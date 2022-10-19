Son dakika haberi! TBMM, Amasra'daki maden kazasını araştıracak

TBMM Genel Kurulunda, grupların ortak önergeleriyle Amasra'daki maden kazasının tüm yönleriyle araştırılarak muhtemel maden kazalarının önlenmesine yönelik tedbirlerin belirlenmesi amacıyla araştırma komisyonu kurulması kabul edildi.

Genel Kurulda, siyasi parti gruplarının, Amasra'daki maden kazasının araştırılmasına ilişkin önergeleri, birleştirilerek ele alındı.

Önerge üzerinde İYİ Parti grubu adına konuşan Samsun Milletvekili Bedri Yaşar, "41 canımızı kaybettik. Artık bundan sonra biz her türlü katkıyı vermeye, her türlü desteği vermeye hazırız. Bu olan hadiseler, iş kazaları da dahil, maden kazaları da dahil artık bu ülkenin kaderi olamaz." dedi.

Türkiye Taşkömürü İşletmelerinin toplam üretiminin Türkiye'nin ihtiyacının yüzde 10'unu bile karşılamadığını söyleyen Yaşar, "O zaman demek ki üretimden vazgeçmemiz de mümkün değil. Zaten bu tür olayların arkasından hep şu olur; 'İşçi çıkaralım, fabrikaları kapatalım.' Öyle değil, inadına gerekli tedbirleri alalım ve üretime devam edelim." ifadelerini kullandı.

Bu komisyonun, bu konuda son araştırma komisyonu olmasını dileyen Yaşar, devletin, bu alana, başta bu işletmelerin modernizasyonu dahil çok ciddi rakamlar ayırması gerektiğini belirtti.

"İncelemeler tamamlanmadan afaki yorumlar yapmak yanlış"

MHP İstanbul Milletvekili Cemal Çetin, bu tür faciaların bir daha yaşanmaması için gereken tedbirlerin alınması amacıyla yapılacak tüm araştırmaları, soruşturmaları ve kurulacak komisyonların her türlü faaliyetlerini destekleyeceklerini söyledi. Çetin, "Amasra'daki patlama ortak acımızdır, milletimizin tamamı bu elim kazayla sarsılmıştır. Dileğimiz, bundan sonra aynı acılarla karşılaşmamaktır. Türkiye güçlü bir devlettir, her sorunun üstesinden gelecek kabiliyettedir. Yeter ki bir olalım, el birliği yapalım ve dayanışma içerisinde bulunalım." görüşünü paylaştı.

Grizu patlamasının tam olarak nerelerde nasıl gerçekleştiği ancak ocak içi şartların uygun hale gelmesinden sonra, uzmanların yerinde yapacakları incelemelerin ardından belirleneceğini belirten Çetin, incelemeler tamamlanmadan afaki yorumlar yapmanın yanlış olacağını söyledi.

HDP Mersin Milletvekili Rıdvan Turan, bu kazanın neden meydana geldiğini sorarak, iktidarın her zaman benzer refleksleri gösterdiğini savundu.

Bunun bir "sınıf katliamı" olduğunu ileri süren Turan, "Niye Soma'da hesap sormadınız? Niye heyeti değiştirip de oradakileri beraat ettirmeye ya da cezalarını hafifletmeye dönük adımlar attınız?" diye sordu.

CHP Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş, dünyada madenlerdeki sorunların 1970'li yıllarda çözüldüğünü, Türkiye'nin ise maden kazalarında dünyada birinci olduğunu iddia etti.

Demirtaş, Türkiye Taşkömürü Müdürlüğünün, Türkiye'ye madencilik bilgisini ve donanımını aktaran stratejik bir kurum olduğunu belirterek, "AK Parti iş başına geldikten sonra kurum gitgide gerilemiştir. Kurum bilerek veya kasten çürümeye terk edilmiştir." dedi.

-"Şeffaflığın gücü kullanılacak"

AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kendi yetkisini kullanacağını ve bunun kanun, mevzuat, yönetmelik, vicdani yanlarıyla alakalı kullanılan iradeler, inisiyatiflerle alakalı da yerinde bizzat araştırmalar yapılacağını belirtti. Yıldız, "Bir şeyin kanuni olması, onun vicdani olup olmadığını göstermez. Biz, TBMM'deki bütün grubu bulunan partilerin, bununla alakalı komisyona verecekleri katkılar, inşallah bunu belirlemiş olacaktır." ifadelerini kullandı.

Bir insanın kanun karşısındaki haklı oluşunun, bütün vicdanları aynı oranda rahatlatmayabileceğinin altını çizen Yıldız, "Burada herhangi bir suçun savunulması tabii ki söz konusu olmaz, suç ithamının da hemen kolay olamayacağı gibi." dedi.

Herhangi bir gerçeğin üzerinin örtülemeyeceğini ifade eden Yıldız, "Komisyonda bütün arkadaşlarımızla beraber şeffaflığın gücünü kullanarak bunu inşallah yerinde hep beraber göreceğiz. Bu böyle mi olmuştur, böyle olduysa bir inisiyatif mi söz konusudur? Bunun her birisini belirleyeceğiz."diye konuştu.

Yıldız, 180 bin metreküp gazın deşarj olup da patlamanın olmadığı, bunun onda biri gazın deşarj olup da patlamanın olduğu zamanlar yaşandığına dikkati çekerek, "Tabii ki bunun teknik bir sebebi var. Bu, sebepsiz olmuyor. Bir ateş vesilesi mi oldu yoksa orada buna kıvılcım oluşturacak bir zemin mi oldu? Bunları söylemek için şu anda henüz erken. Dakikalar, saatlerle ilgili arkadaşlar bilgi verdiler ve o verdikleri süre içerisinde son 1,5 dakikada neler olduğuyla alakalı şu an onu bilmiyoruz." ifadelerini kullandı.

Komisyonda görevli olacak milletvekillerinin her türlü görüşünü orada belirteceğini, herhangi bir şüphesini, fikrini orada ortaya koyacağını söyleyen Yıldız, bir işin nasıl olacağını söyleyenlerle beraber bu işi yapacaklarını kaydetti.

Bir makalede okuduğu "Biz ithal kömür yapalım" önerisine de değinen Yıldız, "İthal kömür yapmanın önünde herhangi bir mani yok ama istihdamla beraber bunu doğru bir şekilde üretmek, yerli ve milli kaynağımız olan taş kömürüyle alakalı, linyitlerle alakalı kaynakları seferber etmektir. O yüzden biz bunları doğru bir şekilde çıkartacağız. Öncelikle iş güvenliği, iş sağlığıyla alakalı tedbirleri aldıktan sonra istihdamın önünü açacağız. Gerek Zonguldak'ta gerekse Bartın Amasra'da gerekse Soma ve birçok ilimizde bulunan yapıyı her beraber inşallah gündeme getirmiş olacağız." şeklinde konuştu.

Buradaki patlamanın gerçek sebeplerini ortaya koymak gerektiğini ifade eden Yıldız, "Hep beraber araştıracağız. Bu araştırma komisyonunda hiçbir şey kısıtlanmayacak, şeffaflığın gücü kullanılacak." dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, verilen sözlerin Soma için tutulmadığını belirterek, "Bugün Ermenek'e, bugün Amasra'ya aynı sözü veriyorsunuz. Verilen cezayı Yargıtay yoluyla sildirdiniz, affettiniz, adamları saldınız. Çıkarken de üç yıl maden yasağı vardı, onu da kaldırdınız Yargıtay'da. Soma'da tutmadığınız sözü Amasra'da tutacağınıza inanacak kadar enayi olduğumuzu sanmayın." değerlendirmesinde bulundu.

HDP'li Pekgözegü'nün sözlerine tepki

HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü'nün, AK Parti sıralarına doğru "Saddam'dan bir farkınız kalmadı, sonunuz da öyle olacak." diye seslenmesi üzerine AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "85 milyonun kardeşliğini bu dile rağmen devam ettireceğiz. Ancak ya bu ifadesini yanlış duyduğumuzu revize ederek söylesin ya da zapta geçmesine razı olsun." dedi.

Meclis Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş, birleşime verdiği aranın ardından Pekgözegü'ye yerinden söz verdi.

Pekgözegü, "Dün gece Twitter üzerinden çeşitli görüntüler izledim, kimyasal silah kullanıldığına dair çeşitli videolar gördüm ve gerçekten bütün geceyi çok huzursuz geçirdim. Kürt kardeşliğinden bahsedilirken ben şunu söyledim: 'Saddam'dan bir farkınız kalmadı.' demek istedim çünkü orada kullanılan yöntemleri, Kürtlere karşı kullanılan yöntemleri kastettim ve bu amaçla bir cümle kurdum." açıklamasında bulundu.

Amasra'daki maden kazasının tüm yönleriyle araştırılarak muhtemel maden kazalarının önlenmesine yönelik tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan araştırma komisyonu 21 üyeden oluşacak. Komisyon üç ay boyunca çalışmalarını sürdürecek.

Genel Kurulda, Araştırma önergesinin kabul edilmesinin ardından, Endüstri Bölgeleri Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlandı.