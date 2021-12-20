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Şili'nin yeni devlet başkanı 35 yaşındaki Gabriel Boric oldu! Yüz binler zaferi kutlamak için sokaklara indi - Son Dakika

Şili'nin yeni devlet başkanı 35 yaşındaki Gabriel Boric oldu! Yüz binler zaferi kutlamak için sokaklara indi

20.12.2021 11:51

Şili'deki devlet başkanlığı seçimini 35 yaşındaki solcu Gabriel Boric kazandı. Ülkede seçilen en genç devlet başkanı olan Boric, oyların yüzde 55'ten fazlasını almayı başarırken, seçim zaferiyle Şili halkını da sokaklara döktü. Ülkeden gelen görüntülerde yüz binlerce kişinin seçim zaferini kutlamak için sokaklara akın ettiği anlar yer aldı. Boric zafer konuşmasında, tüm Şili halkı için çalışacağını söyleyerek halka ve adaylara seçime katıldıkları için teşekkür etti.

Şili'de düzenlenen ikinci tur devlet başkanlığı seçimini solcu Gabriel Boric kazandı. 35 yaşındaki Boric ülkede seçilen en genç devlet başkanı oldu.

SADECE BAŞKANI DEĞİL POLİTİK SİSTEMİ DE OYLADILAR

Şili halkı, devlet başkanını belirlemek üzere sandık başına gitti. Seçimlerde ilk turu önde götüren aşırı sağcı José Antonio Kast ile Sol Cephenin Adayı Gabriel Boric yarıştı. Şilililer seçimlerde sadece ülkenin başkanını değil aynı zamanda 1973'de gerçekleştirilen darbe sonrasında oluşturulmuş olan politik sistemi de oylamış oldu.

HALK ZAFERİ KUTLAMAK İÇİN SOKAKLARA AKIN ETTİ

Boric oyların yüzde 55'ten fazlasını alarak devlet başkanı seçildi. Şili halkı önce sandığa, sonra da zaferi kutlamak için sokaklara aktı.

OYLARIN YÜZDE 55,87'SİNİ ALMAYI BAŞARDI

Şili Seçim Servisi (Servel) verilerine göre, sandıkların yüzde 99,9'u açıldı ve "İtibarı Destekliyorum" ittifakının (sol cephe) adayı Gabriel Boric yüzde 55,87, Cumhuriyetçi Partinin sağ görüşlü adayı Jose Antonio Kast ise yüzde 44,13 oy aldı.

"BİZ UMUDUZ" PAYLAŞIMI YAPTI

Boric, Twitter hesabından, "Biz birliğiz. Biz umuduz. Birlikte olduğumuzda daha fazlayız. Devam ediyoruz!" paylaşımını yaptı.

SAĞCI ADAY KAST, KAZANAN BORIC'İ TEBRİK ETTİ

Seçimi kaybeden Kast da sosyal medya hesabından Boric'i tebrik ettiğini duyurdu ve yapıcı iş birliğine devam edeceği mesajını verdi. Kast, destekçilerine yaptığı konuşmada, kendisine oy verenlere teşekkür etti ve "Hepimiz Şili gibi büyük bir davanın sadece küçük hizmetkarlarıyız. Bu dava, hepimizi her birimizi çağırıyor" dedi. Boric'in seçimleri kazanmasına ilişkin Kast, "Tüm saygımızı hak ediyor, gayet iyi kazandı. Birçok Şilili ona güvendi ve çok iyi bir hükümet kurmasını umuyoruz" diye konuştu.

"HEP BİRLİKTE HALKIN BİRLİĞİNİ SAĞLAMAMIZ GEREKİYOR"

Birlik çağrısı yapan Kast, "Elimizden geldiğince, meşru farklılıklarımızla ülkeye katkı sağlamak istiyoruz. Hep birlikte Şili halkının birliğini sağlamamız gerekiyor" dedi. Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera da seçim sonuçlarının belli olmasının ardından yaptığı açıklamada Boric'i tebrik etti.

KATILIMIN EN YÜKSEK OLDUĞU SEÇİMLER GERÇEKLEŞTİ

Görevi 11 Mart 2022'de devralacak olan 35 yaşındaki Boric, Şili'nin seçilen en genç devlet başkanı unvanına sahip oldu.

Ayrıca Şili'de 2012'de oy kullanmanın zorunlu olmaktan çıkarılmasının ardından bu seçimde, yüzde 55,6 ile en yüksek katılım kaydedildi. Boric, ilk turda yüzde 25,8 oy alarak yüzde 27,9 oy kazanan Kast'ın ardından ikinci olmuştu. İlk turda katılım yüzde 47'de kalmıştı.

BORIC, HERKES İÇİN ÇALIŞMA SÖZÜ VERDİ

Boric, başkent Santiago'da hazırlanan sahnede binlerce destekçisine yaptığı zafer konuşmasında, tüm Şili halkı için çalışacağını söyleyerek halka ve adaylara seçime katıldıkları için teşekkür etti. Boric, siyasi kesimlere birlik çağrısında bulundu, tüm Şili halkı için çalışma sözü verdi.

Devlet başkanlığı görevini herkes için devralacağını vurgulayan Boric, "Sadece dört duvar arasından yönetmeyeceğim, bizi veya diğer alternatifleri seçen tüm Şilililer için Devlet Başkanı olacağım" dedi. Zor zamanların geleceğini belirten Boric, "Ülkemizin son yüz yılda yaşadığı en kötü salgının sosyal, ekonomik ve sağlık alanındaki sonuçlarıyla yüzleşmek zorunda kalacağız. Zor olacak, buna şüphe yok ancak tarihimizden ders alarak kısa ama sağlam adımlarla ilerleyeceğiz" diye konuştu.

Boric, sağlık, emeklilik, eğitim gibi alanlarda yapılacaklara değinerek şunları kaydetti:

"Bu noktaya kadar basit birkaç kelimeyle anlatılabilecek bir hükümet projesiyle geldik; kimseyi geride bırakmadan Şili'nin talep ettiği yeniliklerle sorumlu bir şekilde ilerlemek. Bu ekonomik olarak büyümek, bazılarının tüketim malı olarak gördükleri şeyleri sosyal haklara dönüştürmek, daha huzurlu ve güvenli bir hayatı garanti etmek, herkesin, özellikle de kadınların özgürlüklerini derinleştirmek."

Boric, ülkedeki siyasi kesimlere birlik mesajı vererek "Şili'nin geleceğinin hepimizi aynı tarafta görmeye ihtiyacı var o da halkın tarafı. Hükümetime başlamak için onların desteğinden, fikirlerinden ve tekliflerinden faydalanmayı umuyorum." şeklinde konuştu. Devlet Başkanı seçilerek aldığı sorumluluğa dikkati çeken Boric, "Demokrasiye sahip çıkan, onu tehlikeye atmayan, konuştuğundan çok dinleyen, birlik olmanın yollarını arayan, halkın ihtiyaçlarını gözeten, imtiyazlarla mücadele eden ve her gün ailenizin yaşam kalitesi için çalışan bir başkan olacağım" ifadelerini kullandı.

GABRIEL BORIC KİMDİR?

İkinci tur devlet başkanlığı seçimini yüzde 55'den fazla oy alarak Şili'de seçilen en genç devlet başkanı unvanını elde eden 35 yaşındaki Gabriel Boric, ülkenin güneyindeki Şili Patagonyası bölgesinde bulunan Punta Arenas şehrinde 1986'da doğdu.

Şili Üniversitesinde Hukuk Fakültesini bitiren Boric, 2011-2012'deki eğitim sistemine karşı düzenlenen öğrenci protestolarında önemli bir rolü olan öğrenci grubu lideri olarak tanındı. Boric, 2014'ten bu yana milletvekilliği görevi yürütüyor. Boric'in 11 Mart 2022'de düzenlenecek törenle Devlet Başkanı olarak göreve başlaması bekleniyor.

Twitter, Sandık, Darbe, Şili, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Şili'nin yeni devlet başkanı 35 yaşındaki Gabriel Boric oldu! Yüz binler zaferi kutlamak için sokaklara indi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şili'nin yeni devlet başkanı 35 yaşındaki Gabriel Boric oldu! Yüz binler zaferi kutlamak için sokaklara indi - Son Dakika
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