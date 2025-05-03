Sırrı Süreyya Önder'in cenaze programı belli oldu - Son Dakika
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Politika

Sırrı Süreyya Önder'in cenaze programı belli oldu

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18 günlük yaşamı mücadelesini kaybeden Sırrı Süreyya Önder'in cenaze programı belli oldu. Önder'in cenazesi 5 Mayıs Pazartesi günü 12'de Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenecek programın ardından Levent'teki Barbaros Camii'ne getirilecek. Cenaze töreninden sonra ise Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek.

03.05.2025 18:09
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DEM Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, yaşadığı kalp rahatsızlığının ardından 18 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Hastane tarafından yapılan açıklamada Önder'in çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdiği kamuoyu ile paylaşıldı.

CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU

Vefat haberi sevenlerini yasa boğarken; Önder'in cenaze programı da belli oldu. Önder'in cenazesi 5 Mayıs Pazartesi günü saat 12'de Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenecek programın ardından Levent'teki Barbaros Camii'ne getirilecek. İkindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası ise Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek.

Öte yandan DEM Parti'den yapılan açıklamada bütün il ve ilçe binalarında taziyelerin yarından itibaren kabul edileceği duyurulurken; "Bugün de saat 19.15'ten itibaren Şişli'deki Nazım Hikmet Kültür Merkezinde taziyeler kabul edilecektir" denildi.

SİYASETÇİLERDEN TAZİYE MESAJI

Önder'in vefat haberinin ardından çok sayıda siyasetçi başsağlığı mesajı paylaştı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, baş sağlığı mesajı paylaşan isimler arasında yer aldı.

SIRRI SÜREYYA ÖNDER KİMDİR?

Sırrı Süreyya Önder 7 Temmuz 1962'de Adıyaman'da doğdu. Yönetmenlik, senaristlik, oyunculuk, müzik yapımcılığı ve ulusal basında köşe yazarlığı yaptı. Emek, Demokrasi ve Özgürlük Bloku (BDP'nin desteklediği bağımsızlar) saflarında katıldığı 2011 genel seçimlerinde, İstanbul 2. bölgeden milletvekili seçildi.

2014 yerel seçimlerinde HDP'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkan adayı oldu, ancak kazanamadı. HDP saflarında katıldığı Haziran 2015 genel seçimlerinde ve Kasım 2015 genel seçimlerinde ise Ankara 1. bölgeden milletvekili seçildi. TBMM 24. Dönem İstanbul, 25. Dönem ve 26. Dönem Ankara milletvekili olarak görev yaptı. 2023 Türkiye genel seçimlerinde DEM Parti'den 28. dönem İstanbul milletvekili seçildi. 3 Mayıs 2025 günü hayatını kaybetti.

Sırrı Süreyya Önder\'in cenaze programı belli oldu

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Son Dakika Politika Sırrı Süreyya Önder'in cenaze programı belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Fatma Erkoca:
    ateşin bol olsun 9 63 Yanıtla
  • memet aka:
    Mekanın cennet olsun inşallah güzel yüzlü insan?????? 46 9 Yanıtla
  • sefa.kural:
    Allah rahmet eylesin 45 8 Yanıtla
  • ferudun ozmen:
    Allah rahmet eylesin ailesine sevenlerine sabır versin inşallah.. 33 6 Yanıtla
  • Babakartal:
    Sitenin her yerinden reklam fışkırıyor 17 8 Yanıtla
  • Can Dezen:
    bariş elçisi mekanin cennet olsun 19 2 Yanıtla
  • Sk 06:
    biri gitti darısı sizin başınıza akp mhp pkk 0 0 Yanıtla
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