Cumhurbaşkanı ve siyasi parti genel başkanlarının bayram programları belli oldu - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı ve siyasi parti genel başkanlarının bayram programları belli oldu

Cumhurbaşkanı ve siyasi parti genel başkanlarının bayram programları belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve siyasi parti genel başkanlarının bayram programları belli oldu.

08.04.2024 13:51
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve siyasi parti genel başkanlarının bayram programları belli oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ramazan Bayramı boyunca programı bulunmazken Erdoğan'ın ailesi ile Ankara dışında olacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, bayramda İstanbul'da olacak. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bayramı ailesiyle memleketi Manisa'da geçirecek. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bayram boyunca Ankara'da olacak. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Ankara'da, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan İstanbul'da olacak.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici bayramın ilk gününü memleketi Eskişehir'in Günyüzü ilçesinde geçirecek, ikinci gün partisinin Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcoğlu'nun kabrini ziyaret edecek ve genel merkezde partililerle bayramlaşacak. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu bayramı Ankara'da karşılayacak. Karamollaoğlu, bayramın üçüncü günü 12 Nisan Cuma genel merkezde partililerle bayramlaşmak için buluşacak. DSP Genel Başkanı Önder Aksakal bayramı İzmir'de, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal memleketi Afyonkarahisar'da geçirecek. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce de bayramda memleketi Yalova'nın Elmacık köyünde olacak.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun İstanbul'da, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın ise bayramı ailesiyle Ankara'da karşılaması bekleniyor. - ANKARA

Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı ve siyasi parti genel başkanlarının bayram programları belli oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı ve siyasi parti genel başkanlarının bayram programları belli oldu - Son Dakika
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