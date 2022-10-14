Siyasi parti liderleri maden ocağı patlaması ile ilgili mesaj paylaştı!

Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü'nde saat 18.45 sıralarında yeraltında patlama meydana geldi. Yer altında işçilerin olduğu bilgisi paylaşıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun olay yerine gittiği bildirildi. Olayın meydana gelmesinin ardından tüm siyasiler mesaj yayınladı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN YAKINDAN TAKİP EDİYOR

Cumhurbaşkanlığı'nın resmi hesabından yapılan paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Bartın ilimizin Amasra ilçesinde meydana gelen maden ocağı patlaması ile ilgili süreci ve tüm kurumların katıldığı çalışmaların koordinasyonunu yakından takip etmektedir" denildi.

KILIÇDAROĞLU: DUALARIMIZ CAN KAYBI YAŞANMAMASI İÇİN

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Amasra'daki maden ocağında yaşanan patlama sonucu yer altında mahsur kalan işçi kardeşlerimizin bir an önce kurtarılmasını diliyorum. Dualarımız, can kaybının yaşanmaması için" dedi.

AKŞENER: DERİN BİR ÜZÜNTÜYLE ÖĞRENDİM

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise, "Bartın'da maden ocağında meydana gelen patlamayı derin bir üzüntüyle öğrendim. Dualarımız; göçük altında kalan maden emekçilerimizin bir an önce sağ salim kurtarılması için..." paylaşımında bulundu.

Siyasi Parti liderlerinin mesajları şöyle:

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: Bartın-Amasra'da maden ocağında bir patlama meydana geldiğini üzüntüyle öğrendim. Herhangi bir can kaybı yaşanmamasını ve tüm işçilerimizin sağ salim bir an evvel göçük altından tahliye edilmesini temenni ediyorum. Dualarımız maden emekçilerimiz için…

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan: Amasra'daki madende meydana gelen patlamayı üzülerek öğrendim. Yer altındaki madenci kardeşlerimizin salimen kurtarılmasını ve can kaybı yaşanmamasını temenni ediyor, yaralılara geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Kurtarma çalışmalarına katılan herkese kolaylıklar diliyorum.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce: Kalbimiz Bartın'da atıyor. Maden ocağında meydana gelen patlamada tek bir can kaybı bile yaşanmaması tek temennim. Dualarımız sizinle Bartın.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu: Geçmiş Olsun Amasra. Bartın Amasra'da maden ocağında meydana gelen patlama ve kurtarma çalışmalarını kaygıyla takip ediyoruz. İnşallah herhangi bir can kaybı yaşanmaz, tüm işçilerimiz sağ salim kurtulur.