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Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rahatsızlığıyla ilgili paylaşım yaptıkları için gözaltına alınanların sayısı 5'e yükseldi - Son Dakika

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rahatsızlığıyla ilgili paylaşım yaptıkları için gözaltına alınanların sayısı 5'e yükseldi

06.02.2022 13:33

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, kendisinin ve eşi Emine Erdoğan'ın koronavirüse yakalandıklarını bildirmesinin ardından, sosyal medyada hakaret içerikli paylaşımlarda bulundukları için gözaltına alınanların sayısı 5'e yükseldi. Öte yandan hakaret içerikli paylaşımlara tepki gösteren Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Sayın Cumhurbaşkanımıza beddua ve hakaret edenler, medeniyet değerlerimizden ve asgari insanî vasıflardan yoksun, haddini ve kendini bilmezlerdir" açıklamalarında bulundu.

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve bağlı il birimleri, sanal devriye ile sosyal medya platformlarında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın sağlığına yönelik provokatif paylaşımları incelemeye aldı.

31 HESABIN YÖNETİCİSİ TESPİT EDİLDİ

Bu kapsamda, Erdoğan çiftine yönelik hakaret içerikli paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 36 hesaptan 31'inin yöneticisi tespit edildi, 8 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

"DERYA BÜYÜKUNCU" İSİMLİ HESABIN SAHİBİ YURT DIŞINDA

Bu kişilerden 5'ini gözaltına alan polis, 'Derya Büyükuncu' isimli hesabın sahibinin yurt dışında olduğunu, Samsun'daki hesabın sahibinin yasal olmayan yollardan yurt dışına çıktığını tespit etti.

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NA SEVK EDİLECEKLER

Gözaltına alınan 5 kişinin, emniyetteki işlemlerinin ardından Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edileceği belirtildi.

ADALET BAKANI BOZDAĞ'DAN SKANDAL PAYLAŞIMLARA TEPKİ

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın rahatsızlıklarıyla ilgili yapılan skandal paylaşımlara sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Bozdağ şu ifadeleri kullandı;

''Medeniyet değerlerimizden ve asgari insanî vasıflardan biri de hastayı ziyaret ve hastaya duadır. Sosyal medya üzerinden Sayın Cumhurbaşkanımıza beddua ve hakaret edenler, medeniyet değerlerimizden ve asgari insanî vasıflardan yoksun, haddini ve kendini bilmezlerdir.

''HUSUMET GÜDENLER HEP KAYBETTİ, YİNE KAYBEDECEKTİR''

Medeniyet değerlerimizden ve asgari insanî vasıflardan yoksun bu haddini ve kendini bilmezleri kınıyorum. Bugüne kadar Sayın Cumhurbaşkanımıza hakaret ve beddua edenler ile husumet güdenler hep kaybetti, yine kaybedecektir. Nice zorluğu, kumpası ve tuzağı Allah'ın yardımı, milletimizin duası ve desteği ile aşan Sayın Cumhurbaşkanımız ve Muhterem Hanımefendi, bu imtihanı da milletimizin duası, tedavi, Allah'ın yardımı ve şifa ihsanıyla geçecektir.''

Son dakika! Erdoğan'ın sağlığıyla ilgili paylaşım yapan 5 kişi gözaltına alındı

BİR TEPKİ DE AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK'TEN: İNSANLIKTAN NASİBİNİ ALMAMIŞLAR

Skandal paylaşımlara yönelik bir tepki de AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi. Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda, "Ülkemizden ve dünyanın her tarafından milyonlarca insan Cumhurbaşkanımızın ve Değerli Hanımefendi'nin sağlığı için iyilik dileklerini iletiyorlar. Buna karşın insanlıktan nasibini almamış bazı kişilerin çirkin yaklaşımlarını ise lanetliyoruz.

"BU KİŞİLERİN ŞİFA BULMASI İMKANSIZDIR"

Cumhurbaşkanımızın ve Saygıdeğer Hanımefendi'nin sağlıklarına dönük çirkin yaklaşımlarda bulunanlar insanlıktan nasibini almamıştır, bunların şifa bulması da imkansızdır. İnsanlıktan nasibini almamış bu kişilere en iyi cevabı, iyilik ve sağlık dileyen milyonlar vermektedir. İnsanlıktan nasibini almamış olanları kendi kinlerine ve çirkinliklerine mahkum ediyoruz. Cumhurbaşkanımıza ve Değerli Hanımefendi'ye acil şifalar diliyoruz."

Son dakika! Erdoğan'ın sağlığıyla ilgili paylaşım yapan 5 kişi gözaltına alındı
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Son Dakika Politika Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rahatsızlığıyla ilgili paylaşım yaptıkları için gözaltına alınanların sayısı 5'e yükseldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rahatsızlığıyla ilgili paylaşım yaptıkları için gözaltına alınanların sayısı 5'e yükseldi - Son Dakika
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