalp krizi geçirmiş. Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan oğlu Selahattin Demirtaş, sabaha karşı yoğun güvenlik önlemleri altında özel jetle Diyarbakır'a getirilmişti. Demirtaş, yoğun bakım odasında babası ile görüştürüldükten sonra Edirne'ye götürülmüştü.

ART ARDA TAZİYE MESAJI PAYLAŞTILAR

Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık yaptığı paylaşımda "Sevgili Selahattin Demirtaş'ın babası Tahir amca vefat etti. Oğluna hasret gitti. Oğluna yapılan hukuksuzluğa kahırlanarak gitti. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

Pervin Buldan ise şu ifadeleri kullandı: "Sevgili Selahattin Demirtaş'ın kıymetli babası Tahir amcanın vefatından dolayı çok üzgünüm. Mekanı cennet olsun.."

DEM Parti Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş da "Sevgili Selahattin Demirtaş'ın babası Tahir amcada oğluna hasret bir şekilde aramızdan ayrıldı. Zulüm böyle zamanlarda çok daha fazla acıtıyor. Ailesine, sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum." dedi.