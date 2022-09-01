Esnaf ziyaretine çıkan CHP heyetine beklenmedik tepki: Tayyip'in tırnağı olamazsın - Son Dakika
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Esnaf ziyaretine çıkan CHP heyetine beklenmedik tepki: Tayyip'in tırnağı olamazsın

01.09.2022 20:50

Sivas'ta esnaf ziyaretinde bulunan CHP heyetine bir vatandaş, "Eski bir CHP yok. Atatürk'ün partisini ne hale getirdiniz?" tepkisi gösterdi. Faik Öztrak ise "Atatürk'ün partisi, Atatürk'ün partisidir" sözleriyle cevap verdi. Tartışmaya CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu da dahil olurken sözlerini sürdüren vatandaş, "Tayyip'in tırnağı olamazsın, onu bırak sen, kendine gel. Demirtaş'ı burada CHP otobüsünün üzerinde konuşturdunuz. Madımak'ı yakanlarla kol kola geziyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Ekonomi Masası için Sivas'a gelen CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, CHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Fethi Açıkel, Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi, İzmir Milletvekili Bedri Serter, Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, Uşak Milletvekili Özkan Yalım, İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, ekonomi masası toplantısının ardından esnafı gezdi.

CHP milletvekilleri ile vatandaş arasında 'Eski CHP' tartışması: Erdoğan'ın tırnağı olamazsın

"ATATÜRK'ÜN PARTİSİNİ NE HALE GETİRDİNİZ"

Afyon Sokak ve Atatürk Caddesi üzerinde esnaf ziyareti yapan CHP heyeti bir vatandaştan tepki aldı. Vatandaşın, "Şimdi CHP'den gelecek kişi bu durumu düzeltebilecek mi? Havadan inme bir şey mi var?" diyerek Faik Öztrak'a soru yöneltti. Vatandaşın daha sonra "Eski bir CHP yok. Atatürk'ün partisini ne hale getirdiniz ?" demesi üzerine Öztrak, "Atatürk'ün partisi, Atatürk'ün partisidir" şeklinde cevap verdi.

CHP milletvekilleri ile vatandaş arasında 'Eski CHP' tartışması: Erdoğan'ın tırnağı olamazsın

"TAYYİP'İN TIRNAĞI OLAMAZSIN"

Bu konuşmanın ardından söze CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu dahil oldu. Karasu memlekette her şeyin CHP döneminde olduğunu söyledi. Vatandaş ise, "Memleketimizin adamısın seni tanıyorum. Ama geçmişteki ortama ülkeyi geri götürmeyin. Bir zamanın sağcı, solcu, Alevi, Sünni ayrışımını yapmayın" diye konuştu. Karasu'nun "Kim ayrıştırıyor bu milleti şu an? Tayyip'ten başka ayrıştıran var mı? 35 insanı niye yaktınız?" sorusu üzerine vatandaş, "Tayyip'in tırnağı olamazsın, onu bırak sen, kendine gel. Demirtaş'ı burada CHP otobüsünün üzerinde konuşturdunuz. Madımak'ı yakanlarla kol kola geziyorsunuz" cevabıyla tansiyon yükseldi.

Diğer milletvekilleri ile vatandaşların araya girmesiyle tartışma son buldu. Esnaf ziyaretlerinin ardından heyet kentten ayrıldı.

CHP milletvekilleri ile vatandaş arasında 'Eski CHP' tartışması: Erdoğan'ın tırnağı olamazsın
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Kaynak: DHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Faik Öztrak, Sivas, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Esnaf ziyaretine çıkan CHP heyetine beklenmedik tepki: Tayyip'in tırnağı olamazsın - Son Dakika

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