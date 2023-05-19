Skandal paylaşım CHP'li başkanı görevinden etti

14 Mayıs Pazar günü gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği Genel seçimlerinin ardından depremzedeler üzerinden tartışmalar yaşanmaya devam ediyor. Çanakkale'de CHP Ezine İlçe Kadın Kolları Başkanı Cansu Doğan sosyal medya hesabı üzerinden depremzedeleri hedef alan bir paylaşım yaptı. Doğan'ın yaptığı paylaşım büyük tepki topladı.

GÖREVDEN ALINIP DİSİPLİNE SEVK EDİLDİ

Bunun üzerine CHP Kadın Kolları İl Yönetimi harekete geçerek, yaptıkları toplantı neticesinde CHP Ezine İlçe Kadın Kolları Başkanı Cansu Doğan, yönetim kurulu kararıyla görevden alınarak disipline sevk edildi. Konu ile ilgili CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, CHP İl Başkanı Güler Koçer ve CHP Çanakkale İl Kadın Kolları Başkanı Av. Sibel Erol katılımıyla basın toplantısı düzenledi.

"AÇIKLAMA KENDİSİNİ BAĞLAR"

Açıklamayı yapan CHP Çanakkale İl Kadın Kolları Başkanı Av. Sibel Erol şunları söyledi: "18 Mayıs akşamı Ak Parti Ezine ilçe başkanlığının CHP Kadın Kolları Başkanımız Cansu Doğan'ın sosyal medyadaki paylaşımlar üzerine yaptığı basın açıklaması ardından yönetim kurulumuz toplandı. Kadın kolları ilçe başkanımızın yapmış olduğu talihsiz açıklama kendisini bağlamaktadır. Partimizin böyle bir söylem dili yoktur, görüşü yoktur. Partimiz adına yapılmış böyle bir konuşmayı hiçbirimiz kabul etmiyoruz. Bugünkü yönetim kurulu toplantımızda kendisini görevden aldık ve disiplin kuruluna da yapmış olduğu açıklamalar dolayısıyla yönlendirmesini yapmış bulunuyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi, seçim kampanyası ve kuruluşundan itibaren aslında, sadece yapıcı kucaklayıcı ve insanları birleştirici bir dil kullanmıştır. Bu dil bizim bu ülkenin yapıştırıcı harcı olduğunun bir göstergesidir.

"CHP İKTİDARINDA HİÇBİR VATANDAŞIMIZI AYRIŞTIRMAYACAĞIZ"

Deprem bölgesindeki vatandaşlarımızla ilgili de kime oy verirlerse versinler, onlar bizim vatandaşlarımızdır. Genel başkanımız da bu doğrultuda bir açıklama yaptı. Acılarını içimizde paylaşıyoruz. Sonuna kadar da acılarını paylaşmaya devam edeceğiz. Haklarında yapılan hiçbir olumsuz söyleme asla ve asla katılmıyoruz. Bize oy versin veya vermesin tüm vatandaşlarımız Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında hiçbir vatandaşımızı ayrıştırmayacağız. Bize 20 yıldır yapılan o ayrıştırmayı hiçbir şekilde yapmayacağız. Sütten ağzımız yandı, yoğurdu üfleyerek yiyeceğiz. Biz 20 senedir bu iktidarın bizi nasıl ayrıştırdığını çok iyi bilenleriz. Hiç kimseyi ikinci sınıf vatandaş yerine koymayacağız. Koyulmaması için de Cumhuriyet Halk Partisi olarak elimizden geleni yapacağız. Kadın kolları olarak bu konunun üzerinde hassasiyetle durduğumuzu tüm çalışmalarımızı kucaklayıcı, birleştirici ve tüm vatandaşlarımıza sarılarak devam edeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz."

AK PARTİ SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAK

Paylaşımla ilgili açıklama yapan AK Parti Ezine İlçe Başkanı Mehmet Ünsal ise "CHP Ezine ilçe kadın kolları başkanının sosyal medya (instagram) hesabı üzerinden oy kullanan vatandaşlarımızı ve depremzede vatandaşlarımızı hedef alarak yaptığı hakaret dolu ve aşağılayıcı paylaşımlarından dolayı kendisini esefle kınıyoruz. Yüce Türk milletimizin değerli vatandaşlarına siyasi tercihleri nedeniyle kin ve tahrik dolu sosyal medya paylaşımlarından dolayı kendisi hakkında Ezine Cumhuriyet Başsavcılığımıza suç duyurusunda bulunacağımızı ifade ediyoruz." dedi.