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Son dakika... Dışişleri Bakanlığı 2022 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda - Son Dakika

Son dakika... Dışişleri Bakanlığı 2022 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda

04.11.2021 16:16
Son dakika... Dışişleri Bakanlığı 2022 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda

Gelen son dakika haberine göre AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, "Yurt içi ve dışında terör örgütlerine karşı mücadelemiz başarılı bir şekilde sürüyor.

AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, "Yurt içi ve dışında terör örgütlerine karşı mücadelemiz başarılı bir şekilde sürüyor. PKK, YPG tehditlerine karşı oldukça etkili olduk. DEAŞ ile mücadelede uluslararası koalisyonun etkin bir üyesiyiz. FETÖ ile mücadele de örgütün faaliyetlerinin kısıtlanması için yoğun çaba harcadık." dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Dışişleri Bakanlığının 2022 yılı bütçesinin görüşmeleri devam ediyor.

CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, 10 büyükelçinin Osman Kavala ile ilgili açıklamasıyla doğan krizde devlet aklının devreye girmesinin ve krizi çözmesinin takdire şayan olduğunu, bu nedenle bakanlığı takdir ettiğini söyledi.

Dış politikanın, girişimci ve insani dış politika ilkelerinden ziyade gerçekçi bir anlayışla yapılması gerektiğini dile getiren Kuşoğlu, "Dış politikanın iç politikayla karıştırılması nedeniyle sorunlar yaşıyoruz. Seçmene hitap ederek dış politika yapıyorsanız sorunlarla muhatap olursunuz. Ayrıca güven sorunumuz da var. Eğer kabul ettiğiniz uluslararası anlaşmalara uymuyorsanız güven sorunu yaşarsınız. Dışarıdan yatırımların yapılmaması da bu güven sorunu neticesindedir. Ekonomik menfaatlerimizi önceleyen bir dış politikamızın da olması gerekiyor." diye konuştu.

Türkiye'nin ikinci kez gri listeye girdiğini hatırlatan Kuşoğlu, bu sorunun çözülmesi gerektiğini belirtti.

Kuşoğlu, Rusya'dan alınan S-400 füzelerinin birçok sorunun odağı haline geldiğini, devlet aklıyla bu sorunun çözülmesi gerektiğini kaydetti.

HDP Adana Milletvekili Tulay Hatımoğulları Oruç ise Suriye'ye yönelik operasyonların Türkiye'yi değil, iktidarı kurtarma amacıyla yapıldığını ileri sürdü. Sınır güvenliğinin operasyonlarla değil, barış politikalarıyla sağlanabileceğini söyleyen Oruç, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan görüşmelerini baş başa yapıyor ve bakanlığı devre dışı bırakıyor. Diplomasi ayaklar altına alınmış durumda. AİHM'nin Sayın Selahattin Demirtaş hakkında aldığı karar ortadadır. Bu ve bunun gibi kararlar uygulanmayınca AB ile ilişkilerin düzelmeyeceğini herkes biliyor." ifadesini kullandı.

İYİ Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kamil Erozan da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu, sadece bütçeden bütçeye değil daha sık görmek istediklerini dile getirdi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin her alanda olduğu gibi dış politikada da olumsuz neticeler ortaya çıkardığını iddia eden Erozan, "Bu sistemde bakanlar icranın sekreterleri durumuna düşmüştür. Hükümetin dış politika karnesi de çok kötüdür. Akıl ve mantık bir tarafa itilmiştir. Sadece oyun bozmakla bir yere gelemeyeceğimiz görülmüştür. Hükümet, Suriye iç savaşına doğrudan taraf olarak Cumhuriyetin geleneksel dış politikasının dışına çıkmıştır. Suriye'de PKK ve YPG'yi bizden başka terörist olarak gören tek devlet lideri Esat ama biz ona da sırtımızı çevirdik. Şimdi Esat bölgede YPG ile iş birliği yapıyor." değerlendirmesinde bulundu.

MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir ise iktidarın FETÖ, PKK ve diğer terör örgütlerine karşı verdiği mücadeleye değinerek başarılı adımlar atıldığını vurguladı.

Özdemir, "Irak ve Suriye'de PKK kamplarına yönelik düzenlenen harekatlar, teröristlerin hareket alanını kısıtlamıştır. Suriye'deki operasyonlarda verilen mücadelede başarılı olunmuştur. Türkiye hedefine de mutlaka ulaşacaktır." diye konuştu.

AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar da Türkiye'nin girişimci ve insani politikalarının, sadece yakın coğrafyada değil bütün dünyada önemli sonuçlarının görüldüğünü belirtti.

Türkiye'nin dünyanın farklı bölgelerindeki 253 dış temsilciliğiyle dünyada en fazla temsilci bulunduran beş ülke arasında olduğuna dikkati çeken Kırkpınar, şöyle devam etti:

"Farklı ülkelerde açtığımız yeni temsilciliklerle iş birliğimizi geliştiriyoruz. Türkiye, dış politikada önemli bir yer tutan Asya ülkeleriyle ilişkilerini yeni safhalara taşıyor. Afrika ile ilişkiler sürekli geliştiriliyor. İnsani politikalarla sığınmacıları en fazla barındıran ülke durumundayız. Yeni tip koronavirüs salgınında 10 ülkeye aşı desteğinde bulunduk. Suriye ihtilafının çözülmesi için önemli mesafeler aldık. Filistin davasını yılmaz savunuculuğumuz devam ediyor. Libya'ya desteğimiz ülkenin geleceği açısından belirleyici oldu. Sahada ve masada nasıl var olunduğunu göstermiş olduk. Afganistan'ın istikrarında da üzerimize düşeni yaptık. Doğu Akdeniz'de de davamızı savunuyoruz. Bölgede hakkaniyet ölçülerinde çalışmalarımız devam ediyor. Karabağ'da 30 yıl süren işgali ortadan kaldırdık. Yurt içi ve dışında terör örgütlerine karşı mücadelemiz başarılı bir şekilde sürüyor. PKK, YPG tehditlerine karşı oldukça etkili olduk. DEAŞ ile mücadelede uluslararası koalisyonun etkin bir üyesiyiz. FETÖ ile mücadelede örgütün faaliyetlerinin kısıtlanması için yoğun çaba harcadık."

HDP Muş Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit'in, Türkiye'nin Suriye'ye yönelik operasyonları ile ilgili "Kim oraya o ülkenin izni dışında gelmişse o işgalcidir. Afrin'in işgaline karşı Rusya'ya S-400 rüşvetini verdiniz" sözlerine, AK Parti ve MHP milletvekilleri tepki gösterdi.

Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz da Koçyiğit'i uyararak "Ülkemizi işgalci olarak gösteremezsiniz. Türkiye işgalci bir ülke değildir. Bu tür ifadeleri kabul etmemiz mümkün değildir. Ülkenizi nasıl işgalci bir devlet olarak gösterirsiniz?" dedi.

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Akif Çağatay Kılıç ise Türkiye'nin kendi sınırlarının güvenliği için uluslararası hukuktan doğan haklarını kullanarak bu operasyonları yaptığını vurguladı.

Milletvekili, AK Parti, Terör, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Son dakika... Dışişleri Bakanlığı 2022 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika... Dışişleri Bakanlığı 2022 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda - Son Dakika
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