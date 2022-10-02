Açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, İmamoğlu'na gönderme: Bizim yaptığımız raylı sistemleri sahiplenmek istiyor - Son Dakika
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Açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, İmamoğlu'na gönderme: Bizim yaptığımız raylı sistemleri sahiplenmek istiyor

02.10.2022 16:43

Pendik - Sabiha Gökçen Metro Hattı Açılış Töreni'de konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İBB Başkanı İmamoğlu'na olay bir göndermede bulundu. Erdoğan, "Birileri bizim yaptığımız bu raylı sistemleri sahiplenmek istiyor. Bunların kimler olduğunu anlıyorsunuz değil mi? Bunlara en güzel dersi Haziran'da vermeye var mıyız?" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pendik- Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattı açılışında açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da yeni inşa edilen hastanelere giden yolların yapımında sıkıntılar bulunduğunu belirterek İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yüklendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Eskiden biz İstanbul'da hastane inşa ettik mi, belediye başkanlarım Kadir Topbaş, Mevlüt Uysal hemen yol yapımına girişirlerdi. Şimdi öyle mi, şimdiki başkan geldiğinden beri elini taşın altına koymuyor" ifadelerini kullandı.

"BİZ SEVGİMİZİ, BU ŞEHRE YAPTIĞIMIZ YATIRIMLARLA GÖSTERİYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından diğer satır başları ise şu şekilde: "Biz sevgimizi bu şehre yaptığımız yatırımlarla gösteriyoruz. İstanbul'a kazandırdığımız yeni ulaşım projemizin hayırlı olmasını diliyorum. Uzunluğu 7.4 km olan 4 istasyonlu bu metro hattı, Sabiha Gökçen Havalimanı'nı Kadıköy'e bağlamaktadır. Pendik'ten 10 dakikada, Kartal'dan 12 dakikada, Kadıköy'den 50 dakikada ulaşmak mümkün hale gelmiştir.

"BU HATTI İSTANBUL HAVALİMANI'NA KADAR ULAŞTIRACAĞIZ"

Önümüzdeki birkaç ay içinde şu an devam eden yatırımlar tamamlandığında bu hattı İstanbul Havalimanı'na kadar ulaştıracağız. İstanbul'daki raylı sistem ağı uzunluğunu 270 km'nin üzerine çıkarıyoruz. Halen inşası süren projelerle bu rakam 366 kilometreyi geçecektir. Birileri raylı sistemleri üzerine almak istiyor. Bunlara dersi seçimlerde vereceğiz."

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İmamoğlu, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, İmamoğlu'na gönderme: Bizim yaptığımız raylı sistemleri sahiplenmek istiyor - Son Dakika


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